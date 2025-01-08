Правые партии Европы набирают популярность на фоне политического кризиса на континенте

Европейские правые партии в последние несколько лет набирают все большую популярность. Такая ситуация во много связана с недовольством жителей ЕС нынешней иммиграционной политикой Брюсселя, усталостью от войны в Восточной Европе и неспособностью их полити

Европейские ультраправые в последние несколько лет набирают все большую популярность. Такая ситуация во многом связана с недовольством жителей ЕС нынешней иммиграционной политикой Брюсселя, усталостью от войны в Восточной Европе и неспособностью центристов справиться с нарастающими экономическими трудностями.

Сотни тысяч беженцев, попадающих в Европу каждый год, политика открытых дверей, рост преступности и увеличение количества терактов на улицах крупнейших городов ЕС подвигают жителей Старого Света все чаще выбирать партии, готовые предложить более жесткий подход к решению накопившихся проблем.

Похоже, что постепенно экспансия глобализма, инициатором которой являлся Евросоюз, подходит к концу. Правые, являясь евроскептиками, нацелены на изоляционизм, не горят желанием помогать кому-либо в ведении боевых действий и ставят интересы своих стран выше остальных.

С 2022 года правые и ультраправые партии в Европе достигли значительных успехов на различных выборах. Например, в Италии в 2022 году победила партия "Братья Италии", возглавляемая Джорджией Мелони, в Нидерландах "Партия свободы" Геерта Вилдерса одержала верх в 2023 году, а в Словакии партия Роберта Фицо "Курс - социальная демократия" сформировала правое правительство.

Самый последний пример успеха правых - Австрия, где в 2024 году ультраправая "Австрийская партия свободы" (FPO) одержала историческую победу на парламентских выборах, впервые заняв первое место и набрав 29,2%. Это была первая победа правых в Австрии со времен Второй мировой войны. В результате 6 января 2025 года президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру FPO Герберту Киклю сформировать новое правительство.

Даже в странах, в которых власть не перешла к правым партиям, налицо рост их популярности. В 2022 году блок правых, в числе который и правопопулистская партия "Шведские демократы", занял второе место на парламентских выборах. Это символизировало значительный сдвиг в политическом ландшафте страны.

На выборах в Европарламент в 2024 году "Национальное объединение" Марин Ле Пен показало сильный результат, заняв второе место и получив значительное количество мест. На досрочных парламентских выборах во Франции летом 2024 года "Национальное объединение" заняло третье место после коалиции левых и центристов Макрона.

В Германии стремительно растет влияние "Альтернатива для Германии" (АдГ). Она стала второй по популярности партией в стране, а на выборах в Европарламент получила 15 мест. При определенном раскладе АдГ может закрепить свой успех на досрочных парламентских выборах в Германии в феврале 2025 года.

В целом сегодня наблюдается беспрецедентный рост популярности партий правого толка после Второй мировой войны, учитывая, что многие из вышеперечисленных стран долгие годы были социально ориентированными, а в некоторых у власти находились соцпартии.

Публичную поддержку крайне правым также периодически высказывают представители ближайшего окружения вновь избранного президента США Дональда Трампа. К примеру, высказывания миллиардера Илона Маска относительно партии АдГ вызвали скандал с действующим канцлером Олафом Шольцем.

Пока сложно сказать, как долго будет сохраняться тренд на рост популярности правых и смогут ли они оправдать чаяния электората, прежде всего экономические. Учитывая, что некоторые политики, такие как Роберт Фицо или представители АдГ, говорят о возможном распаде ЕС, можно отметить, что союз проходит серьезный тест на прочность.

Война в Украине также сыграла значимую роль в крене в сторону правых граждан ЕС. Она усугубила миграционный кризис в Европе, привела к сложностям в обеспечении энергетической безопасности ЕС и вызвала некоторый политический дисбаланс.

Сложившаяся тенденция указывает, что чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше будет расти популярность правых. В целом Европа сегодня сталкивается с серьезными вызовами, проблемы во многих странах ЕС нарастают как снежный ком. Попытка глобализации экономики и политики привела ЕС к некоторому тупику, из которого пока не видно выхода.