Причины отставки премьер-министра: реформы Президента продолжаются - КОММЕНТАРИЙ

Реформы президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжаются. Несомненно, главной составляющей этого процесса являются кадровые реформы, и глава государства предпринимает важные шаги в этом направлении. Очередной кадровой реформой стала смена премьер-министра - вместо 72-летнего Новруза Мамедова назначен 62-летний экономист Али Асадов. Тем самым глава государства предпринял важный шаг для улучшения бизнес-среды в стране. Еще на церемонии инаугурации президент заверил, что в предстоящие годы будут предприняты дополнительные шаги в области улучшения бизнес-среды, расширятся экономические реформы.

Глава государства отмечал, что в этой области должна быть достигнута абсолютная прозрачность, положен конец негативным явлениям. Видимо, теперь уже экс-глава правительства Новруз Мамедов не смог достичь заданных президентом целей. Не были проведены надлежащие экономические реформы, не был достигнут рост ВВП, деятельность правительства не стала более эффективной.

Лояльность Новруза Мамедова не вызывает сомнений, поскольку он на протяжении 16 лет состоит в команде президента. Новруз Мамедов добросовестно работал с Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, а затем и с президентом Ильхамом Алиевым. Однако добросовестное служение Родине является долгом любого гражданина и государственного чиновника. Важно быть не просто преданным своей стране, а работать эффективно, не оглядываясь на прошлые достижения. Важно идти в ногу со временем, отвечая современным тенденциям. Оперативная деятельность премьер-министра позволит ускорить проводимые реформы.

Очевидно, что смена главы Кабинета Министров станет сигналом для всех госчиновников. В первую очередь, это касается тех, кто занимают свои посты довольно продолжительное время. Несоответствующие велению времени и заявленным целям должны покидать свои посты.

Как известно, экс-премьер Артур Расизаде возглавил правительство в ноябре 2003 года в возрасте 68 лет. Он проработал на этом посту без малого 15 лет вплоть до апреля 2018 года. Иными словами, до 83 лет. Разумеется, в преклонном возрасте управлять столь гибким механизмом, каким является правительство, не так-то просто. Немудрено, что в тот период Кабинет Министров не подготовил эффективную программу экономических реформ.

Новруз Мамедов был назначен на пост премьера в апреле 2018 года в возрасте 71 года. "Дело отнюдь не в возрасте", - говорили многие, и с этим невозможно не согласиться. Но все-таки именно фактор возраста сыграл немаловажную, а может, и определяющую роль в неэффективности их деятельности. Как известно, ведущие позиции в мировой политике занимают молодежь и представители среднего возраста. В нашей стране много опытных молодых специалистов, получивших блестящее образование, среди них министр образования Джейхун Байрамов, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр налогов Микаил Джаббаров, министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев. Назначение на высокие посты современной, патриотичной молодежи позволяет достичь более эффективной деятельности, а значит, роста экономики.

Таким образом, очевидно, что кадровые реформы будут продолжены во имя повышения эффективности государственного управления. Кадровые перестановки являются решающим фактором, определяющим успешность проводимых реформ. Не случайно, именно они лежат в основе проводимых президентом Ильхамом Алиевым реформ. В этом смысле предпочтение молодежи важно как с точки зрения продолжения традиций государственности, так и в контексте преемственности поколений.