Президент Ильхам Алиев – Победоносный Верховный главнокомандующий

Подрывная деятельность армян на азербайджанских землях угрожала безопасности Южного Кавказа. При поддержке своих покровителей армяне оказывали влияние на политические процессы в Азербайджане вплоть до начала 90-х годов минувшего века. Миролюбивый азерба

Подрывная деятельность армян на азербайджанских землях угрожала безопасности Южного Кавказа. При поддержке своих покровителей армяне оказывали влияние на политические процессы в Азербайджане вплоть до начала 90-х годов минувшего века.

Миролюбивый азербайджанский народ, страдавший от армянского произвола и зверств на протяжении столетий, никогда не терял надежды на торжество справедливости и верховенство закона. Как известно, всему рано или поздно приходит конец, в том числе терпению. Османская, тюркская оплеуха отрезвила многих зарвавшихся, вернув с небес на землю тогда, когда не срабатывали призывы к разуму и здравомыслящие аргументы. Оплеуха стала действенным методом, которые время от время пускала в ход Османская Турция и впоследствии ее правопреемница - современная Турецкая Республика. Истории прекрасно известно, сколь решительны тюрки на поле боя.

В 1918-м, 1990-м годах по разным объективным и субъективным причинам главы государств не смогли реализовать потенциальную силу азербайджанского общества для уничтожения врага. Эту ответственность в 2020 году взял на себя Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это стало возможно благодаря успешной политике Ильхама Алиева, его несокрушимой воле и решимости. Нашу историческую победу обусловило наличие могучей армии, укрепляемой из года в год, оснащение ее современной военной техникой, оборудованием и боеприпасами, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, бескомпромиссная внешнеполитическая деятельность. Отстаивая территориальную целостность Азербайджана, заявляя о том, что наш народ никогда не смирится с оккупацией своих земель, президент Ильхам Алиев открыто заявлял международной общественности справедливую позицию нашей страны. Выступая 8 ноября перед военнослужащими в освобожденной от армянской оккупации Шуше, президент Ильхам Алиев вновь коснулся вопросов, сподвигший его отдать приказ о контрнаступлении. “Намерение перенести так называемый “парламент” оккупационного режима в Шушу, было продиктовано желанием задеть нас. Армения в открытую угрожала нам захватом новых земель. Сколько мы должны были терпеть все это?

Ильхам Алиев

Кто-то должен был преподать им урок?! Тысячи, сотни тысяч молодых азербайджанцев, солдат и офицеров показали врагу его место, ввергли его в такое положение, из которого ему не выбраться вовек. Теперь враг вечно будет жить с ярлыком повергнутого народа и государства”.После освобождения оккупированных земель Азербайджан приступил к восстановительным, созидательным работам на этих территориях. Победоносный Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев лично контролирует за ходом работ, проводимых на освобожденных землях. Под руководством Ильхама Алиева в Шуше на Джыдыр-дюзю состоялся грандиозный музыкальный фестиваль “Харыбюльбюль", были проведены Дни поэзии Вагифа. Сдача в эксплуатацию Физулинского аэропорта, строительство новых сельскохозяйственных объектов, прокладка дорог и коммуникаций способствуют оживлению региона. Все это наглядно демонстрирует, что на освобожденные земли вернулись их истинные хозяева. Там, где царила разруха, ныне ведутся созидательные работы.Азербайджанский народ, сплотившись вокруг своего лидера Ильхама Алиева, восстановил историческую справедливость. Весь мир понял силу "Железного кулака", обрушившегося на голову врага. Глава государства не только руководил Азербайджанской Армией на поле боя, но и отражал многочисленные нападки на политической арене. В интервью зарубежным журналистам глава государства терпеливо излагал справедливую позицию нашей страны, воплощающую чаяния азербайджанского народа. Народ и государство сплотились в несокрушимое единство. Это единство во многом обусловило нашу победу в Отечественной войне. Армения и ее благодетели не смогли посеять смуту, расколоть азербайджанское общество. Хотя подобные попытки предпринимались. Азербайджан показал всему миру свою силу и мощь, гуманизм и бескомпромиссность в вопросе территориальной целостности. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева вновь доказал, что является региональным лидером. Последовательной, целенаправленной политикой глава государства обеспечил реализацию потенциала Азербайджана. Наша страна утерла нос врагу и его покровителям. Цифра 44, как два топорика разрубившая Карабахский узел, вовек не забудется армянами.