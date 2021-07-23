Послание президента армянам и их покровителям - КОММЕНТАРИЙ

Армения и армяне мира все еще верят в сказку 150-летней давности. Кто-то однажды обманул дедов нынешних армян, сказав, что эти земли якобы принадлежат им. И они поверили в эту ложь. И самое худшее, ухватившись за эти мифы и легенды, они выступают с террит

Армения и армяне мира все еще верят в сказку 150-летней давности. Кто-то однажды обманул дедов нынешних армян, сказав, что эти земли якобы принадлежат им. И они поверили в эту ложь. И самое худшее, ухватившись за эти мифы и легенды, они выступают с территориальными притязаниями к Турции, Азербайджану, Ирану и Грузии, живут "мечтой" о "Великой Армении".

Не будем сильно углубляться, 30 лет Армения при помощи своих покровителей удерживала азербайджанские земли под оккупацией. Размещенные там армяне считали, что земля, по которой они ходят, принадлежит им. Даже покидая эти земли (как бы смешно ни звучало), они обещали "вернуться". Эти армяне забыли, что истинным хозяином этих земель является Азербайджан. Почему? Потому что они были одурманены ложными идеями. 44-дневная Отечественная война встряхнула злонамеренных лиц в регионе, армян, силы, имеющие свои интересы на Южном Кавказе. Она заставила их принять реальность.

Президент Ильхам Алиев до освобождения земель во всех выступлениях объяснял ведущим государствам и обществам мира реальную ситуацию в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. В этом вопросе он выражал позицию своего государства. Он говорил, что "Азербайджан не допустит создания на своих землях второго армянского государства".

К сожалению, Армения как государство, армяне как этнос не хотели принимать эту реальность. Сейчас многие начинают понимать эту реальность. Даже президент Евросовета Шарль Мишель в Баку не стал пересказывать рассказанные армянам сказки. Почему? Потому что истину он узнал из более надежного источника. Такой подход Шарля Мишеля еще раз доказал, что Армения, армяне, представители их диаспоры и лобби лгут, пытаются обманывать таких политиков, как Шарль Мишель. Уже и международная общественность начала признавать, что "армяно-азербайджанского нагорно-карабахского" конфликта нет. Это подтверждается и тем, что президент Евросовета в Баку не говорил о "конфликте".

К слову, президент Ильхам Алиев 22 июля в интервью AzTV коснулся этого вопроса: "Да, разочарование Армении будет продолжаться, потому что, как видно, они пока еще не извлекли полного урока из войны. Некоторые их неуместные заявления, шаги свидетельствуют о том, что им еще следует извлечь урок. Они не должны забывать Второй Карабахской войны. Находясь в Ереване, Шарль Мишель назвал пограничные территории спорными. Честно говоря, я тоже не согласен с этим выражением, потому что мы считаем, что это - наши территории. Я считаю, что это - территория Зангезура. А Зангезур - земля наших предков, и мы находимся на своей территории".

Еще при СССР проживавшие в Ханкенди армяне были гражданами Азербайджана. Никто не отрицает этого. Президент Азербайджана еще раз сказал, что там проживает 25 тыс. армян: "История все расставила по местам. Что касается статуса, то сегодня там проживает 25 тысяч человек. У нас достаточно широкая и разносторонняя информация о происходящих там процессах. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит. Конечно, знаем и сейчас, потому что они находятся чуть ниже нас. Реальное число жителей там – 25 тысяч. Назывались и другие цифры, мол, после войны туда вернулись более 50 тысяч человек. Возможно, но вернуться не означает остаться там. Вернулся, затем уехал обратно. Во-вторых, у нас есть различные технические средства, спутник. Мы знаем количество машин там. Видим передвижение людей. Как говорится, есть другие объективные средства, беря которые за основу, мы в точности знаем, сколько человек там проживает, - максимум 25 тысяч".

Глава государства еще раз четко прокомментировал авантюрные притязания армян и их покровителей относительно "статуса": "Нет ни статуса, ни Нагорного Карабаха. Есть Восточный Зангезур вместе с Карабахской экономической зоной, это отражено в моем Распоряжении от 7 июля 2021 года. 7 июля 1923 года – век назад – была образована Нагорно-Карабахская автономная область. 7 июля 2021 года были созданы Восточно-Зангезурская и Карабахская экономические зоны. Так что этого нет, и если кто-то, повторяю, хочет предоставить статус, - в Америке проживают около миллиона армян, во Франции – более 500 тысяч, в Марселе и вокруг него – более 100 тысяч армян – почему там не предоставляется статус? Почему он должен быть предоставлен в Азербайджане? Какие правовые, политические, исторические основания для этого имеются? Никаких! Армяне стали жить там раньше, чем на нашей территории".

Президент также заявил: "Пусть в других местах создадут хоть пять нагорных карабахов, я не возражаю. Я признаю их. Но не в Азербайджане".

Ильхам Алиев сказал, что парламент Азербайджана спустя месяц после восстановления независимости в ноябре 1991 года упразднил Нагорно-Карабахскую автономную область. Все это задокументировано. Притом упразднил в законном порядке: "После окончания войны, урегулирования конфликта, конечно, говорить о Нагорном Карабахе неуместно. Поэтому я сказал, что в Азербайджане нет такой территориальной единицы".

В интервью глава государства также подчеркну, что азербайджанское государства полностью контролирует освобождённые от оккупации территории: "Мы проводим ежедневный мониторинг – сколько машин въехало в Лачинский коридор, сколько выехало. Вместе с тем, мы видим машины, приезжающие из-за рубежа, и говорили, что этому надо положить конец, это нехорошо, это наша территория. Как иностранная машина может въезжать туда без нашего разрешения? К тому же, если кто-то считает, что мы этого не видим, то ошибается. Порой на эти машины крепят армянские номера. Но мы там, мы в коридоре. Мы все видим - и Ханкенди, и коридор. Так что этому надо положить конец. Количество ежедневно выезжающих оттуда машин значительно превышает количество въезжающих".

Отметим, что недавно в СМИ распространись видео, отражающие присутствие на этих территориях иранских грузовиков и автомобилей, груженных топливом. Этим выступление президент дал понять, что осведомлен о ситуации. Этим Ильхам Алиев сделал предупреждение и пытающимся выдать себя за друзей Азербайджана.

Президент выразил уверенность в возвращении армян-граждан Азербайджана: "Если главари этой хунты позволят, то, уверен, они с большим удовольствием будут жить, работать как граждане Азербайджана, будут приезжать, уезжать, в том числе для работы, будут приезжать и в Агдам, и в Физули, даже будут просить нас".

Таким образом, в этом интервью Ильхам Алиев еще раз разъяснил позицию Азербайджана местной и международной общественности. В выступлении главы государства содержатся также послания руководству Армении и армянской общественности. Глава государства объяснил им, что принятие реальности – самый верный путь. Реальность же связана с выполнением Арменией взятых на себя обязательств, уважением территориальной целостности соседних государств, началом регионального сотрудничества, созданием атмосферы взаимного доверия.