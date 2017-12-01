Позиция Европы: Мецаморская АЭС в Армении должна быть закрыта - КОММЕНТАРИЙ - ВИДЕО

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Армения не только угрожает безопасности на Южном Кавказе, но и загрязняет окружающую среду в регионе радиоактивными отходами. Мецаморская Атомная Электростанция и Каджаранский медно-молибденовый комбинат на территории страны являются источником опасности для экологии. Об этом заявляет не только азербайджанская сторона, нынешняя тяжелая ситуация начала беспокоить и Европу.

Об этом отвечая на вопрос армянского журналиста, приехавшего для освещения прошедшего в Брюсселе Саммита Восточного партнерства, заявил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж.

На заданный журналистом вопрос "ЕБРР отмечает о 80 млн долларах, которые вложит в энергетический сектор в Армении. Защищен ли данный кредит суверенной гарантией? То есть, этот долг берет государство, или частная компания? Кто оплатит долг в случае возникновения проблемы?", Франсиз Малиж ответил: "Если не ошибаюсь, кредит предоставляется компании "Армянские Электросети" без суверенной гарантии и риски компании мы берем на себя. Я общался и встречался с ними. В Армении необходима модернизация электрической сети. Честно говоря, в Армении есть необходимость вложения еще больших инвестиций в выработку электроэнергии из возобновляемых и других энергоисточников. Вам известно, что большая часть производимой в Армении электроэнергии поступает из Атомной Электростанции. Станция уже устарела и, скорее всего, до завершения ее эры осталось несколько лет. Когда-то ее придется закрыть. По-моему, Армения должна подготовиться к будущему энергетическому сектору, когда не будет действовать Мецаморская АЭС".

На вопрос журналиста "Выделит ли ЕБРР официальному Еревану финансовую помощь в случае решения Армении построить новую Атомную Электростанцию?", управляющий директор ответил конкретно: "Нет. Ни в коем случае. Это вне нашего мандата. Согласно уставу, выделять финансы на ядерную энергию запрещается. Единственным исключением здесь является ядерная безопасность. К примеру, если существующая атомная электростанция должна быть более безопасной, ЕБРР может ее инвестировать. У нас есть аналогичный проект в Украине. Но мы никогда не будем финансировать строительство нового ядерного потенциала".

Естественно, это также является отношением Европы к Мецаморской АЭС.

Отметим, что строительство этой атомной электростанции началось в 1960 году, а в 1977 году она была сдана в эксплуатацию. В 1989 году в связи с землетрясением в Спитаке работа АЭС была временно приостановлена. До сегодняшнего дня на предприятии международные структуры не проводили никаких проверок.

В целом, в начале 2016 года было сообщено о прекращении работы АЭС весной этого года сроком на 3-4 месяца для капитального ремонта за счет выделенного Россией кредита в размере 270 млн долларов и гранта на сумму 30 млн долларов. Правительство Армении в марте 2014 года в связи с задержкой строительства нового блока ядерной энергетики, приняло решение об эксплуатации этой станции до 2026 года.

Напомним, что несмотря на обращение Азербайджана, Турции и Ирана в Международное агентство по атомной энергии, Армения все еще продолжает работу АЭС.

Второе основное предприятие, угрожающее экологической ситуации в регионе, - Каджаранский медно-молибденовый комбинат (Зангезурский медно-молибденовый комбинат) был сдан в эксплуатацию в 1850 году. С перерывами его деятельность приостанавливалась, однако комбинат не переставая работает с 1951 года.

Отметим также, что 29 ноября этого года депутаты Иранского парламента, выразив недовольство загрязнением Арменией реки Араз, потребовали от правительства предотвратить это.

Депутат Шаххур Пурхусейн в своем выступлении отметил, что Армения ничего не делая для охраны окружающей среды, загрязняет воды реки Араз. По его словам, причиной роста онкологических заболеваний среди населения района Муган Ардебильской провинции Ирана является Армения. Депутат отметил, что Армения, сливая радиоактивные отходы в реку, наносит большой ущерб Ирану.

Отметим, что земли вдоль реки Араз на территории Ирана плодородные. Здесь широко развито земледелие. Местные фермеры берут оросительную воду именно из реки Араз. Загрязнение Арменией воды в реке ядовитыми веществами не только снижает производительность в несколько раз, в то же время становится причиной роста онкологических заболеваний среди населения.

Вопрос загрязнения Арменией реки Араз постоянно выносится государствами региона на повестку дня.

Оба вопроса неоднократно доводились Азербайджаном до сведения международных организаций, однако до сих пор против этого не предпринято никаких мер.

Одним словом, воздушные границы государств прозрачны и не закрыты. Любой выброшенный в атмосферу мусор, в частности, отходы радиоактивных веществ, опасны для человечества. С этой точки зрения, на территории Армении существуют два источника такой опасности.