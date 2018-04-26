Политическая арена в Армении проясняется - Кремль показал себя и свое истинное лицо - КОММЕНТАРИЙ

© Reuters

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ События в Армении будут иметь место еще в течение некоторого времени. Состоявшийся 25 апреля телефонный разговор между президентами России и Армении внес ясность в некоторые моменты.

Распространилась информация о визите исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Россию. Его визит в Москву выглядит более логичным. Поскольку президент и исполняющий обязанности премьер-министра страны Карен Карапетян непосредственно контролируют обстановку в Армении, их визит в Москву был признан нецелесообразным. После Сержа Саргсяна одним из самых доверенных лиц России в Армении является Эдвард Налбандян. Видимо, было сочтено уместным обсуждение именно с ним ряда возможных сценариев.

Телефонный разговор Путина говорит о его обеспокоенности многочисленностью наломанных дров.

Заявления лидера протестного движения "Мой шаг" Никола Пашиняна об отсутствии поддержки событий в Армении со стороны России, а также признание в том, что происходящее не направлено ни против России, ни против какой-либо иной страны, позволяет прояснить некоторые аспекты текущих и будущих процессов.

К примеру, Армену Саркисяну не позвонили президенты США и Франции, канцлер Германии и британский премьер. Это на шаг приближает к прояснению ситуации. Тем самым Россия дает понять, что Армения и ее обитатели вовсе не бесхозные, и Москва не допустит воцарения хаоса в регионе. Встреча с центральными фигурами возглавляемой Сержем Саргсяном Республиканской партии, данное им поручение сохранять стабильность в стране – шаг к началу нового процесса.

Выход партии "Дашнакцутюн" из правящей коалиции – еще один шаг к завершению первого этапа.

Никол Пашинян заявил, что некоторые депутаты от Республиканской партии пообещали проголосовать в парламенте за его кандидатуру на пост премьера. Это – еще один шаг.

Напомним, что в парламентских выборах 2 апреля 2017 года победу одержала Республиканская партия Сержа Саргсяна. Правящая партия набрала 49,12% голосов, блок "Царукян" (партия "Процветающая Армения" ) - 27,32% голосов, блок "Выход" Никола Пашиняна - 7,77%, партия "Дашнакцутюн" - 6,57%. Таким образом, 65 из 105 мест в парламенте заполучили правящие силы, 58 мест – республиканцы, 7 – дашнаки. Оппозиции досталось 40 мест, 9 из которых заполучил блок Никола Пашиняна "Выход", а 31 – партия "Процветающая Армения".

Для получения поста премьер-министра Н.Пашиняну достаточно набрать 53 голоса. Блок "Выход" и "Царукян" представлены 40 депутатами, дашнаки – семью. Значит, Пашинян может заручиться 47 голосами. Нетрудно представить, что 6 из 58 депутатов от республиканцев проголосуют за Пашиняна. Велика вероятность, что нужное для заветного кресла премьер-министра страны число голосов в парламенте наберут Никол Пашинян или оппозиционный миллиардер Гагик Царукян, поддержавший акции протеста.

Правда, представитель "Газпрома" в Армении, миллиардер Карен Карапетян, воспользовавшись как нельзя кстати подвернувшейся возможностью, не скрывает желания занять этот пост.

На фоне происходящего в Армении состоялась встреча главы компании "Ташир" Самвела Карапетяна, а также Рубена Варданяна и Нубара Афеяна, обсудивших возможность капиталовложений в страну. Российские миллиардеры армянского происхождения, являющиеся основателями фонда "Инициативы развития Армении", заявили, что реализуют запланированные проекты. Тем самым предприниматели хотят доказать, что Армения не рисковая страна в плане капиталовложений. Однако следует учитывать, что эти миллиардеры не могли бы действовать самостоятельно. Иными словами, они исполняют поручения Москвы, поскольку эти люди разбогатели благодаря созданным для них условиям. Поэтому есть основание полагать, что они не распоряжаются деньгами по своему усмотрению.

Вчера Никол Пашинян встретился с послом России в Армении. После этого он заявил, что Москва не вмешивается в дела Армении. Это более походит на условности, поскольку все знают, что это вовсе не так. Примечательны слова, адресованные Николом Пашиняном, тем самым миллиардерам: "Некоторые люди, бизнесмены считают себя сторонниками Карена Карапетяна, стараясь выдать себя за выразителей позиции Москвы. Хочу заявить, что Армения – не торговый центр на арендованной ими территории, поэтому им не следует вмешиваться в дела, о которых они не имеют понятия. Сдавайте в аренду свои территории, занимайтесь торговлей в Москве, Ереване, ваши интересы будут под защитой закона. Но не пытайтесь относиться к Армении как к арендованной Вами территории".

Можно сказать, ситуация в связи с событиями в Армении проясняется. Ход событий показал наличие двух сторон. С одной стороны, это выкормыш "Газпрома" миллиардер Карен Карапетян, а с другой – переминающийся между Западом и Россией Никол Пашинян.

Ныне развернулась борьба между ними. За Николом Пашиняном стоят оппозиционеры, среди которых Карен Карапетян. Временно исполняющий обязанности премьера больше опирается на Кремль и российских миллиардеров армянского происхождения.

Поэтому можно предположить, что Кремль отдаст предпочтение Николу Пашиняну, который пользуется поддержкой народа. Не исключено, что на встрече лидера оппозиции с послом России в Армении Иваном Волынкиным обсуждались вопросы формирования нового правительства. Вероятно, Кремль дал Пашиняну определенные поручения. То есть в последующих событиях будет прослеживаться кремлевский сценарий. Если Россия отвергнет кандидатуру Никола Пашиняна, то выяснится личность подлинного хозяина оппозиционных сил в стране.

Таким образом, добившись отставки Сержа Саргсяна, движение "Мой шаг", желающее очистить власть в стране от представителей его команды, очень близко к решающему прыжку. Сценарий Кремля может ускорить этот "шаг" к итоговой развязке.