Правительство Пашиняна: От маньяка, "кокаинового барыги" до DJ

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Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается уйти в отставку после принятия избирательного законодательства, чтобы ускорить проведение внеочередных парламентских выборов.

Таким образом, Пашинян путем внеочередных парламентских выборов, которые намечены на сентябрь текущего года, хочет полностью нейтрализовать лояльных бывшему главу правительства Сержу Саргсяну депутатов. Что влекут за собой эти события, сможет ли Пашинян сформировать парламента, который будет поддерживать его правительство, вопрос пока остается открытым.

Сегодня армянское общество больше интересуют, а по большей части уже и волнуют последние назначения в правительстве и на другие высокие посты.

Смбат Гогян

Так, бурю в соцсетях и прессе вызвало назначение Н.Пашиняном Смбата Гогяна на пост главы Высшей аттестационной комиссии Армении. Его личность вызвала у армян, мягко говоря, негодование. Пользователи соцсетей окрестили новоназначенного чиновника "фашистом, маньяком и неуравновешенным". Впрочем, одни лишь его фотографии говорят сами за себя.

Ярким примером дефицита профессионалов или неумения премьера-министра отличить профессионала от некомпетентного человека стало назначение на пост советника вице-премьера Армении бывшего консула страны в Одессе Георгия Мурадяна - уголовника, широко известного в Армении и за ее пределами как "Жорик".

Георгий Мурадян

Имя Г.Мурадяна периодически выходило в еженедельных полицейских сводках СМИ: он занимался наркотрафиком и был осужден за контрабанду кокаином в особо крупных размерах. После выхода на свободу его под свое "крыло" взял спикер парламента Армении Овик Абрамян, позже ставший премьер-министром страны. Г.Мурадян некоторое проработал его главным советником, а в 2012 году указом Сержа Саргсяна он был назначен генконсулом Армении в Одессе.

Еще одной персоной, к которой необходимо привлечь внимание читателей - это новый министр культуры Армении Лилит Макунц.

Так, ранее Lenta.Ru писала, что пост нового министра на своей странице в Facebook - "Культура - это я, она во мне, как и в каждом из нас" - стала причиной шквала критики со стороны пользователей соцсетей, в результате чего она удалила свою запись.

Лилит Макунц

Затем Л.Макунц в свое оправдание заявляла, что этим постом она хотела объяснить интересующимся, "где она, где культура и где они повстречались".

Помимо этого армяне всей страной пытались понять кто она такая и откуда взялась. Ответ в итоге нашли студенты Российско-Армянского (Славянского) университета.

"Это же наша преподавательница английского языка", - написала одна девушка в том же Facebook. Ее слова подтвердили и другие студенты. Позже выяснилось, что Л.Макунц - бывший соратник Н.Пашиняна по оппозиционному Армянскому национальному конгрессу - в 2012 году баллотировалась в парламент по списку этого блока. Ей 34 года, она либерал, представляет Либеральную партию Армении.

А вот это DJ Ed Ward, он же 30-летний Эдуард Агаджанян, никому не стал объяснять свое назначение главой аппарата правительства. Он давний сторонник Н.Пашиняна, до нового назначения был членом Совета старейшин Еревана (управляющий орган столичного муниципалитета) от блока "Елк", который привел к власти Н.Пашинян. Отец Э.Агаджаняна владеет элитным рестораном в Ереване, долей в одной из крупных сетей по торговле электроникой, а сын помимо политической деятельности пытался завести бизнес в сфере общепита. Видимо, два диплома Международного университета Монако делу не поспособствовали - теперь он заправляет на политической кухне.

Эдуард Агаджанян

Это были всего лишь несколько примеров "неудачных назначений" среди 11-ти соратников Пашиняна в правительстве. Его окружение вызывает далеко не положительные отзывы со стороны общественности, наоборот последние события показывают, что власть нового премьера держится лишь на одной его личности.

Впрочем, Н.Пашинян уже успел найти себе оправдание постом в Facebook: "Мы пытаемся вести правильную кадровую политику, но не всегда получается. Но на этот момент, они не привели к катастрофе. Если такое будет, уверяю вас, чиновник понесет ответственность".

Но надолго ли это? Сможет ли бывший лидер уличной революции управлять страной с помощью уголовника, DJ-бизнесмена , неуравновешенного и прочих "сливок" армянского общества? Он, по крайней мере, верит в это и призывает народ тоже поверить.