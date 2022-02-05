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Политолог: Французское руководство понимает важность Азербайджана

Политолог: Французское руководство понимает важность Азербайджана "Франция принимает новые реалии, потому что понимает, что если она будет строить свою повестку дня на старых реалиях, то не сможет обеспечить свои стратегические интересы в регионе. Французское руководство прекрасно понимает, что нормализация отношений с
Аналитика
5 февраля 2022 г. 15:04
Политолог: Французское руководство понимает важность Азербайджана

"Франция принимает новые реалии, потому что понимает, что если она будет строить свою повестку дня на старых реалиях, то не сможет обеспечить свои стратегические интересы в регионе. Французское руководство прекрасно понимает, что нормализация отношений с Азербайджаном важна для них во многих отношениях".

Об этом Report сказал политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, Франция намерена сохранить свое влияние не только на Южном Кавказе, но и в Каспийском регионе, а также придает большое значение защите экономических интересов в Азербайджане:

"Азербайджан является важным поставщиком газа в Европу. Например, Total занимается крупными проектами в Азербайджане. Франция это понимает и хочет наладить нормальный диалог с Азербайджаном. Если бы французская сторона вслепую поддержала армян, этот диалог был бы невозможен, и от этого в первую очередь потеряла бы сама Франция. Армении, как проигравшей в войне стране, нечего дать Франции: ни экономических дивидендов, ни укрепления политического престижа. Таким образом, принимая во внимание все эти моменты, Франция пытается проводить прагматичную политику в регионе", - считает Велизаде.

Комментируя встречу в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС, политолог особо подчеркнул, что в совместном заявлении по итогам встречи нет упоминаний ни о Минской группе ОБСЕ, ни о "карабахском конфликте".

"Дискуссии о таких устаревших понятиях, как Минская группа, карабахский конфликт и другие, непродуктивны и неактуальны и, как следствие, являются пустой тратой времени. Позиция Азербайджана также играет здесь ключевую роль. В последние годы Азербайджан является важным поставщиком газа в ЕС, и я думаю, что этот фактор нельзя упускать из виду", - считает И. Велизаде.

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Версия на английском языке Political scientist: French leadership understands importance of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Fransa rəhbərliyi artıq Azərbaycanın əhəmiyyətini anlayır”

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