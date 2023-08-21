Попытки установить “русский мир” в Азербайджане провалились - КОММЕНТАРИЙ

Сегодня на погранично-пропускном пункте “Лачын” в направлении Ханкенди-Горус в очередной раз обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения. По предварительным данным, около 60 человек свободно пересекли ППП. Как видно из снимков, эти люди покида

Сегодня на погранично-пропускном пункте “Лачын” в направлении Ханкенди-Горус в очередной раз обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения. По предварительным данным, около 60 человек свободно пересекли ППП. Как видно из снимков, эти люди покидают Азербайджан вместе со своим скарбом. В основном это лица, поддерживающие сепаратизм на территории Азербайджана. Большинство из этих лиц - граждане Российской Федерации. Этот бесповоротный “переезд” можно считать результатом провала очередного гнусного плана против Азербайджана. Тем самым были сорваны коварные планы Армении и ее покровителей, которые любой ценой хотели удержать армян в Карабахе, чтобы использовать их в политических целях. Официальный Баку на разных уровнях постоянно заявлял, что в Карабахе могут оставаться люди, которые уважают законы Азербайджана и соглашаются жить по этим законам. Для тех же, кто пытается жить по своим правилам, двери открыты, пусть уезжают и проживают где хотят. Теперь и они, и их покровители осознали бессмысленность и бесполезность проведения грязной и гнусной игры против Азербайджана.

Не секрет, что карабахским армянам раздавались российские паспорта и Россия пыталась создать “русскую общину” в Карабахе. Даже "лидера" для них подобрали - это бывший выпускник Академии ФСБ России Александр Бордов. Позже выяснилось, что глава так называемой “русской общины” в Карабахе оказался по национальности не русским, а армянином. Стоит также напомнить, что после размещения российских миротворцев в Карабахе на этих территориях неоднократно проводились кампании помощи армянскому населению, подвозились продукты и вода, а на праздники детям раздавались различные подарки. Ни что из вышеперечисленного не входит в компетенцию миротворческой миссии. С другой стороны, неисполнение пункта 4 Трехстороннего заявления от 10 ноября, в котором отмечается, что параллельно с вступлением российских миротворцев в Карабах армянские вооруженные формирования должны покинуть эти территории, свидетельствует о недобрых намерениях России. Несмотря на то, что прошло более 2 лет с окончания войны, незаконные армянские вооруженные формирования все еще остаются в регионе.

Еще один важный момент: партию, которую Россия разыграла в Грузии и Украине, в Карабахе не состоялась. Известно, что Кремль, раздавая российские паспорта лояльным ему общинам в других государствах, впоследствии создавал на территории этих стран так называемые "республики". Это можно назвать составной частью гибридной войны России против Азербайджана. Но каждый армянин, будь то в Ханкенди или в других местах Азербайджанской Республики, должен принять азербайджанское гражданство, и соблюдать наши законы.

Последние события показывают, что в Азербайджане не прошли приднестровский и донбасский сценарии. Попытки установить “русский мир” в Азербайджане провалились. Россия поняла, что, в отличие от Донбасса, она не оккупировала Карабах, а временно разместилась в регионе с согласия Азербайджана.



Таким образом, карабахские армяне наконец-то должны понять, что их пытаются использовать в гнусных целях. А выход - следовать законам Азербайджана. В противном случае им придется разделить судьбу переезжающих.