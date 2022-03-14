Предложения Азербайджана – 5 шагов к установлению мира в регионе

Стабильность и безопасность на Кавказе в целом зависят от мира и сотрудничества в нашем регионе. Совершенно очевидно, что урегулирование конфликтов на Южном Кавказе придаст региону еще большую силу, сделав неотъемлемой частью глобальной цепочки безопаснос

Стабильность и безопасность на Кавказе в целом зависят от мира и сотрудничества в нашем регионе. Совершенно очевидно, что урегулирование конфликтов на Южном Кавказе придаст региону еще большую силу, сделав неотъемлемой частью глобальной цепочки безопасности.

Важным условием для этого является прекращение Арменией подрывной деятельности и мирное сосуществование с соседями.

Официальный Ереван, подписавший акт о капитуляции 10 ноября 2020 года, не соблюдает положения трехсторонней договоренности, своим безответственным поведением дестабилизируя ситуацию в регионе.

Похоже, что пособники официального Еревана вновь успокаивают армянские власти ложными посулами.

44-дневная война отрезвила армян, многие поколения которых выросли на лжи и измышлениях. Однако, вопреки очевидному, Армения так и не сделала для себя вывод из возникшей реальности. Премьер-министр Никол Пашинян мечется между Парижем и Москвой, заискивает перед Западом и в то же время цепляется за подол России.

Никол Пашинян

Азербайджан предложил Армении мирную инициативу, включающую 5 пунктов. В связи с этим глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что по окончании 44-дневной Отечественной войны, положившей конец почти 30-летней оккупации наших земель, Президент Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана закрыть эту страницу истории и призвал Армению приступить к работе над заключительным мирным договором. За минувший год Армения так и не ответила на предложения Азербайджана. Видимо, заручившись поддержкой тех, кто кивал и поддакивал ей все эти годы.

Утвердительный ответ Армении на призыв Азербайджана к миру и сотрудничеству в перспективе придаст импульс развитию двусторонних отношений, поспособствовав процветанию Южного Кавказа.

Азербайджан вновь продемонстрировал Армении и международному сообществу добрые намерения, в очередной раз выразив свою приверженность международному праву. Выдвинутые предложения также можно считать важными шагами по нормализации межгосударственных отношений.

Отклик официального Еревана на предложенные ей мирные инициативы, несомненно, послужит установлению доверительных отношений между Азербайджаном и Арменией. Однако Армения не спешит с ответом, отвешивая реверансы то России, то Франции. Стагнация в этом вопросе может породить иные проблемы, в том числе переход политической власти в Армении в руки иных сил.

Так или иначе, Армении целесообразно как можно оперативнее откликнуться на предложения Баку. 5 пунктов мирной инициативы Азербайджана могут на 5 шагов приблизить регион к миру и безопасности.