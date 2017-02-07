Повторяет ли Иран ошибку, допущенную 6 месяцев назад? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Иранская сторона вновь занимается диверсией против Азербайджана. Хотя официальные представители Тегерана пытаются выглядеть в глазах Азербайджана в положительном свете, на деле они придерживаются полной противоположности.

Как сообщают армянские СМИ, 8 февраля музыкальная группа "Голос Арцаха" выступит в Иране с концертной программой.

Об этом заявила художественный руководитель коллектива Лира Кочарян. По ее словам, коллектив состоит из 13-ти человек. Запланировано участие группы на мероприятиях, приуроченных к 38-й годовщине Исламской революции в Иране.

Приглашение в индивидуальном порядке на проводимые в Исламской Республике культурные, общественные и пр. мероприятия, в целом невозможно. Как правило, приглашения направляются официальными структурами. Безусловно, данный армянский музыкальный коллектив был приглашен для участия на мероприятиях по случаю очередной годовщины Исламской революции госструктурами.

Отметим, что это не первый аналогичный случай. На прошедшем в сентябре прошлого года в Тегеране открытии 48-ой "Армянской олимпиады" также приняла участие сборная сепаратистского режима, созданного на территории оккупированного нагорно-карабахского региона Азербайджана.

На торжественной церемонии открытия Всеармянских игр на тегеранском стадионе "Арарат" также присутствовали помощник президента Ирана, ходжатульислам Али Юниси, председатель Национального олимпийского комитета Ирана Киямерс Хашими, представитель армянской епархии Тегерана, архиепископ Себух Саркисян, губернатор Тегерана Сейид Хусейн Хашими, замминистра молодежи и спорта Ирана Абдульгамид Ахмеди, посол Ирана в Армении Кязым Саджади и известные армянские атлеты.

Себух Саркисян, Али Юниси

Помимо того, что в рамках 10-дневных игр на олимпиаде в 9 видах спорта участвовали 800 армянских атлетов из Ирана, Армении и Грузии, здесь также бал представлен созданный на оккупированных территориях Азербайджана самопровозглашенный режим, на формах армянских спортсменов стояла надпись "Арцах" и "символы" террористов-сепаратистов.

В то время, комментируя вопрос, тогдашний посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин сказал: "Использование на спортивной форме какого-либо из участников герба или же символа другой стороны, было осуществлено без согласования вопроса с Организационным комитетом. Ясно, что Исламская Республика Иран не считает приемлемым использование спорта в политических целях и политика нашей страны касательно карабахского конфликта не изменилась. Ответственные лица Ирана участвовали на этом мероприятии именно в знак уважения к проживающим в этой стране религиозным меньшинствам".

После высказанных тогда послом слов, данный инцидент был воспринят как ошибка иранской власти и на нем не стали останавливаться.

И еще, это мероприятие не было на всеиранском уровне.

Данное же мероприятие является не только мероприятием всеиранского уровня. В сути мероприятия по случаю 38-й годовщины революции имеются политические, религиозные, общественные и идеологические основы Исламской Республики Иран. Тогда выходит, что стоящий в основе политического курса внешней политики Ирана вопрос уважения территориальной целостности соседей пошатнулся или же возникли трещины, которые увеличиваются и углубляются.

Таким образом, официальные представители Ирана повторяют ошибку, совершенную в сентябре прошлого года. Однако, если ошибка повторяется, значит это уже не ошибка, а заговор.

Интересно, как попытаются замять данный вопрос официальные представители Ирана, а также посол Тегерана в Азербайджане?!