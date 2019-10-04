Политологи: Выступление президента Ильхама Алиева вызвало большой отклик среди международной элиты

"Программная речь президента Ильхама Алиева на заседании Валдайского клуба охватила огромный блок проблем из актуального дневника нынешней поры. И то, что президент затронул проблему Карабаха говорит о том, что дипломатия Азербайджана находит понимание на международном уровне".

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов.

По его словам, в последние дни происходили интересные для региона события. Одним из них был визит Владимира Путина в Ереван для участия на саммите Евразийского экономического союза. А затем состоялась встреча главы российского государства с президентом Ильхамом Алиевым в рамках заседания Валдайского клуба.

"Заседание клуба проводилось в очень востребованное время. Если сравнивать выступление азербайджанского президента на фоне тех дежурных пассажей, озвученных Пашиняном недавно в Ханкенди или в Ереване, конечно же мы имеем возможность видеть два контраста, скажем, подходов. Одна из них (Пашиняна- ред.) не отображает ничего конструктивного в себе, не имеет под собой никакого здравого запала, а выступление президента Ильхама Алиева отвечает реалиям времени, дает полную транскрипцию действующего положения вещей в нашем регионе и однозначно затрагивает проблему Нагорного Карабаха, которая в виду несговорчивости и деструктивности политики официального Еревана по-прежнему пребывает в состоянии стагнации".

Политолог Тофиг Аббасов Президент Ильхам Алиев очень емко ответил Пашиняну, сказав, что никаких сомнений о том, что Карабах- это Азербайджан быть не может и перечеркнул его точку восклицательным знаком

"Президент Ильхам Алиев очень емко ответил Пашиняну, сказав, что никаких сомнений о том, что Карабах- это Азербайджан быть не может и перечеркнул его точку восклицательным знаком. С другой стороны эта позиция нашла поддержку и в высказываниях главы внешнеполитического ведомства России. Фактически впервые Сергей Лавров подтвердил, что обвал миротворческого процесса карабахского урегулирования имеет непосредственное отношение к сокрушительной деятельности официального Еревана. И то, что он сравнил подходы Армении (в отношении карабахского урегулирования- ред.) с подходами Албании в отношении косовского конфликта, это говорит о том, что Москва одинаково не приемлет два этих абсолютно невостребованных взгляда на действующее положение вещей", - заявил Т. Аббасов.

Политолог также отметил важность самого фактора азербайджано-российских отношений в контексте региональной безопасности и развития.

"Он выступает стабилизирующим и стимулирующим импульсом в контексте региональных проблем. Знаете, безопасности не бывает много, особенно если в этом регионе есть такая страна как Армения, которая полностью отключена от интеграционных проектов в виду своей зажатости, вынуждена предпринимать разрушительные действия, позиция Азербайджана выглядит не то, что выигрышной, он выглядит реалистичной и востребованной. Поэтому выступление президента Алиева вызвало большой отклик среди международной элиты. И одна из главных оценок заключается в том, что oн лидер явного предназначения, не только глобально мыслит, но и еще и масштабно действует ради усиления безопасности, ради развития интеграционных процессов в одном из важных, чувствительных и коммуникативно-активных регионов мира",- уверен Т. Аббасов.

Политолог Тофиг Аббасов Выступление президента Ильхама Алиева вызвало большой отклик среди международной элиты

Политолог подчеркнул, что "поэтому, если сопоставлять нынешнее соотношение политических сил в регионе, то Азербайджан идет с большим отрывом, а Армения увеличивает свой отрицательный баланс, и не имея возможности выдержать конкуренцию, она будет и далее предпринимать деструктивные и разрушительные действия".

Как заявил Report политолог Ильгар Велизаде, благодаря "стараниям" армянской стороны и премьера Николы Пашиняна дискуссии вокруг нагорно-карабахского урегулирования стали смещаться в несколько иную плоскость - на площади, в политически ангажированную среду. По его словам, подобная тенденция уводит переговоры из конструктивного русла.

"Президент Ильхам Алиев, выступая на Валдайском экспертном дискуссионном клубе, обратил внимание на недопустимость подобного рода действий со стороны Армении и на несоответствие заявлений реальному положению дел, поскольку всем хорошо известно, что проблема Нагорного Карабаха не может быть решена силовым путем и путем закрепления акта агрессии и оккупации", - заявил И.Велизаде.

"Ильхам Алиев, представляя свои аргументы, апеллировал к международному праву, к позиции, с которой де-факто согласны все государства", - подчеркнул эксперт.

Политолог Ильгар Велизаде Президент Азербайджана не стал опускаться до уровня армянского премьера, и просто перевел разговор в плоскость международного права

По мнению эксперта, своим заявлением о том, что "Нагорный Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак", И.Алиев привел ситуацию в соответствии с теми реалиями, которые существуют на сегодняшний день в правовой плоскости.

"Конечно, для экспертов, которые сидели в этом зале, важно было выслушать аргументированный ответ азербайджанской стороны на несуразные заявления армянского премьера. Это взвешенная реакция Азербайджана, в частности, главы государства, который после несуразного заявления Пашиняна не стал сразу реагировать, и нашел просто время и возможность отреагировать таким образом, чтобы эта реакция была действительной и ощутимой. Вот это тоже заслуживает уважения", - сказал И.Велизаде.

Политолог подчеркнул, что президент Азербайджана "не стал опускаться до уровня армянского премьера и не стал выяснять отношения на митингах, как то делал Пашинян, он просто перевел разговор в плоскость международного права".

По словам И. Велизаде, рост числа провокаций с армянской стороны приводит к созданию военной напряженности, что, как минимум, не в интересах той же России и, естественно, грозит серьезными негативными последствиями для всего региона.

Турал Асадов, Джафар Агададашев