Политолог: Сопредседатели МГ ОБСЕ проявляют пассивность в переговорах по Карабаху - МНЕНИЕ

Оптимизм, который сегодня присутствует на переговорах и в заявлениях МГ ОБСЕ относительно хода переговоров, не подтверждается практикой, так как не имеет результатов. Об этом заявил Report политолог Ильгар Велизаде, комментируя итоги переговоров глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

"Если обратить внимание на текст заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи, то хочется отметить слова о том, что стороны обсудили реализацию соглашений, достигнутых в ходе Парижской и Московской встреч. В данном случае из того, что мы знаем, на обоих встречах предметно обсуждалась серия вопросов, связанных с гуманитарными шагами. В частности, обсуждался вопрос обмена журналистами, предоставление родственникам возможности посещения заложников и военнопленных. Напомню, что азербайджанская сторона предлагала расширенную трактовку, в частности, выдвигалось предложение об обмене заложников по принципу "всех на всех". Однако армянская сторона согласилась, по всей видимости, только на возможность посещения членами семьи заложников и военнопленных", - заявил И.Велизаде.

Политолог Ильгар Велизаде Оптимизм, который сегодня присутствует в заявлениях МГ ОБСЕ относительно хода переговоров, не подтверждается практикой

По его словам, на фоне обсуждения ход реализации этих договоренностей между министрами, Азербайджан пока за прошедшее время не наблюдал каких-либо подвижек в этом направлении. Он подчеркнул, что сегодня Баку сталкивается с участившимися военными учениями и провокациями на линии фронта, агрессивной риторикой со стороны представителей армянского политического и военного руководства. Политолог напомнил об инциденте с футболистом "Арсенала" Генрихом Мхитаряном, который отказался приехать в Баку на встречу его команды с "Челси": "И премьер-министр Армении Никол Пашинян открыто выразил свое удовлетворение тем фактом, что Г. Мхитарян отказался ехать в Баку".

Политолог Ильгар Велизаде "К сожалению, стоит обратить также внимание на пассивность сопредседателей Минской группы. Я думаю, что они должны более акцентированно выражать свое мнение относительно проволочек в реализации гуманитарных шагов".

Эксперт выразил мнение, что оптимизм, который сегодня присутствует на встречах и в заявлениях сопредседателей, не подтверждается практикой, так как нет никаких реальных результатов от подобной дипломатии.

"К сожалению, стоит обратить также внимание на пассивность сопредседателей Минской группы при участии которых и были достигнуты эти соглашения. Я думаю, что сопредседатели МГ ОБСЕ должны более акцентированно выражать свое мнение относительно проволочек в реализации гуманитарных шагов, как минимум. На фоне подобных напряженных процессов мы видим крайнюю сдержанность азербайджанской стороны на армянские провокации. В предыдущие годы азербайджанская сторона могла бы ответить гораздо более жестко. Армянское руководство лишь только на словах во время переговоров демонстрирует желание сдвинуть переговорный процесс", - добавил И.Велизаде.