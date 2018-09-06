Попытка Еревана поторговаться с Москвой - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Политические силы в Армении, вставшие у руля страны в результате пререворота, все еще не смогли решить две основные проблемы.

Одной из них являются внеочередные парламентские выборы, а другой – нормализация отношений с Россией. Решение этих вопросов определит будущее Николы Пашиняна и политических сил, которые он представляет.

Хотелось бы вкратце коснуться обоих вопросов.

В конце минувшей недели Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в Армении должны состояться в мае или первой декаде июня 2019 года. Он подчеркнул, что ведется работа над поправками в Конституцию страны, предусматривающими возможность роспуска парламента без отставки главы правительства. Иными словами, не исключено внесение новых поправок в главный законодательный акт Армении, принятый в прошлом году.

После апрельских событий заявлялось, что выборы состоятся осенью этого года. Однако сроки, заявленные Николом Пашиняном, дают основание предположить о наличии иных целей. Видимо, политический блок, возглавляемый премьер-министром, пока не готов к выборам, а точнее, не уверен в своей безоговорочной победе в парламенте. Одной из основных причин подобных сомнений, на наш взгляд, является присутствие на политической арене страны пророссийской Республиканской партии в лице экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Освобождение Роберта Кочаряна из-под ареста по настоянию Кремля, поздравление его Владимиром Путиным с днем рождения показали, кого поддерживает Москва. В первом же интервью после выхода на свободу Кочарян выразил намерение продолжить политическую борьбу.

В последние дни писали о его бегстве в Россию, однако адвокат Кочаряна – Арам Орбелян опроверг эти слухи, заявив, что его подопечный в Армении, но вскоре "отправится на лечение" в Германию.

По словам Орбеляна, Роберт Кочарян не может покинуть страну в связи с некоей технической загвоздкой: "Существуют некоторые сомнительные моменты в вопросе выезда Роберта Кочаряна из страны, мы расследуем их. Следственный орган в устной форме заявляет об отсутствии ограничения на выезд, но оно, тем не менее, имеется".

В связи с тем, что уголовное дело в отношении Кочаряна не прекращено, его могут не допустить к участию в выборах. Кочарян известен среди армянской общественности не иначе как "президент, утопивший народ в крови".

Именно поэтому правительство Никола Пашиняна делает акцент на событиях 1 марта 2008 года. В тот день тысячи людей вышли на митинг в знак протеста против результатов президентских выборов. В ходе вооруженного разгона митингующих полицией и военными, погибли 10 человек, свыше 250 демонстрантов получили ранения. В тот день было объявлено о победе на выборах Сержа Саргсяна.

Ныне по обвинению в свержении конституционного строя в Армении возбуждены уголовные дела в отношении экс-президента Роберта Кочаряна, бывшего министра обороны Микаэля Арутюняна и тогдашнего начальника генштаба ВС Армении, а ныне действующего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Россия предоставила политическое убежище Микаэлю Арутюняну и Юрию Хачатурову, и вряд ли выдаст их нынешним армянским властям.

Таким образом, правительство Никола Пашиняна хочет подбить одним выстрелом двух зайцев, устранив пророссийских экс-президентов и нейтрализовав деятельность Москвы в Армении. Возбуждение уголовного дела в отношении Роберта Кочаряна позволяет предположить о том, что он в определенной степени нейтрализован.

Самой крупной политической фигурой России в Армении считается Серж Саргсян. В настоящее время подготавливается правовая основа для возбуждения в отношении него уголовного дела.

Серж Саргсян подозревается в участии в финансовых махинациях с активами банков и предприятий. В рамках уголовных дел по мошенничеству в связи с акциями ОАО "Кредит Ереван" и ООО "Лев Марсед" получены неопровержимые доказательства превышения высокопоставленными чиновниками органов исполнительной власти, в том числе и Сержем Саргсяном служебных полномочий.

