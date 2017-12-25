Политолог: В 2018 году будут совершены реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ "2017-ый год, невзирая на то, что он был непрорывным в нагорно-карабахском направлении, дал ощутимые результаты и фактически показал насколько глупо и насколько нереалистично рассчитывать на сохранение статус-кво". Об этом заявил Report политолог Тофиг Аббасов, комментируя перспективы урегулирования нагорно-карабахского конфликта в 2018 году и подводя итоги в этом направлении за нынешний год.

По его мнению, изменение ситуации вокруг статус-кво в нагорно-карабахском конфликте произошло еще в августе 2014 года, когда вдоль линии соприкосновения произошли интенсивные бои и азербайджанская сторона закрепила свои некоторые позиции, показав противнику изменение баланса сил.

"В 2016 году уже в апреле, когда произошла "Четырехдневная война", Азербайджану удалось освободить свыше 2000 гектаров своих земель, занять высоту Ляля-Тяпя и еще освободить Джоджуг Марджанлы, где произошло восстановление инфраструктуры и исконное население населенного пункта вернулось в места постоянного проживания", - подчеркнул эксперт.

"Я думаю, что в следующем 2018 году, когда в России пройдут президентские выборы, когда Армения перейдет к парламентской форме правления, и еще в Азербайджане будут президентские выборы, уже будут реальные шаги в направлении урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Во всяком случае подготовительная работа для этого ведется", - сказал Т. Аббасов.