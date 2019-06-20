Попытки Пашиняна задобрить Кремль - Москва слезам не верит - КОММЕНТАРИЙ

Попытки армянского правительства вырулить отношения с Россией всё никак не увенчаются успехом. Пашинян из кожи лезет вон, чтобы задобрить Москву, при этом пытаясь усидеть на двух стульях, держа как запасной аэродром и Запад. Попытки Еревана пристроиться между Кремлем и Западом или создать паритет тоже безрезультатны. Как флюгер, Пашинян кивает то в сторону Москвы, отталкивая Запад, то в сторону Запада, отмахиваясь от России. Недоверие или низкое доверие к армянским властям продиктовано тем, что полюса не верят в их искренность и не уверены, что армянские власти при случае не подставят подножку. Хотелось бы акцентировать внимание на некоторых аспектах, доказывающих это.

США один раз заявляли о своей обиде на власти Армении, направившей военную помощь Сирии. Вашингтон оценил этот шаг Еревана как помощь главе режима в Сирии Башару Асаду. Именно поэтому сорвались встречи министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Госдепартаменте США и секретаря Совета национальной безопасности Армена Григоряна с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Недавно Армения вновь попыталась задобрить Россию, направив очередную военную помощь в Сирию. Однако встреча посла России в Ереване Сергея Капыркина с экс-президентом Армении, обвиненным в попытке госпереворота Робертом Кочаряном вновь породили напряженность в отношениях. Российский дипломат был вызван в министерство иностранных дел, где ему настоятельно посоветовали не вмешиваться во внутренние дела Армении. Никол Пашинян уклонился от комментариев на эту тему. Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил, что подобная встреча не приветствуется. 18 июня в Уфе на полях 10-й Международной конференции по вопросам безопасности состоялась встреча между секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым с его армянским коллегой Арменом Григоряном.

Стороны отметили важность динамичного развития двусторонних отношений, развитие партнерства между двумя странами, подчеркнув роль русской общины в Армении и армянской общины в России в этом деле. Патрушев поблагодарил Армению за помощь, оказанную Сирии. На повестке встречи был и нагорно-карабахский конфликт. Стороны согласились с тем, что альтернативе мирного урегулирования нет.

Как видно, российская сторона не устраивала специальной встречи с Арменом Григоряном. Это можно считать и очередным месседжем Москвы Армении. То есть российский чиновник любого ранга не назначит так запросто встречи с армянским чиновником. Эта традиция продолжилась и в рамках Петербургского международного экономического форума на встрече между президентом России Владимиром Путиным и Николом Пашиняном, которая длилась всего 30 минут. Судя по заявлению Пашиняна, на встрече не было затронуто сколь-либо существенных тем. Стороны обсудили цены на газ и сотрудничество в военной сфере. Иными словами, встреча носила протокольный характер. В свете возникшей напряженности в отношениях с Россией Никол Пашинян посоветовал новому президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить отношения с российским коллегой.

В то же время в Армении продолжается антироссийская пропаганда. Российская военная база №102 в Армении - самый крупный рычаг давления Еревана на Москву. В Армении все чаще звучат призывы изгнать из страны российскую военную базу, предположительно, за этими призывами стоит Запад. Это подтверждает и принятие в Конгрессе США поправки, касающейся увеличения размеров оказываемой Армении дополнительной финансовой помощи. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Напомним, что Никол Пашинян на встрече с послом США в Армении Линн Трейси попросил Вашингтон увеличить им финансовую помощь. Согласно новой поправке, США окажут Армении дополнительную помощь в размере 40 миллионов долларов. Предполагается, что эта сумма будет выделена на проведение демократических реформ в стране. Сообщается также, что армянские власти получают финансовую помощь и из Фонда Сороса.

