Кто выйдет победителем в противоборстве между Россией и Украиной?

На прошлой неделе состоялись заседания Советов США-Россия и НАТО-Россия, на которых была обсуждена ситуация вокруг Украины. Переговоры завершились безрезультатно, стороны не приняли условия друг друга.

На прошлой неделе состоялись заседания Советов США-Россия и НАТО-Россия, на которых была обсуждена ситуация вокруг Украины. Переговоры завершились безрезультатно, стороны не приняли условия друг друга.

Официальный Вашингтон выдвинул перед Москвой требования освободить украинские территории, вернуть в казармы войска, сосредоточенные вблизи границы с этой страной, не угрожать его союзникам по НАТО и т.п. Россия же хочет, чтобы США и НАТО обеспечили гарантии безопасности, не расширяли свою деятельность в бывших советских республиках и, в первую очередь, не принимали в альянс Украину и Грузию. И США, и НАТО, и Россия объявили для себя красной линией вопрос Украины, расширение и безопасность Европы. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что они не готовы даже обсуждать неприемлемые требования США о возвращении находящихся на территории страны войск в казармы. Первый заместитель госсекретаря Венди Шерман, представляющая США на переговорах, отметила, что выбор собственного пути - суверенное право каждого государства.

После событий Майдана в Украине в Донецкой и Луганской областях активизировались пророссийски настроенные сепаратистские группировки. В результате их деятельности в начале марта 2014 года были провозглашены две непризнанные “республики”, которым по сей день Россия оказывает помощь и поддержку. Официальные лица западных стран, представив эти события, как "невидимую оккупацию" Украины Россией, ограничились лишь заявлением. Россия в третий раз аннексировала Крымский полуостров. Западный блок, опять заявив об оккупации, ввел санкции против России. С момента нарушения территориальной целостности Украины прошло уже почти 8 лет.

Восстановлена ли территориальная целостность Украины? Обеспечена ли ее интеграция в Европу? Нет. Европа не принимает в свой Союз государства, у которых есть проблемы. По всей видимости, объединенная Европа использует государства, у которых есть проблемы или конфликты, в качестве инструмента против своих конкурентов, в частности, против России.

США и их западные союзники в подобных ситуациях ведут гибридную войну с противоположной стороной. Несмотря на то, что Украине, которая уже 8 лет как без Крыма и Донбасса, оказывалась помощь в различных направлениях, основной вопрос так и не нашел своего решения. Похожий случай произошел и в Грузии. Даются обещания, что она будет принята в Европейский Союз и НАТО. В результате Грузия теряет свои территории, Россия же признает “независимость” Южной Осетии и Абхазии.

К слову, относительно Азербайджана, который хотел освободить свои земли от оккупации и восстановить территориальную целостность, в 1992 году лидер западного блока США принял 907-ю поправку к «Акту о защите свободы». Власти Азербайджана, защищавшие суверенитет и территориальную целостность, только что восстановившие независимость и избравшие демократический путь развития, лишились помощи США. Сейчас Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Однако некоторые круги на Западе по-прежнему всячески помогает армянским сепаратистам, встречается с их представителями.

Следовательно, провоцирование Грузии на войну с Россией в 2008 году дало толчок к дальнейшему углублению конфликта и отторжению территорий. Получается, теперь очередь за Украиной. Запад, в том числе НАТО, заявляет, что не будет воевать с Россией из-за Украины. В качестве аргумента указывает на то, что Украина не является членом НАТО. Официальный Киев же заявляет, что будет защищен от России, если ее примут в Альянс. США и Западный блок, не приняли условия России, и в тоже время не отреагировали положительно на суверенный выбор Украины. Значит главными здесь являются не интересы Украины. Получается, что Запад, нагнетая войну между Украиной и Россией, хочет обеспечить свои интересы. Выражая и обеспечивая поддержкой Украину, они раздражают Россию, которая сосредотачивает дополнительные силы на приграничных с Украиной территориях, проводит учения. Такая ситуация ставит украинскую экономику в рискованное положение. Война с Украиной не принесет успеха и России, против которой введут широкомасштабные международные санкции.

В итоге противоборство между Украиной и Россией приведет к победе третью сторону. Украина может полностью оказаться в зависимом от Запада положении, Россия же ослабнет. Согласно Будапештскому меморандуму, подписанному 5 декабря 1994 года, Россия, США и Великобритания дали Украине гарантии безопасности. Позже Китай и Франция также присоединились к этому документу. Аналогичный документ был принят в отношении Беларуси и Казахстана. Украина, Казахстан и Беларусь, передав находящиеся на их территории ядерные боеголовки, получили гарантии безопасности со стороны мировой «пятерки». Однако, происходящее в этих странах, показывает, что о безопасности в этих странах больше всех «беспокоится» Россия.

Наконец, конфликты с участием «пятерки» не принесли пользы ни одному государству, равно как и не были решены.