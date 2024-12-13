Посольство США в Азербайджане ответило на запрос Report

18:41

Посольство США в Азербайджане ответило на запрос Report относительно материала, опубликованного вчера.

После ознакомления с ответом стало ясно, что он не соответствует заданному агентством вопросу.

В своем запросе Report обращалось за получением информации о том, какие шаги предприняты и какие проекты реализованы посольством США в Азербайджане по сохранению наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении.

В ответе же посольства содержится информация о работах, которые США хотели бы видеть на освобожденных территориях Азербайджана. Тем самым, дипмиссия не предоставила ответа по сути вопроса, по которому Report направляло запрос.

Из данного ответа можно сделать логический вывод, что США не предприняли никаких шагов для сохранения наследия азербайджанцев на их исконных землях с момента их изгнания из Армении и до сегодняшнего дня.