Претензии армян: Попытка скрыть факт оккупации территорий Азербайджана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Официальные представители Армении всячески стараются скрыть потери в ходе боев 2-5 апреля, начавшихся в результате нарушения армянами режима прекращения огня на линии соприкосновения войск в нагорно-карабахском регионе.

С этой целью они ведут пропаганду против Азербайджана в различных зарубежных СМИ, приводят фантастические цифры, касаясь наших потерь и шехидов. Учитывая тот факт, что похороны наших шехидов проходят с участием азербайджанской общественности, скрыть подобное невозможно.

Министерство обороны Армении же ежедневно представляет новый список, в котором приводятся данные о потерянном в боях вооружении.

Как отмечают армянские СМИ, потери армянской стороны в результате обострения ситуации на линии соприкосновения войск во много раз превышают приводимую статистику. Согласно распространяемым ими сообщениям, армяне потеряли более 300 военнослужащих.

"Армянская сторона распространила официальное заявление о гибели в результате произошедших в последние дни боев 29 военнослужащих, пропаже без вести 28 человек, уничтожении 14 танков и 4 БМП. Естественно, выдавая желаемое за действительное, руководство Армении пытается сохранить политическую стабильность в стране и удержать власть. Однако, при логическом подходе возникает ряд вопросов. К примеру, куда же пропали экипажи бронетехники (в каждом бывает как минимум по 3 человека), лица, отвечающие за артиллерию, личный состав на линии фронта? Подобные вопросы заставляют задуматься о реальных цифрах", - пишут армянские СМИ.

Вчера армянскими сайтами "panarmenia" и "Новости Армении" распространены две различные информации о потерях армян.

Это, в сущности, указывает на попытки официального Еревана скрыть от мира и местной общественности информацию о потерях. Или же это может считаться показателем неспособности официальных представителей страны определить единую статистику.

Армянские СМИ продолжают выступать по отношению к минобороны страны с резким требованием: "Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением о своих потерях. Мы тоже хотим получить точную информацию. Однако, имеющаяся у нас информацию не полная. Армянские журналисты вынуждены получать сведения из медицинских центров, церквей и случайных очевидцев.

Очевидцы рассказывают страшные истории: говорят о нехватке вертолетов для перевозки раненых, перевозке раненых на автомобилях, гибели людей по пути, недостаточности врачей и медикаментов для принятия раненых.

Почему минобороны Армении не делает официального заявления? Кабинетные крысы молчат".

Как сообщили из министерства обороны Азербайджана, предоставляя периодическую информацию о погибших военнослужащих, противоположная сторона пытается обвинить азербайджанскую сторону в нарушении режима прекращения огня: "Азербайджанская сторона полностью соблюдает достигнутое сторонами соглашение о прекращении военных операций на линии соприкосновения войск.

Периодическое предоставление противоположной стороной информации о потерях может быть по двум причинам. Либо они вынуждены постепенно сообщать о потерях, так как не могут скрывать тела военнослужащих, либо количество смертей в рядах вражеской армии растет из-за психологического стресса, недисциплинированности и хаоса, возникшего после напряженности в ходе продолжающихся несколько дней боев".

Другая претензия Армении связана с техникой, используемой азербайджанскими военнослужащими для освобождения своих оккупированных территорий.

Официальные представители Армении, занимающиеся их пропагандой СМИ и их покровители попали в нелепую ситуацию. Ведь, официальный Баку никогда не скрывал, что освободит свою территорию любой ценой. Азербайджанская сторона также неоднократно заявляла, что выступает сторонником мирного урегулирования конфликта.

Чего же хотят в этом случае армяне? Зачем они не говорят, что держат азербайджанские земли под оккупацией? Армянская сторона пытается отвести внимание мирового сообщества от факта оккупации и принятых Совбезом ООН 4-х резолюций об освобождении территории Азербайджана.

Поэтому армяне приводят немыслимые цифры о потерях Азербайджана в боях, распространяют неуместные заявления об используемой военной технике.

Факт заключается в том, что Армения оккупировала территорию Нагорного Карабаха Азербайджана и Азербайджан обладает законным, юридическим, политическим, историческим, материальным и моральным правом, чтобы обеспечить свою территориальную целостность. Те, кто распространяет и слушает вздор армян, прекрасно знают о признании ООН территориальной целостности Азербайджана.