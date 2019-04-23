Президентские выборы в Украине: победа шоумена, поражение миллиардера - КОММЕНТАРИЙ

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В Украине состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным подсчетам, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, одержав победу над своим оппонентом – действующим президентом страны Петром Порошенко. Официальные результаты еще не обнародованы, но Зеленского уже можно считать новоиспеченным президентом Украины. Лидеры ведущих стран мира – США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, ЕС и даже соперник Зеленского Петр Порошенко поздравили нового президента Украины. Это третьи по счету справедливые, свободные и прозрачные президентские выборы в Украине, признанные на международном уровне и завершившиеся победой прозападников.

Первопроходцем на этом пути был Виктор Ющенко, одержавший победу на президентских выборах в Украине в 2005 году. Он руководил страной с 23 января 2005 года по 25 февраля 2010 года. На президентских выборах 2010 года Ющенко проиграл Виктору Януковичу, однако тот не смог удержаться у власти надолго. Сомнения и колебания Януковича по поводу ассоциативного членства Украины в ЕС обернулись крахом его власти. 21 ноября 2013 года в стране возникло движение "Евромайдан", свергнувшее Януковича 22 февраля 2014 года и вынудив его пуститься в бега. В 2014 году в Украине состоялись внеочередные президентские выборы, на которых победил миллиардер Петр Порошенко. Он заступил на должность 7 июня 2014 года. 54-летний политик и бизнесмен Порошенко руководил страной пять лет, однако опыт все же уступил молодости. Во втором туре очередных президентских выборов молодой и неискушенный в политике Владимир Зеленский обошел Порошенко.

Так кто же он – новый президентУкраины?! Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. Получил диплом юриста-экономиста, но по специальности не работал ни одного дня. Зеленский нашел себя на поприще общественно-политического деятеля, шоумена, комедийного актера, продюсера и сценариста. В студенческие годы участвовал в КВН. Некоторое время выступал в составе команды "Запорожье-Кривой Рог-Транзит", но после создал свою студию "95-й квартал". Был успешным телеведущим, сценаристом фильмов и мюзиклов, актером, снимался в картинах и вел рейтинговые передачи, в том числе на российских телеканалах. В конце 2016 года выступил в главной роли в юмористическом сериале и телевизионном фильме "Слуга народа", после чего поползли слухи о возможном участии Зеленского в президентских выборах. В 2017 году основатели студии "Квартал 95" зарегистрировали политическую партию "Слуги народа". О намерении баллотироваться в президенты Зеленский объявил в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1", причем умудрился опередить поздравительное обращение президента Порошенко на другом канале, породив тем самым различные кривотолки и дебаты. 21 января 2019 года партия "Слуги народа" официально выдвинула Зеленского кандидатом в президенты.

В 2017 году Зеленский подал декларацию о доходах, согласно которой новоиспеченный кандидат и без пяти минут президент Украины владеет жилым домом в селе Иванковичи под Киевом площадью 353,5 квадратных метра, земельным участком площадью 1200 квадратных метров, квартирами в Киеве площадью 254, 198 и 131 квадратных метра, двумя парковочными местами на 20,90 и 20,70 квадратных метра. Вместе с супругой Еленой Зеленской они являются владельцами квартиры в Великобритании площадью 91 кв.м. Его супруга - Елена Зеленская владеет недвижимостью в Ялте, а также квартирой в Киеве и несколькими нежилыми помещениями. В собственности семейства два авто Land Rover Range Rover 2016 года выпуска и Mercedes-Benz S 500 4Matic 2014 года выпуска. У Владимира также есть четыре пары дорогих швейцарских часов, стоимость которых не указана, а у его жены Елены — серьги и кольцо с бриллиантами. Супруги владеют дорогими акциями на сумму около 50 тысяч гривен. Кандидат в президенты держит наличными 285 тыс. долларов, 220 тыс. гривен и 50 000 евро. Кроме того, на счету в латвийском AS Privat Bank он хранит 417 тыс. долларов, а его жена — 8,4 тыс. долларов. На счетах Зеленского в украинских банках 1180000 гривен, 16,8 тыс. долларов и 132 евро, а у его жены — 196 долларов и 1070 грн. Неплохо для "слуги народа".

Впрочем, Зеленский не собирается надолго задерживаться у власти. Однако его командой уже подготовлен законопроект о народовластии, расширении норм прямой демократии, снятии депутатской и президентской неприкосновенности, отзыве народного депутата, неприкосновенности судей и импичменте. Зеленский также намерен провести всенародный референдум о членстве Украины в НАТО. Он выступает за прекращение военных операций в Донбасе, возвращения оккупированных земель и уплаты контрибуции России. Зеленский также заявил о намерении продолжить борьбу за Крым.

Действующий президент Украины превосходит своего оппонента по опыту государственного управления и богатству, однако в условиях демократии все решают не деньги, а голоса избирателей. Так или иначе, народ не переизбрал Порошенко на второй срок. Не исключено, что впоследствии будут выявлены определенные недостатки и упущения, но ясно одно - избрав Зеленского, украинский народ выразил протест против ряда правонарушений. Разумеется, немаловажна роль властей страны в создании нормальных предвыборных условий. Это отметили и ведущие мировые державы, поблагодарившие Петра Порошенко.

Многие полагали, что простые люди не сумеют править страной, однако события последних 30 лет доказали обратное. Получается каждый, независимо от рода деятельности и уровня благосостояния, имеет шансы стать народным избранником. Наглядный тому пример актер Рональд Рейган, который был президентом США в 1981-1989 гг. Или, скажем, Дональд Трамп, избрание которого и вовсе стало полной неожиданностью. Они пришли к власти на волне демократии и являются ее детищем. Так что у Зеленского все шансы успешно провести весь срок своих президентских полномочий. Нынешние выборы возвестили о новом этапе в политической жизни Украины - власть в стране пришла не с баррикад, а выборным путем. Правда, в последнее время не выборы порождают акции протеста, а как раз наоборот…

Заявления Зеленского дают основание полагать, что он будет привержен курсу реформ. Завершив свой пятилетний срок президентства, он намерен передать эстафету новой команде, приверженной углублению демократии и реформ в стране. Все это будет содействовать безопасности и расширению ЕС. Демократические преобразования в Украине и курс на евроинтеграцию могут оказать помощь и стать примером для других стран.

Таким образом, Украина, охваченная боевыми действиями, утратившая часть своей территории, осталась верной демократическим ценностям и при новой власти.