Политические страсти и экономика Армении: пациент еще жив?

RAEX-Europe: Госдолг Армении достигнет 66,3% ВВП и в этом году составит рекордные 294% от доходов бюджета

В Армении несколько дней не утихают политические страсти. Пандемия коронавируса и война в Карабахе и так сильно ударили по экономике страны, а текущая ситуация только усиливает этот негативный эффект.

СМИ страны сообщают об оттоке средств из банковской системы. Те, кто не изъял средства, переводят деньги в инвалюту.

Об этой тенденции еще в декабре 2020 года говорил Центробанк страны. Тогда, ситуацию пытались представить в позитивном свете. Мол, из-за изъятия средств клиенты недополучат процентные доходы, которые останутся у банков и станут дополнительным запасом прочности. Понятно, что если тенденция продолжается уже несколько месяцев, то ничего хорошего в этом нет и никакими розовыми красками эту серую картину не исправишь.

За прошлый год драм подешевел на 10%, а в феврале этого года - еще на 2%, составив 527,96 драм за 1 доллар США (данные на 26 февраля). Причем, в последние дни темпы снижения курса нацвалюты усилились.



Это приводит к инфляции. По данным СМИ, в первую очередь растут цены на сахар, хлеб, подсолнечное масло. Дорожают импортные товары (здесь также сказывается запрет на импорт турецких товаров) и топлив

Но, если курс валюты может стабилизироваться, то с репутацией все хуже - политический кризис и возможное вовлечение армии в решение этой проблемы могут отпугнуть инвесторов. А вернуть их доверие не так-то просто.

Инвестиции в страну падают и сейчас. По данным Центрального банка Армении, по итогам III квартала 2020 года (более поздних данных найти не удалось) был зафиксирован отток иностранного капитала на 12,9 млн долларов США - сильнейший с 2015 года.

А что будет, если к коронавирусу и последствиям войны добавится политическая нестабильность? Бизнес любит прогнозируемость, а нестабильность означает, что прогнозировать будет уже сложно. Выход один - покинуть страну и искать более привлекательные рынки.

Оппозиция в Армении, которая так активно добивается отставки премьер-министра Никола Пашиняна и обещает очередное "светлое будущее", пока не потрудилась объяснить, как именно она будет поднимать экономику с колен, если придет к власти.

Экономическая активность в январе 2021 года упала на 7,5% по сравнению с январем 2020 года, а в месячном выражении упала на 47%.

Есть инвестиции в основной капитал, но их явно недостаточно. Согласно данным Статкома СНГ, по итогам III квартала 2020 года, их объем составил 224,3 млрд драмов (около 467 млн долларов США). Если сопоставлять только данные за третий квартал, то это минимум с 2005 года. Чуть позже, когда появятся новые цифры, картина будет яснее, но вряд ли нас ждет резкий рост или хоть какое-то подобие позитивных данных.

Денег в резервах на поддержание экономики, похоже, тоже осталось мало.

На начало 2021 года, объем международных валютных резервов Армении составлял 2,4 млрд долларов США, сократившись за год на 450 млн долларов США (данные Центробанка). Кроме того, в январе этого года была информация (Минфин Армении ее не комментировал) о возможном выпуске 10-летних евробондов.

Армянские экономисты тогда негативно высказались о таком решении.

“Надо рассматривать данный шаг как вынужденный. Очевидно, что в бюджете не осталось средств, а налоги не смогут пополнить госказну в том объеме, который нужен не только для уже растущих социальных нужд, но и нужд обороны, и прочего”, - рассказывал тогда агентству "АРКА" доктор экономических наук, профессор Татул Манасерян.

Учитывая текущую ситуацию в Армении, стране придется выпускать евробонды с высокой доходностью, чтобы завлечь инвесторов. Но как правительство собирается возвращать эти деньги?



Еще в январе международное агентство RAEX-Europe указывало, что госдолг Армении достигнет 66,3% ВВП и в этом году составит рекордные 294% от доходов бюджета. Про то, что безработица будет расти, как минимум до 2022 года, можно даже и не говорить.

Тут о многом можно промолчать. Ведь, если говорить, то список проблем будет очень длинным, а на их описание не хватит и целого дня.

Но, как ни странно, основная проблема не меняется уже многие годы и к экономике не имеет отношения: "армяне - это народ, который застрял в прошлом". Так говорил армянский правозащитник Вардан Арутюнян. В 2006 году он писал, что армяне "соседей превратили во врагов", "все свои неудачи объясняют наличием плохих соседей" и "ищут спасение за рубежом". Прошло уже 15 лет с этой статьи, но ничего не меняется.

Народ, который застрял в прошлом, не имеет будущего. Вот, что должны понять в Армении. Не на тех проблемах сосредоточено их внимание. Азербайджан не виноват в бедах соседа, а новый лидер маленькой страны не сотворит чуда. Сейчас же складывается ощущение, что армяне планируют своими же руками задушить и так находящуюся в реанимации Армению. Хотя есть шанс спасти пациента. Но пока армяне не поймут причину болезни, как говорил Арутюнян, "их ждет очередное поражение".

Финансовый аналитик Азад Гасанли