Политолог: Эта авантюра мятежников, кем бы они не являлись, укрепит позиции турецкой власти на внутренней и международной арене - МНЕНИЕ

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ "То, что произошло в Турции, как бы к этому не относиться - как к перевороту или как к его инсценировке, о чем говорят с не меньшей убежденностью, свидетельствует об очень серьезных политических процессах в стране, которые идут на протяжении нескольких последних лет и носят очевидно деструктивный характер". Об этом заявил Report азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, комментируя попытку госпереворота, произошедшую в Турции в ночь на 16 июля.

По мнению политолога, кризис власти, симптомы которого стали очевидно проясняться в прошлом году на фоне двух парламентских кампаний, никуда не делся после очередной победы правящей партии и трансформировался в латентное противостояние различных групп внутри правящей элиты. "Отставка премьера Давутоглу, обставленная как "внутрипартийное дело", по многим признакам являлась следствием обострившихся противоречий в высшем руководящем тандеме. В то же время среди военных, которые, как казалось, несколько дистанцируются и от этих процессов, также зрело недовольство, вызванное как неопределенностью в высших эшелонах, так и руководством вооруженными силами со стороны политического руководства страны. Не исключено, что инцидент с российским бомбардировщиком в октябре прошлого года и решение турецкого руководства возложить основную тяжесть вины за случившееся на военных, также стало катализатором недовольства внутри высших армейских чинов. Конечно, среди интересантов госпереворота могли выступать и внешние силы, поскольку те, кто вынашивал и вынашивает планы силового захвата власти, не могут не думать о своей легитимации и внешней поддержке. А критиков Эрдогана за пределами Турции в последнее время было предостаточно", - считает И. Велизаде.

При этом политолог отметил, что произошедшие в Турции события позволят еще больше укрепить рейтинг Эрдогана в стране и позиции турецкой власти на международной арене: "Сам сценарий, действия власти, явные просчеты организаторов переворота дают основания полагать, что власти Турции знали о возможности развития ситуации в данном ключе, знали о времени начала переворота, о планах и возможностях мятежников и успешно к ним подготовились. Вообще, страна живет в ожидании очередной попытки переворота не первый год. Вспомним дело Эргенекон, процессы, связанные с так называемой параллельной властью. Все эти дела, кстати говоря, сослужили неплохую службу Эрдогану, укреплению его рейтинга. Вот и эта очередная авантюра мятежников, кем бы они не являлись, безусловно укрепят позиции турецкой власти как на внутренней, так и на международной арене".