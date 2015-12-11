​Предлагаемые в интернете сладости - насколько можно им доверять? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Как и во всем мире, в Азербайджане ежегодно растет количество клиентов и объем электронного товарооборота. Поэтому одним из важных условий при онлайн-заказе является надежность принимающего заказ электронного магазина. Одним из периодически возникающих вопросов является уклонение от налогов занимающихся электронной торговлей лиц.

Report расследовал деятельность онлайн-торговли, вопросы продажи через интернет продуктов питания, в особенности сладостей, а также регулирования данного процесса законом.

Когда мы связались со многими занимающимися онлайн-деятельностью сайтами, нам сказали, что мы являемся первыми клиентами, интересующимися наличием сертификата и госрегистрации.

Это доказывает, что потребители, зачастую, не требуют своих прав. С другой стороны, лица, занимающиеся домашней выпечкой, заявляют, что приготовленные ими изделия не могут вызвать отравление. Естественно, это всего лишь предположения.

Как сообщил Report президент Центра национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов, никто не вправе заниматься продажей через соцсеть продуктов питания, сладостей, диетических блюд: "Этим делом должны заниматься люди с соответствующим образованием. Не имеющие магазина или объекта, не выплачивающие налоги и не обладающие сертификатами лица заниматься подобным бизнесом не могут.

Доверять качеству приготовленных в домашних условиях блюд и кондитерских изделий нельзя. На кого же смогут подать в суд граждане, в случае отравления или же летального исхода от употребления приготовленных в неизвестных условиях блюд и сладостей?! Занимающиеся подобным бизнесом лица делают это незаконно, и поэтому государство не несет никакой ответственности".

Пресс-секретарь Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Фазиль Талыблы отметил, что иногда в борьбе с

возникающими в результате онлайн-продажи проблемами могут возникнуть некоторые трудности: "По этой причине потребители должны сами продумать методы борьбы и не покупать еду где попало. Ответственность при покупке предлагаемой в соцсети еды ложится на самих потребителей".

По его словам, одна из причин нежелательных последствий онлайн-продажи связана с непредоставлением потребителям соответствующего документа или чека: "При покупке товара обязательно нужно требовать чек. Однако при онлайн-покупке еды это бывает невозможно".





Как заявил завотделом Центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Имран Абдуллаев, никто не вправе заниматься приготовлением и продажей приготовленной в домашних условиях еды: "Этим могут заниматься лишь предприниматели в предпринимательских субъектах. В законодательстве отразилась вся необходимая информация о полномочиях, ответственности и деятельности предпринимателей. Кроме того, существует закон о продуктах питания, в котором отразились все сведения о том, какие санитарные нормы должны соблюдаться занимающимися торговлей и услугами общепита лицами. Продажа приготовленной в домашних условиях еды противоречит закону как с точки зрения предпринимательства, так и гигиены".

По словам завотделом, не выплачивающие налоги и предпочитающие торговлю на дому лица занимаются незаконной предпринимательской деятельностью: "В случае выявления подобных фактов налоговые органы должны принимать необходимые меры наказания. При выявлении и наличии доказательств, нарушившие правила гигиены лица несут ответственность. Ответственность несут также владельцы объектов общепита и маркетов, которые занимаются продажей приготовленной в домашних условиях пищи. Подобное предпринимательство является незаконным, так как при производственном процессе работники проходят медобследование и используемые ими бытовые принадлежности применяются именно при приготовлении того или иного блюда".

Президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз внес ясность в вопрос о том, кто может открывать онлайн-

сайты. Он отметил, что каждый человек может открыть свой сайт: "Если у него есть продукция и он желает организовать его продажу через интернет, каких-либо ограничений нет. В связи с этим следует обратиться к специалисту, который в соответствии с желанием клиента открывает ему сайт или же создает интернет-магазин. Естественно, на сайте может быть предоставлена возможность для прямой оплаты (то есть, выбрав товар, клиент производит оплату с помощью кредитной карты и потребитель получает соответствующий месаж). Может производиться также и наличная оплата. Кроме того, существуют правила открытия сайта в интернете. В виртуальном мире магазины открываются по тем же правилам, что и в реальном. То есть, у открывающего магазин лица обязательно должен быть ИНН. В соответствии с этим, за виртуальную оплату должен выплачиваться налог".

В ответ на отправленный Report в министерство налогов запрос заявили, что онлайн купля-продажа является одним из видов электронной торговли: "Здесь свою продукцию предлагают как магазины по продаже одежды, частные лица, так и те, кто занимается продажей тортов, кондитерских изделий и сладостей. Хотя действующее законодательство в общем порядке и не регулирует налогообложение (каждое имеющее доход лицо должно встать на налоговый учет и выплачивать налог от прибыли), существуют определенные трудности в процессе привлечения данной сферы к выплате налогов. Для того, чтобы отрегулировать положение в данной области, был подготовлен законопроект министерства налогов "Об электронной торговле". Считаем, что вступление данного закона в силу даст толчок развитию указанной сферы".

В министерстве отметили, что привлечение электронной торговли к налогам является не таким уж и сложным вопросом: "Заявления о том, что применение налога будет тормозить развитие электронной торговли, ошибочны. Долгосрочное освобождение от уплаты налогов не может обеспечить развитие. Чтобы обеспечить развитие, должны быть созданы прозрачные, законные условия. Считаем, что к налогам привлекается доход предпринимателей. Вне зависимости от формы прибыли, доход должен привлекаться к налогу".

Как сообщила Report владелица первого в Азербайджане магазина по продаже диетических и диабетических сладостей

"Sweet diet" Кямаля Алекперова, действующий уже 4 года магазин прошел госрегистрацию: "Проверку в магазине также произвел Центр гигиены и эпидемиологии минздрава и выдал соответствующий сертификат. Все предлагаемые на сайте "sweetdiet.com" продукты исключительно диетические, то есть обезжиренные. В их составе нет также муки и сахара. Вместо этого, в состав диетических продуктов добавляются сахарозаменители, диетические товары и овсяные отруби".

К сожалению, в ходе расследования выявились факты неосведомленности других интернет-магазинов о требованиях законодательства: