Предвзятость СМИ Франции: Что стоит за провокационными статьями против Азербайджана?

Официальный Париж не раз заявлял о своей проармянской позиции, поддерживая националистов-армян и их антиазербайджанские и антитурецкие высказывания. В последнее время ведущие французские СМИ так и пестрят статьями, которые напрямую носят ярый провокационн

Официальный Париж не раз демонстрировал свою проармянскую позицию, поддерживая армянских радикальных националистов и их антиазербайджанские и антитурецкие высказывания. В последнее время ведущие французские СМИ так и пестрят провокационными статьями, направленными против нашей страны.

Особенно отличилась французская газета Le Monde, которая в декабре 2022 опубликовала опус о последних экопротестах азербайджанских активистов на дороге Ханкенди-Лачын.

Известная газета в своем анализе "запамятовала" рассказать всю правду и безосновательно обвинила Азербайджан в создании "гуманитарной катастрофы". Также газета заявила, что якобы Азербайджан "оккупировал" Лачынскую дорогу, предпочтя не заметить, что по ней спокойно проходят гуманитарные грузы и кареты скорой помощи, а экоактивисты выступают против разграбления ресурсов Азербайджана и нанесения урона окружающей среде. Le Monde, видимо, важнее было выполнять заказ, а не разбираться в вопросе.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева лаконично ответила на это твитом : "Карабах, включая Лачынскую дорогу, является суверенной территорией Азербайджана. Карабахские армяне считаются гражданами Азербайджана. Общечеловеческие ценности, моральный долг и честь требуют поддержки мирных усилий Азербайджана".

Лейла Абдуллаева

Charlie Hebdo, известное издание с достаточно противоречивым контентом, тоже не осталось в стороне. Резкие заявления против Азербайджана и Турции заставляют задуматься о том, что транслирует данное издание через свои карикатуры.

Очевидно, ложь и клевету. В заметке от 3 января этого года, издание выражает сочувствие армянам из-за так называемого "геноцида армян", обвиняет Азербайджан и Турцию в намерении создать "политический и географический континуум" в регионе.

Чем же вызваны столь негативные и односторонние публикации в СМИ Франции? Французский историк и политолог Максим Гуэн, комментируя данный вопрос, сказал, что журналистов во Франции, фанатично выступающих на стороне Армении, немного, и некоторые из них (Гаид Минасян, Валери Торанян и пр.) имеют армянское происхождение. Есть еще подобные Жан-Кристофу Бюиссону - заместителю редактора известного французского издания Le Figaro, имеющие откровенно проармянскую позицию.

"В июле-сентябре 2022 года, например, крики армянских националистов были неэффективны, чтобы убедить подавляющее большинство французских СМИ освещать их, и вы могли видеть бессильную ярость Армянской Революционной федерации (Дашнакцютюн) в Facebook. Также армянские националисты потеряли свою "боевую" базу во Франции, их демонстрации смехотворно малы по крайней мере с 2007 года",- сказал он.

В то же время, по мнению Гуэна, проблема в том, что на заявления армянских националистов нет ответов, говорят только они. "Ваше посольство выразило свое мнение в твиттере; небольшое количество французских азербайджанцев отправляли письма журналистам, с которыми они никогда не встречались (или даже не пытались встретиться) - и это (почти) все", - отметил он, добавив, что следует уделять больше внимания коммуникациям, делать все, чтобы голос Азербайджана был слышен во французских СМИ.

Эксперт также добавил, что такие предвзятые статьи не стоит полностью отождествлять с позицией официального Парижа. Ведь все призывы к санкциям против Азербайджана в прошлом году оказались неэффективными.