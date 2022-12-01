Двуличной Франции нет места в нормализации армяно-азербайджанских отношений

15 ноября 2022-го года Франция решила себя какого-либо голоса в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Принятием 30 ноября антиазербайджанской резолюции Национальной ассамблеей, Франция окончательно продемонстрировала свое истинное лицо и лишила себя какого-либо голоса в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, под давлением армянского лобби сначала 15 ноября текущего года Сенат Франции принял однобокую резолюцию, направленную против Азербайджана, а вчера такой же необдуманный шаг предприняла и Национальная ассамблея.

Данную резолюцию решительно отвергло Министерство иностранных дел Азербайджана, отметив, что она является очередной провокацией Франции в отношении Азербайджана. "Упомянутая резолюция направлена на подрыв процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также усилий по установлению мира и спокойствия в регионе. Резолюция, противоречащая нормам и принципам международного права, еще раз наглядно демонстрирует предвзятую политическую позицию Франции, соответственно ее неспособность выступать в качестве беспристрастного и справедливого посредника", - заявил МИД Азербайджана.

Хотя представитель МИД Франции сказал журналистам, что резолюция французского парламента, содержащая призыв к введению санкций против Азербайджана, не отражают официальную линию Парижа, многочисленные антиазербайджанские выступления того же президента Макрона доказывают обратное.

Франция настолько сильно погрязла в своей антиазербайджанской пропаганде, что пыталась атаковать нас даже через гуманитарный Саммит Франкофонии. Армении, конечно же, данное отношение очень выгодно. На протяжении истории они настолько привыкли прятаться за чьей-то спиной, что недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул условие для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе только при участии президента Франции Эмманюэля Макрона. Как и следовало ожидать, встреча была отменена.

Ситуацию усложняет еще и тот факт, что резолюция Ассамблеи прошла единогласно, никто не проголосовал против нее. А 15 ноября лишь один сенатор - Натали Гуле, из 296 голосовавших, выступила против принятия данного документа. Она же заявила о сильном влиянии армянского лобби во Франции, чем и объясняется настолько одиозная позиция парламента страны.

Может ли претендовать на объективность страна, явно принимающая сторону одной страны и при этом "вносить свой вклад" в нормализацию отношений между ними? Могла ли быть искренней в своих стараниях эта страна, которая на протяжении 30-лет позиционировала себя сторонником мирного разрешения армяно-азербайджанского конфликта и даже сопредседательствовала в почившей в бозе Минской Группы ОБСЕ?

Ответ очевиден. Своими действиями Франция не только показала неспособность как-либо содействовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и установлению мира на Южном Кавказе, но и в целом пошатнула выстраиваемые годами отношения с Азербайджаном.

Всем известно о многочисленной армянской диаспоре во Франции, но Азербайджан все-таки надеялся на проблески разума у французских парламентариев. Стране, совершенно не скрывающей своей позиции и не пытающейся быть нейтральной, выступающей за одну из сторон, нет никакого места в урегулировании отношений Азербайджана с Арменией.