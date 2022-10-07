Пражское заявление - Азербайджан добился своего

Заявление, принятое по итогам четырехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,с президентом Франции Эммануэлем Макроном, с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в столице Чехии Праге,

Заявление, принятое по итогам четырехсторонних переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона, главы Совета ЕС Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Николы Пашиняна в Праге, является очередной дипломатической победой официального Баку. Положения документа полностью отвечают интересам нашей страны. Самое главное в заявлении то, что Армения признала территориальную целостность Азербайджана, чего наша страна упорно добивалась на протяжении 30 лет.

Наряду с этим, Азербайджан признал территориальную целостность и суверенитет Армении. За основу при признании территориальной целостности и суверенитета был взят Устав ООН. И это означает, что Карабах еще раз подтвержден как неотъемлемая часть Азербайджана, и Армения признала это.

Ожидалось, что встреча в Праге будет напряженной. Потому что Франция, которая была участницей четырехсторонних переговоров, всегда проводила проармянскую политику. Учитывая это, можно было предположить, что на состоявшейся в Праге четырехсторонней встрече для Азербайджана подготовлены различные ловушки и уловки. На встрече с участием президента Франции Э. Макрона премьер-министр Армении Н. Пашинян вел себя уверенно, а официальный Париж не скрывал своей поддержки Еревану.

Из-за инцидентов на границе Франция и Армения пытались оказать давление на Азербайджан. Однако решимость и принципиальность президента Ильхама Алиева не позволили этого – на встрече, которая длилась более пяти часов и состояла из двух частей, была предотвращена любая форма давления на Азербайджан. И принятое по итогам встречи заявление также подтверждает это.

В Праге была достигнута договоренность провести заседание комиссии по делимитации границы в ближайшее время. И это также отвечает интересам Азербайджана. После окончания Второй карабахской войны официальный Баку сосредоточился на вопросе делимитации границы. Делимитация и демаркация государственной границы были в числе пяти пунктов, предложенных Азербайджаном Армении для нормализации отношений. И теперь Ереван дал согласие на проведение в ближайшее время заседания комиссии по делимитации границы. Можно ожидать, что этот вопрос будет согласован под эгидой такого престижного института, как Европейский Союз, и в ближайшем будущем в этой области будет достигнут прогресс.

ЕС и Франция хотели использовать создание совместной миссию по мониторингу за границей, которая охватила бы и территорию Азербайджана, для присутствия в регионе. Однако Азербайджан, который дорожит своим суверенитетом, возразил против этого. И после оглашения твердой позиции Баку было решено, что миссия будет действовать только на территории Армении. Азербайджан будет сотрудничать с миссией в соответствии со своими интересами, эта миссия будет способствовать вопросам укрепления доверия и делимитации границ.

Отсутствие в заявлении упоминания Зангезурского коридора связано с тем, что этот вопрос регулируется трехсторонним заявлением, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении 10 ноября 2020 года. Этот документ остается в силе, вопрос открытия Зангезурского коридора сохраняет свою актуальность и стоит на повестке дня, а работа по его реализации продолжается. Азербайджан принуждает Армению к выполнению взятых на себя обязательств, используя все возможности, и этот процесс продолжится до своего логического завершения.

В целом на встрече в Праге официальный Баку добился того, чего хотел. Президент Ильхам Алиев должным образом защищал интересы Азербайджана. Армения, согласившись на пограничную миссию, еще раз показала, что не является суверенным государством. Это также очередной и серьезный шаг против России. И ответ Москвы на этот шаг Еревана, который почти 30 лет, полагаясь на Россию, оккупировал азербайджанские земли, вероятно, не заставит себя долго ждать.

Аналитическая группа Report