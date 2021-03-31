Очередной fail Еревана: попытки Армении потягаться с ОБСЕ

Армения неоднократно прибегала к таким действиям в отношении ОБСЕ и других международных организаций

Армения снова продемонстрировала миру свое истинное лицо, показав, что, ей абсолютно безразлична ситуация на востоке Украины и будущее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ведь ради мести она не посчитается ни с чем.

Согласно дипломатическим источникам, Армения пыталась не допустить принятия бюджета организации и бюджета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине еще на год - до 31 марта 2022 года.

Сообщалось, что государства - участники организации несколько недель работали над достижением консенсуса по продлению мандата, но представители одной страны сообщали, что еще не получили соответствующих инструкций своего правительства.

Если бы эта подножка официального Еревана Украине удалась, то очень важная для ОБСЕ миссия с бюджетом в более чем 100 миллионов евро и с большим штатом сотрудников прекратила бы свою деятельность 1 апреля.

Закрытие миссии только усугубило бы и без того напряженную ситуацию на Донбассе и увеличило вероятность эскалации в этом регионе. Неслучайно в МИД Украины заявили, что без миссии ОБСЕ будет сложно обеспечить выполнение условий Минского мирного соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Логика данного шага Армении очень легко прослеживается: официальный Ереван продемонстрировал Киеву свою враждебность, пытаясь отомстить за дружеские отношения с Баку. Не секрет, что Украина, имея схожие проблемы, встала на сторону Азербайджана, однозначно поддержав территориальную целостность страны. За что посольство Украины в Ереване армяне в знак протеста забросали контейнерами с борщом.

Очевидно, этого армянского стороне показалось мало, и они решили продолжить попытки мести и на дипломатическом поприще.

Однако Армения конечно же не имеет серьезного влияния и веса на международной арене, потому официальный Ереван долго "сопротивляться" не смог, и 31 марта были утверждены бюджет и мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Понимая, что без миссии ОБСЕ она будет нести прямую ответственность за возможный рост напряженности на Донбассе, Армении, как всегда, пришлось пойти на попятный.

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде сегодня поприветствовала решение постоянного совета ОБСЕ об утверждении бюджета и продлении мандата миссии еще на год, отметив, что "миссия играет жизненно важную роль в усилиях ОБСЕ по разрешению конфликта путем мониторинга, а также содействуя диалогу".

Попытки шантажа и протесты в рамках международных организаций столь свойственные Армении и направленные против Азербайджана и Турции, не имеют границ. Давно никого не удивляет, что инициативы этих двух стран в любой сфере встречают в Ереване протест и саботаж.

В ноябре 2019 года Армения не допустила к работе Группы планирования высокого уровня ОБСЕ, протестуя против присутствия там турецкого офицера. В результате была нарушена процедура мониторинга ОБСЕ, было предотвращено участие турецкого офицера в учениях по мониторингу, и в результате мониторинг не состоялся.

Иногда Армения артачится из мести либо просто чтобы продемонстрировать свою мнимую значимость. Так, например, в 2016 году, не приведя никаких аргументов, Армения заблокировала продление мандата координаторов проектов ОБСЕ в Узбекистане и Кыргызстане, мандата наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе и принятие бюджета ОБСЕ на год в целом. Тогда Ереван уступил как только в Вену на ковер был вызван министр иностранных дел Эдуард Налбандян.

И в этот раз Армения наступила на те же грабли. Официальный Ереван не может завершить начатую политическую кампанию или демарш, на это у него просто недостаточно ни международного веса и уважения, ни ресурсов.