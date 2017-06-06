Последние теракты в Британии - уменьшается мощь правящей миром империи - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Со времен Ричарда "Львиное сердце" до сих пор во многих происходящих в мире смешанных событиях ищут "английский след". Но ситуация меняется так, что теперь англичане ищут "след" тех, кто организовал террористические акты, совершенные за последние три месяца в стране.

В Великобритании, которая последние 5 веков является одним из активных государств, империй в мировой политике, в результате совершенных в последнее время терактов погибли 34 человека, ранения получили 148 человек. Некоторые источники утверждают, что число раненых еще больше.

Доводим до вашего внимания краткую информацию об этих трех терактах.

22 марта в результате теракта в столице Великобритании - Лондоне 5 человек погибли, 40 ранены. Среди погибших был и офицер полиции, охранявший парламент. Инцидент произошел на Вестминстерском мосту недалеко от здания парламента Великобритании.

Вечером 22 мая на "Манчестер Арене" во время концертной программы американской поп-певицы Арианы Гранде прогремели взрывы. В результате теракта 22 человека погибли, 59 ранены. Есть также те, кто утверждает, что раненых и погибших еще больше. Например, о том, что число раненых более ста, сообщает агентство Bloomberg.

Третий теракт совершен в ночь на 4 июня. На мосту "Лондон-бридж" водитель микроавтобуса совершил наезд на пешеходов. Затем вооруженные ножами преступники напали на людей и нанесли им ранения. В результате происшествия погибли 7 человек, 49 человек получили ранения. Лондонская полиция уничтожила трех лиц, подозреваемых в совершении нападения. Правительство Великобритании оценило событие как террористический акт. В связи с инцидентом задержаны 12 человек.

Полиция назвала произошедшее на мосту Лондона и на рынке Боро терактом. Стражи правопорядка заявили, что нет связи между ножевым нападением в Воксхолле и событиями, произошедшими на мосту в Лондоне и на рынке Боро.

Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты.

Все три инцидента были совершены в Лондоне. За день до произошедшего инцидента люди были эвакуированы из-за угрозы взрыва в Лондонском театре Old Week.

По словам зрителей, сотрудники службы безопасности во время спектакля вышли на сцену и предупредили о том, что в здании может находиться опасный предмет.

Два теракта были совершены за 5 дней и спустя 9 дней после саммита лидеров "Большой семерки", который проходил в итальянском Таормине.

Отметим, что на этом саммите лидеры подписали декларацию о совместной борьбе против терроризма и экстремизма.

В качестве основного инициатора документа выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Эти террористические акты были совершены за 4 дня до парламентских выборов в Великобритании. 8 июня в королевстве пройдут парламентские выборы. Премьер-министр Тереза Мэй сказала, что эта политическая кампания не будет отложена.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, упрекая правительство в слабости в борьбе с терроризмом, в сокращении 20 тыс. сотрудников полиции и сил безопасности, заявил: "Вы не сможете защитить граждан, экономя на обеспечении безопасности. Вы не сможете дешево защитить людей. Полицейская Федерация предупреждала Терезу Мэй. Но она обвинила полицию в ложной тревоге".

Оппозиция также пытается в пропагандистской кампании воспользоваться сложившейся ситуацией в свою пользу.

Последний теракт также совпал с годовщиной референдума, связанного с выходом Британии из Евросоюза.

Отметим, что 23 июня 2016 года в Британии состоялся референдум по следующим вопросам: "Должно ли Соединенное Королевство быть в членстве Евросоюза? Должно ли Соединенное Королевство выйти из членства Евросоюза?".

52% проголосовавших поддержали выход Британии из Евросоюза, а 48% одобрили членство страны в организации.

Таким образом, в связи с терактами, совершаемыми в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, раскол которого продолжается 70 лет, можно прийти к следующему заключению:

- Попытка увеличить активность Британии в борьбе с терроризмом, так как ИГ довольно часто упоминается в терактах;

- Возможность "отомстить" Британии за события, произошедшие в предыдущие века;

- Ответ на Brexit королевства;

- Попытка получить достаточные основания для предотвращения потока мигрантов и беженцев в страну;

- Несколько лет назад бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что приехавшие в страну не интегрируются в британскую культуру и остаются при собственном национальном мышлении. Для этого он выдвинул идею об отказе королевства от мультикультурализма. С этой точки зрения, после данного теракта процесс отказа Великобритании от мультикультурализма может ускориться;

- Шотландский парламент принял решение о проведении через 1,5 года второго референдума, связанного с независимостью. Это может послужить ускорению ее выхода из королевства;

- Это может быть акцией, организованной внутренними силами для повышения расходов на обеспечение безопасности и пр.

В этом году теракты были совершены или же предотвращены еще в двух крупных европейских государствах - Франции и Германии.

Это показывает, что главная цель терроризма – европейские страны. Однако, к сожалению, в борьбе с этим злом европейцы отдают предпочтение не непосредственным действиям, а борьбе через отдельные группировки или же государства.

Учиненный в Британии теракт может заставить Европу вновь задуматься по этому поводу. В противном случае также не исключается отказ ими от крупных интересов на Среднем Востоке.

Наконец, если так будет продолжаться, Британия, которая некогда была крупнейшей колониальной империей, может потерять свою силу на политической арене мира. По крайней мере, на данный момент события дают основание прогнозировать это.