Следственная информация направлена в Генпрокуратуру для передачи Специальной Следственной Службе Армении, возбудившей новые статьи уголовного дела по событиям 1 марта 2008 года. Как выяснилось, высокопоставленные сотрудники полиции подтасовали информацию о, якобы, наличии оружия и взрывчатых веществ у собравшихся 29 февраля 2008 года на площади Свободы в Ереване.

Документ подделала утвержденная тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном "Группа по сбору фактов о событиях 1 марта". Таким образом, войдя в преступный сговор, высокопоставленные чиновники предоставили ложные сведения в целях оправдания действий полиции, сокрытия незаконной деятельности и намерения уйти от ответственности за содеянное. В уголовное дело о событиях 1-2 марта внесены дополнительные статьи "злоупотребление должностными полномочиями", "превышение служебных полномочий" и "преднамеренная подтасовка служебных документов".

Для того, чтоб уверенно пойти на выборы, важно нейтрализовать эти две пророссийские фигуры и их приспешников. В противном случае, они, задействовав свои колоссальные ресурсы, возьмут реванш.

Необходимо учесть и то, что в правительстве Армении все еще есть их сторонники. По сути, они поддерживают не столько Кочаряна и Саргсяна, сколько российское присутствие в Армении.

Россия по-прежнему недовольна Николом Пашиняном.

Выступивший перед первокурсниками МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что события в Армении вызывают беспокойство.

Ранее, говоря о событиях 1 марта и российско-армянских отношениях, он заявил о том, что новые власти Армении открещиваются от своих политических предшественников: "Moсква считает Ереван своим союзником, поэтому мы заинтересованы в стабильности в Армении".

Напомним, что в ответ на эти заявления Никол Пашинян призвал своих российских коллег приспособиться к новым условиям в Армении.

Повторив ранее высказанные мысли в своем выступлении перед студентами, Сергей Лавров заявил, что Армения должна выполнять свои обязательства перед ОДКБ.

Для прояснения текущего состояния двусторонних отношений 8 сентября Владимир Путин примет в Москве Никола Пашиняна. Это будет их третья по счету встреча. До того они встречались 14 мая на заседании ЕАЭС в верхах и 13 июня на церемонии открытия Чемпионата мира. Неоднократно говорили они и по телефону. Итоги телефонных разговоров не заставили себя долго ждать. Ограничения в отношении Юрия Хачатурова были тут же сняты, и он направился в Москву для исполнения своих полномочий. Роберт Кочарян также был освобожден из-под ареста. Однако можно предположить о непродуктивности встреч или же носящих больше протокольный характер.

С точки зрения существования Армении, наличия здесь российских интересов, Кремль, можно сказать, упрекает или инструктирует Никола Пашиняна.

Посол России в Армении Сергей Копыркин встретился накануне с вице-спикером парламента Армении Микаэлем Мелкумяном. Стороны обсудили "вопросы урегулирования двустороннего сотрудничества". Примечательно то, что посол встретился не со спикером Ара Баблояном, а с его заместителем. Председатель парламента Ара Баблоян – пережиток прежних властей, поэтому посол, а точнее, российская власть не сочла нужным встречаться с ним. А вот Микаэль Мелкумян – бывший оппозиционер, представитель блока "Царукян". Поэтому переговоры о двустороннем сотрудничестве, обсуждение вопросов в преддверии визита Никола Пашиняна в Москву велись именно с ним.

Микаэль Мелкумян все твердил о российско-армянском "стратегическом партнерстве", "союзнических" отношениях, сокрушаясь по поводу российских поставок оружия Азербайджану. На повестке встречи был и армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Таким образом, расклад событий в Армении позволяет сделать вывод о том, что будущность нового правительства страны, в том числе и результаты внеочередных парламентских выборов зависят от Кремля. Это понимает и нынешняя армянская власть, которая просто хочет продаться Москве подороже, набивая себе цену. Россия же прекрасно знает, какова их красная цена. Иными словами, правительство Никола Пашиняна и политические силы, представителями которых они являются, хотят поторговаться с Кремлем.