Между тем Пашинян открыто признал недоверие России к членам его команды: "Будем говорить открыто. У российской элиты есть проблемы в связи с происходящим в Армении. В прошлом они были в политической оппозиции, представляли гражданское общество. Эти люди не хотят сотрудничать с прежними властями. Сектор гражданского общества финансировался международными организациями, не очень хорошо относящимися к России. Поэтому есть определенное недоверие к нам. Но я уверен, что со временем все наладится".

Кстати, Никол Пашинян пытается наладить отношения и с российскими бизнесменами армянского происхождения. На днях он встретился с предпринимателем Самвелом Карапетяном. Отметим, что Карапетян оказывает всяческую помощь армянам в оккупированном Нагорном Карабахе. Ради завоевания благосклонности башневых армянских бизнесменов в России, Пашинян крутится как уж на сковороде. Но армянские бизнесмены прекрасно понимают, какими последствиями обернется для них это сотрудничество, если они в обход Москвы начнут выстраивать независимые отношения с Арменией, а потому осторожничают. Их несговорчивость поставила Армению в тупиковую ситуацию. Иными словами, Армения может только мечтать о финансовых вливаниях из-за рубежа. Происходящее дает основание полагать, что Россия готова к более тяжким для Армении мерам в случае непослушания нынешних армянских властей.

Кстати, в последнее время в Армении все чаще полиция задерживает подростков, изрисовывающих стены надписями #SutNikol (лживый Никол). Недавно молодежь провела акцию, в рамках которой стены зданий были изрисованы надписями #SutNikol в стиле граффити. Были задержаны 9 участников этой акции. После того, как задержанные были выпущены на свободу, было заявлено, что такие инициативные группы действуют в 7 регионах Армении. Они подчеркнули, что эта акция является только началом. Напомним, что согласно христианским верованиям, Николас был доброжелательным человеком. А потому неслучайно, что хештегом к молодежной акции было выбрано именно имя армянского премьера, прозванного лживым Николом.

И, разумеется, лакмусовой бумажкой можно считать вопрос Кочаряна в отношениях России к Армении и правительству Пашиняна. Москва укрывает экс-начальника Службы принудительного исполнения судебных актов минюста Армении генерал-лейтенанта Миграна Погосяна, бежавшего из страны ввиду преследования властями. Против него выдвинуто обвинение в связи с проведением 1 марта 2008 года акций протеста в Ереване. Подчеркивается, что Россия не испытывает особого доверия к судебной системе Армении, а потому и не выдает Погосяна. Кроме того, в качестве рычага давления на несговорчивого Пашиняна Россия разыгрывает нагорно-карабахскую карту. Кремль старается втолковать Пашиняну, кто на самом деле в доме хозяин.

Ведь как известно, Карабах был оккупирован не без поддержки России. И в деле возвращения Азербайджану оккупированных земель Россия решила взять инициативу в свои руки. На днях Никол Пашинян заявил, что "переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию продолжаются не с той отметки, что были при Серже Саргсяне", что говорит о противоречиях между Москвой и Ереваном в этом вопросе. Кремль явно пытается оказать давление на Армению, используя в качестве рычага нагорно-карабахский вопрос.

Несмотря на притеснения миллиардера Самвела Карапетяна в Ереване и то, что ему не дано широкого пространства для деятельности на местных рынках, Москва задействовала его в карабахском вопросе. Подтверждением тому является помощь, которую вновь оказал Карапетян многодетным семьям в оккупированном Карабахе.

Вышеприведенные факты дают основание предполагать, что отношения между Арменией и Россией и дальше останутся прохладными и не столь дружелюбными, как прежде. Это проявится и в новой стратегии национальной безопасности. Было отмечено, что несмотря на принятие этого документа в январе 2007 года, за последние 12 лет никаких сдвигов так и произошло. По распоряжению Никола Пашиняна создана новая рабочая группа. Хотя точной даты завершения работы над документом неизвестно, предполагается, что документ будет готов к концу 2019 года. Если двусторонние отношения продолжат усугубляться, Армения и Россия перестанут быть стратегическими партнерами, во всяком случае, предпосылок к этому предостаточно.