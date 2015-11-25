​Политолог: Инцидент со сбитым российским самолетом может иметь весьма неприятные последствия для региона - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ "Инцидент со сбитым на сирийско-турецкой границе российским самолетом Су-24 может иметь весьма неприятные последствия для международной и региональной политики".

Об этом заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

"Если приводить исторические аналогии, то всегда российско-турецкие противоречия и войны имели печальный исход для соседей. В арену столкновения превращались обширные регионы от Балкан до Каспия", - отметил политолог.

По его мнению, нередко ситуацией пользовались в своих целях внерегиональные игроки, а народам соседних регионов приходилось соотносить свои интересы с интересами той или иной стороны, нередко принимая чью-либо сторону: "В нынешних условиях это будет делать сложнее, учитывая что для целого ряда стран обострение турецко-российских отношений чревато серьезными внешнеполитическими издержками. Тем более когда дополнительные противоречия весьма негативно сказываются на борьбе с общим врагом - ИГ, позиции которого на этом фоне могут даже укрепиться".

Как отметил И.Велизаде, инцидент со всей рельефностью показал наличие серьезных проблем в решении вопросов международной безопасности.

"Нарушение воздушного пространства другого государства, при каких бы обстоятельствах оно не происходило, требует ответных мер, предусмотренных международным правом. Судя по всему, несмотря на то, что у российской стороны свой взгляд на ситуацию, Турция воспользовалась этим правом", - заявил политолог.