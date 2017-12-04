Посещение Саргсяном Карабаха: показатель cитуации вокруг международных посредников - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Международные посредники не позволяют Азербайджану освобождать свои оккупированные земли и чинят различные препятствия. Это также подтвердили бои, начавшиеся в ответ на нарушение Арменией режима прекращения огня в апреле прошлого года. После этих событий международные посредники, официальные представители стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ начали призывать Азербайджан к сокращению эскалации и соблюдению режима прекращения огня. Однако, как и в течение 24 лет до апрельских боев, так и за прошедшие 1 год 8 месяцев международные посредники не приняли никаких серьезных шагов на пути освобождения Нагорного Карабаха от оккупации и не провели никакой работы, которая могла бы запомниться. Они только давали пустые обещания и высказывали уже превратившиеся в дипломатическое понятие дежурные фразы типа "соблюдение режима прекращения огня и снижение напряженности".

За истекшее время не было принято никаких санкций для признания Армении оккупантом и вывода с территорий Азербайджана. В результате этого, власти Армении, которые спокойны из-за подобного поведения посредников, несущих ответственность за завершение конфликта и оккупации, в любое время посещают Нагорный Карабах и проводят там различные мероприятия.

В конце прошлой недели президент Армении Серж Саргсян посетил оккупированные территории Азербайджана. Он привез с собой из Еревана группу высокопоставленных военнослужащих. С.Саргсян провел с сепаратистами на оккупированных территориях посвященное итогам года заседание. Здесь также присутствовали высокопоставленные военнослужащие вооруженных сил Армении, в том числе министр обороны Виген Саргсян. Он посетил воинские части оккупанта на территории Азербайджана. С.Саргсян также наблюдал за учениями, проведенными в Нагорном

Карабахе армянскими военнослужащими вместе с незаконными формированиями. Генштаб вооруженных сил Армении заявил, что остался доволен результатами учений. К тому же, официальный Ереван провел военные учения в Нагорном Карабахе в канун новой предусмотренной встречи министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном.

Отметим, что 7-8 декабря в Вене пройдет 24-я сессия Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Встречу глав МИД Азербайджана и Армении планируется провести в рамках данного мероприятия. Кстати, 16 октября в Женеве прошла встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Армении Сержем Саргсяном. Мероприятие было организовано сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В рамках указанного мероприятия встретились и министры. Однако, после этих нашумевших встреч министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визиты в Баку и Ереван.

Разве, визит Сержа Саргсяна в Карабах не бросает уже сейчас тень на результаты предстоящей Венской встречи?! Поэтому, уже сейчас можно предположить, что ожидаемая с участием международных посредников встреча Мамедъяров-Налбандян будет безрезультатна. Посещение Саргсяном Карабаха - это отношении Армении к решению конфликта. Именно в результате этого подхода международные посредники в этом году, как и в предыдущие годы, запомнились только визитами, командировками. На этих встречах, как правило, пытались успокоить азербайджанскую сторону. Очень невероятное явление. Президент Армении приезжает в оккупированный Нагорный Карабах в военной форме, проводит совещание, наблюдает за военными учениями. В этой ситуации от Азербайджана требуют соблюдения режима прекращения огня и прочее. Армения заявляет, что не признает созданную сепаратистами в Нагорном Карабахе структуру, что не делает

территориальных претензий к Азербайджану. С.Саргсян же в военной форме в любое время приезжает в Нагорный Карабах. Несомненно, его подобные приезды в Нагорный Карабах это наплевательство на все нормы международного права, деятельность международных посредников. Подобное отношение принимают и международные посредники и организации, защищающие международное право. Представим на миг, что на землях Азербайджана с Сержем Саргсяном что-либо произошло. Как бы в этом случае поступили страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - Россия, США и Франция? Это стало бы причиной немыслимого скандала. По крайней мере, эти международные посредники обвинили бы Азербайджан в срыве переговорного процесса. Но эти государства не выражают отношения к приезду президента Армении Сержа Саргсяна на находящиеся под оккупацией азербайджанские земли и наблюдение за военными учениями. В Нагорном Карабахе он неоднократно проводил аналогичные мероприятия, принимал в них участие.

Эти шаги Армении являются препятствием в переговорном процессе. Потому что армяне и их покровители не дают возможности изменить статус-кво в связи с нагорно-карабахским конфликтом.

Интересно, как можно назвать это отношение? Двойные стандарты? Международные посредники уже привыкли к этой фразе. Это поведение правильнее будет назвать армянской предвзятостью. В этом случае яснее будут видны силы, стоящие на противоположной стороне. Появление Сержа Саргсяна на азербайджанских землях подтверждает это. На кого надеются власти Армении? Мы уже сделали их фотографию. У вопроса, несомненно, есть пропагандистская сторона для нынешнего правительства Армении, Запада и России. В будущем году в стране пройдут новые выборы. Согласно новой конституции Армении, в стране будет применяться метод парламентского управления. Авторитет Сержа Саргсяна за прошедшие годы уменьшился и для того, чтобы продолжить власть в качестве премьер-министра, ему помогают картой Нагорного Карабаха. Потому что власти Армении обязались перед Европой и США интегрироваться в Запад. Стремятся к расширению сотрудничества с Европейским Союзом. Запад не желает портить отношения с официальным Ереваном для вывода страны из сферы влияния России. По этой причине ограничивает миссию в качестве международного посредника визитами и заявлениями о "прекращении огня".

В последнее время в Армении растут антироссийские выступления. Продолжение этого процесса может привести Москву в целом к потере самого близкого союзника на Кавказе. Удержание Нагорного Карабаха под оккупацией можно расценить как удержание Армении в руках Кремля. Таким образом, продолжение оккупации Нагорного Карабаха, приезд Сержа Саргсяна в этот регион Азербайджана - это обеспечение интересов России, США, Франции и других. Это является показателем положения международных посредников, их позиции в решении вопроса.