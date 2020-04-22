Политолог: Пашинян ведет Карабах к эскалации - КОММЕНТАРИЙ

Эльмар Маьедъяров и Зограб Мнацаканян https://report.az/storage/news/877c9b01221b92b775c25fab3326e393/a128b9ce-0670-451b-968c-05a0a1d709fe_292.jpg

Последний раунд переговоров в формате видеоконференции показал, что Ереван не намерен выходить на взвешенный и трезвый уровень в обсуждении и поиске надлежащих алгоритмов для всеобъемлющего решения этого конфликта.

Об этом, комментируя переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении по нагорно-карабахскому урегулированию, заявил Report политолог Тофиг Аббасов.

"Это не первый раз, когда армянские представители на разном уровне, в данном случае на уровне главы МИД, выказывают свое откровенное пренебрежение к тому, что на самом деле требует к себе большого и чуткого внимания. Конечно, время сейчас очень сложное. И по логике вещей, в ту самую пору, когда мир замедлил ритм всех процессов, в том числе политических, социальных и экономических, сам факт этого раунда практические говорил о том, что необходимо настроиться на волну здравого смысла, логики", - сказал эксперт.

По его мнению, Мнацаканян сразу после видеоконференции высказал странные, совершенно не коррелириующиеся с требованием времени императивы, которые говорят о намерении Армении продолжать оккупацию азербайджанских земель, и при этом делать невозмутимый вид, будто все под контролем и является безопасным.

"То, о чем говорил Лавров, о наличии пакета предложений о поэтапном урегулировании, действительно конструктивно. И в своей основе повторяет Мадридские принципы и Казанский документ и другие наработки, которые были достигнуты в ходе предыдущих раундов. Конечно, Армения подрывает действующий порядок, ведет дело к эскалации. Этим она только лишь умножает взрывоопасный потенциал. Потому что, в настоящем, если принять во внимание, что Кавказ географически не так далек от ближневочточных очагов напряженности, тоже может пережить сползание к взрывоопасным процессам",- считает Т. Аббасов.

Тофиг Аббасов

"Армения потакает третьим силам, которые находятся вдалеке от Кавказа и Каспийского региона , но все время вынашивают идею приобретения инструмента для реализации своих интересов в этом регионе. Москва, безусловно, как модератор Минской группы ОБСЕ, заинтересована в том, чтобы выйти на уровень приемлемых решений и продолжить движение к всеобъемлющему документу. Конечно, тут Москва еще и напоминает Еревану о том, что есть предпосылки для подвижек и придется начинать не с нуля, к счастью. Но армянская дипломатия делает вид, что всего этого нет, и пекутся о принципе самоопределения, безопасности и т.д. Конечно, это пустые фигуры речи, пустые словесные пируэты, которые ничего конструктивного с собой не принесли и Пашинян с его правительством показывают, что Армения ведет дело к эскалации и дальнейшим военным действиям", - отметил политолог.

По его словам, "никто из соседствующих влиятельных стран не хотят эскалации и напряжения, потому что любая локальная война элементарно может перерасти в глобальную". "Тем не менее, Ереван идет своим путем и это искушение ему дорого обойдется. И если начнутся боевые действия, никто сейчас не станет держать Азербайджан за руку. Потому что, Азербайджан показал, что настроен на дипломатическое разрешение проблемы, чего искренне не желает Ереван, который хочет всеми путями сохранить статус-кво. Поэтому, в случае обострения ситуации, то заложником этого положения окажется Армения",- подытожил он.