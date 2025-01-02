Президент объявил приоритет 2025 года - ускорить "Великое возвращение"

В своем новогоднем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года президент Ильхам Алиев перечислил лишь некоторые из достигнутых успехов. Перечисляя статистику проделанной за год работы, глава государства

В своем новогоднем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года президент Ильхам Алиев перечислил лишь некоторые из достигнутых успехов. Перечисляя статистику проделанной за год работы, глава государства заявил, что мы успешно завершаем 2024 год и все поставленные задачи нашли свое решение.

Одним из важнейших достижений, несомненно, стал успешный ход работ по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура в прошлом году. "На эти земли уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев, для них созданы прекрасные условия. В целом, на освобожденных территориях живут, трудятся как на новых предприятиях, социальных объектах, так и на строительных работах свыше 30 тысяч человек. В следующем году, конечно, число граждан, которые туда вернутся, в значительной степени увеличится. Должен также отметить, что с 2021 года по сегодняшний день Азербайджан выделил на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура свыше 19 миллиардов манатов, и реализация программы "Великое возвращение" и впредь будет для нас приоритетом", - подчеркнул президент.

В рамках государственного бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 4 миллиардов манатов на масштабные восстановительные работы на освобожденных от оккупации землях. Отмечается, что начиная с 2020 года, включая 2024 год, из государственного бюджета на восстановительные цели было выделено около 17,5 млрд манатов.

Азербайджан, создавший новые реалии на Южном Кавказе, переживает радость и гордость освобождения своих земель от оккупации. В Отечественной войне наша армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила земли от оккупации, и сейчас главная задача – завершение строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях.

Уже закладываются основы большого развития, и цель - обеспечить развитие на региональном и международном уровнях. Весь мир становится свидетелем возрождения и заселения наших земель, почти 30 лет подвергавшихся армянскому вандализму. Как и в предыдущие годы, очередной визит президента Ильхама Алиева на освобожденные от оккупации территории в 2024 году также запомнился стартом ряда важных проектов и реализацией значимых инициатив.

Работы, проделанные в 2024 году в направлении реализации I Государственной программы "Великое возвращение", действительно фантастичны. Разминирование освобожденных от оккупации территорий, восстановление городов и сел, расселение населения, создание социально-экономической инфраструктуры в этих регионах являются основными задачами, стоящими перед азербайджанским государством.

В этом направлении работы продолжались высокими темпами и качественно и в 2024 году. Президент Ильхам Алиев во время регулярных поездок в Карабах и Восточный Зангезур знакомился с восстановительными работами, участвовал в открытии жилых пунктов, важных инфраструктурных объектов, церемониях закладки фундамента.

Можно с уверенностью сказать, что, как и в предыдущие годы, в 2025 году под руководством президента Ильхама Алиева успехи Азербайджана будут продолжать расти. Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет фантастическими темпами, и скоро эти регионы станут одними из самых современных, комфортных и красивых мест не только в Азербайджане, но и на Кавказе и во всем мире.