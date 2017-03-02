Предвыборный скандал во Франции: показатель нравственности - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Первый тур президентских выборов во Франции пройдет в этом году 23 апреля, а второй тур – 7 мая. По мере приближения этой политической кампании, происходит также ряд скандальных событий.

Учитывая тот факт, что Азербайджана придает Франции особое значение, происходящие в этой стране крупные политические, общественные и экономические события представляют интерес. Как минимум, эта страна является одним из посредников в процессе урегулирования конфликта в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана, то есть сопредседателем Минской группы ОБСЕ. В стране действует сильное армянское лобби. Как правило, кандидаты в президенты, в депутаты и другие избирательные органы дают им некоторые обещания касательно некоторых вопросов. С этой точки зрения, сообщения касательно предстоящих во Франции выборов представляют некоторый интерес для азербайджанского общества.

В считающихся элитарными политических кругах страны всегда происходят скандальные события.

Жюли Гайе, Франсуа Олланд, Валери Триервейлер

Франсуа Олланд, чья кандидатура была выдвинута Социалистической партией, в 2012 году являлся президентом.

Спустя два года после того, как он стал президентом, стало известно о его тайных любовных связях с актрисой Жюли Гайе. Этим он раз и навсегда покончил со связью с Валери Триервейлер. Президент Франции также запретил бывшей любовнице входить в Президентский дворец.

Отметим, что Ф.Олланд никогда не вступал в официальный брак. 28 лет политик был в гражданском браке с Сеголен Руаяль. У них четверо детей. На данный момент Ф.Олланд находится в гражданском браке с журналисткой Валери Триервейлер, которая младше него на 10 лет. В то время данное событие расценили как личное дело президента страны. Однако, это можно также считать одной из норм французского общества.

В отличие от события Билл Клинтон – Моника Левински, Франсуа Олланда не преследовала серьезная политическая опасность.

Карла Бруни, Н.Саркози

После прихода к власти, находившийся у власти в 2007-2012 гг. Николя Саркози повторно женился. Его третьей женой стала итальянская модель Карла Бруни. С избранием Н.Саркози новым председателем считающейся ведущей оппозиционной партией страны – Союза за народное движение, он получил шанс стать кандидатом на президентских выборах 2017 года. Однако, из-за упоминания имени Саркози в коррупционном скандале, он лишился этой возможности.

Доминик Стросс-Кан

Одним из кандидатов с наибольшими шансами на прошедших в 2012 году президентских выборах был тогдашний директор Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан. Однако, его арестовали на основе жалобы 32-летней служащей отеля "Sofitel" в Нью-Йорке. Женщина отмечала, что Стросс-Кан пытался ее изнасиловать в своем номере. После завершения избирательной кампании во Франции Стросс-Кан был освобожден. Он был членом Социалистической партии Франции.

Франсуа Фийон , Пенелопа Фийон

Задержание вчера полицией Пенелопы - супруги имеющего наибольшие шансы на президентство бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, стало причиной для нового скандала. Согласно информации, в ее отношении ведется официальное следствие. 25 января Финансовая прокуратура Франции приступила к проверке месседжей по делу Пенелопы. Как пишут французские СМИ, работая в период с 1992-го по 2002-й год в должности помощника члена парламента, Пенелопа Фийон, получая зарплату из госбюджета, заработала 500 тыс. евро.

Однако, кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил о намерении продолжать предвыборную гонку, несмотря на предъявляемые ему обвинения в хищении и создании фиктивных рабочих мест. Ф.Фийон подтвердил, что получил повестку в суд на 15 марта по делу о хищениях, однако он эти обвинения отвергает.

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона Патрик Стефанини подал в отставку.

Французская полиция

Не исключается обострение предвыборной ситуации. Так как, президентские выборы во Франции пройдут в режиме чрезвычайного положения.

Отметим, что в результате теракта, совершенного во Франции 13 ноября 2015 года, погибли 130 человек.

В декабре прошлого года Французский сенат утвердил решение о продлении в стране режима чрезвычайного положения до 15 июля 2017 года.

Таким образом, Франция идет на выборы в режиме чрезвычайного положения. Выяснилось, что главный кандидат замешан в подлоге. Правда, в демократическом государстве все это не останется безнаказанным.

Однако, подобное явление в государстве, взявшем на себя посредническую миссию в урегулировании нагорно-карабахского вопроса, уменьшает к нему доверие и создает подозрение в том, что в решении конфликта оно может придерживаться несправедливой позиции. Есть ли гарантия на то, что называемые ими "личными вопросами" случаи злоупотребления властью не скажутся на решении карабахского вопроса?! Кто может дать гарантию на то, что они не возьмут взятку у тех, кто против Азербайджана, чтобы решить вопрос в их пользу, или же гарантировать то, что они не вступят вновь в гражданский брак? Ведь, опираясь на правила демократического общества, они нарушают нормы нравственности либо после избрания, либо будучи на этом посту.