Политолог: Смена сопредседателей МГ ОБСЕ не способна сдвинуть процесс урегулирования с мертвой точки

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Смена сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не способна продвинуть процесс вперед.

Об этом Report заявил политолог Тофиг Аббасов, комментируя заявление американского сопредседателя МГ ОБСЕ Джеймса Уорлика о намерении покинуть пост в конце года.

"Если бы изменения и замены сопредседателей Минской группы ОБСЕ что-либо решали бы, то давным-давно этот процесс сошел бы с мертвой точки. Пока еще все эти перестановки ощутимого воздействия на позитивном уровне не оказали", - заявил Т.Аббасов.

По его словам, давно было известно, что Уорлик намерен покинуть свой пост. "Он уже подготовил элиты стран-участниц конфликта к этому", - добавил эксперт.

Он выразил сомнение относительно изменений в урегулировании нагорно-карабахского конфликта в перспективе, аргументировав это тем, что страны, вовлеченные в посредничество, сегодня сосредоточили свое внимание на переустройстве политических элит в своих странах.

"В США уже произошла смена караула, ожидаются выборы во Франции, потом в Германии. Сейчас три полюса корректируют свои планы, чтобы реагировать на приход новых людей, персон в верхний эшелон и насколько все это отразится во внешнеполитических приоритетах Вашингтона, Парижа, Берлина, и может быть даже Рима. Поэтому пока этот процесс не уляжется, я думаю, это произойдет не раньше конца весны будущего года, ожидать каких-то кардинальных подвижек в таких проблемах, как нагорно-карабахская, не имеет смысла", - указал эксперт.

Наряду с этим Т.Аббасов не исключил военной вспышки на карабахском фронте, указав, что "Армения опять идет на эскалацию напряженности, провоцирует огонь, нарушает режим прекращения".

По его словам, не имеет смысла ожидать чего-то от встреч глав МИД Азербайджана и Армении с сопредседателями МГ ОБСЕ в Гамбурге, поскольку они будут нести лишь технический характер.