Поиски Арменией "часовни" в Джебраиле – рвение покровителей

После освобождения Азербайджаном оккупированных земель были выявлены многочисленные зверства, совершенные захватнической Арменией. Стало явно, что на этих территориях армяне и их покровители закопали мины, разрушили принадлежащие Азербайджану культурно-ис

После освобождения Азербайджаном оккупированных земель были выявлены многочисленные зверства, совершенные захватнической Арменией. Стало явным, что на этих территориях армяне и их покровители закопали мины, разрушили принадлежащие Азербайджану культурно-исторические памятники, сравняли с землей гражданские здания, уничтожили сады, леса и другие природные красоты. Местные и зарубежные наблюдатели стали свидетелями сотен таких зверств армян.

Армения уничтожила или фальсифицировала в Карабахе историко-архитектурные памятники мирового и местного значения. Доводим до вашего сведения некоторые образцы совершенных ими зверств.

Археологический памятник Узерликтепе, относящийся к концу II тысячелетия до н. э. и хранящий следы проживания людей среднего бронзового века, является одним из наиболее подверженных армянскому вандализму памятников. Территория, находящаяся под оккупацией армян с 1993 года, ежегодно поджигалась ими вплоть до 2019 года.

Мавзолей Гутлу Муса на территории Агдамского района пришел в аварийное состояние из-за запущенности, уникальные настенные росписи, украшавшие фасады, были раскрашены и тем самым уничтожены, а каменные плиты с резными узорами в интерьере разрушены. После того как в 1992 году город Шуша был оккупирован армянами, все находящиеся здесь образцы исламской архитектуры были полностью или частично разрушены.

Оккупанты либо разрушали культурно-исторические памятники в Карабахе, либо пытались арменизировать их под видом ремонта.

В 1999-2000 годах при ремонте монастыря Сисарнявянг (Агоглан), который перешел под контроль армян после оккупации Лачинского района в 1992 году, были внесены серьезные изменения в кровлю, фасады и интерьер памятника. В социальных медиа распространились фотографии того, как армяне, покинувшие территорию Лачинского района согласно трехстороннему заявлению, унесли находившиеся во дворе монастыря каменные кресты и камни с художественными изображениями, относящиеся к VI-IX векам и последующим периодам.

Армяне во всех оккупированных районах уничтожили историко-краеведческие музеи.

Ими также были разрушены мемориалы в память об участниках Великой Отечественной Войны. Десятки мечетей и церквей стали жертвами армянского вандализма.

После подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года армяне и их покровители вспомнили не об исторических памятниках в Карабахе, а о христианском культурном наследии. Международная общественность, закрывавшая глаза на 30-летнее разрушение армянами историко-культурных памятников Азербайджана местного и мирового значения, словно вмиг очнулась и загорелась желанием искать в Карабахе следы христианства.

Для этого Армения предоставляет им "доказательство" о якобы разрушении часовни в Джебраильском районе.

В этом освобожденном от оккупации регионе Азербайджана не было такого количества жителей, исповедующих христианство. А если нет последователей религии, то нет необходимости в храме. Поэтому в Джебраиле не было историко-культурной часовни, как утверждает Армения. После оккупации армяне построили там место для проживания своих солдат. После освобождения этой территории от оккупации Армения, выдавая это строение международному сообществу в качестве "часовни", в своем представлении намеревалась провести акцию против Азербайджана. По данному вопросу было сделано обращение к сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Они заявили, что это строение - воинская часть, и нет никаких фактов разрушения исторического памятника.

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев прокомментировал распространившиеся в СМИ новости о "разрушении армянской часовни" в освобожденном от оккупации Джебраильском районе: "В 2017 году, работая пресс-секретарем Министерства иностранных дел Азербайджана, я сделал заявление о незаконном строительстве места поклонения в оккупированном Джебраиле, где ранее никогда не проживали армяне. Я тогда отметил, что строительство религиозного памятника в то время как на оккупированных территориях Азербайджана все уничтожается, противоречит основополагающему принципу христианства".

Как видно из подхода к данному вопросу официального представителя Азербайджана и международных посредников, упомянутое сооружение было не христианским памятником, а военным объектом.

Христианство не нечто чуждое для азербайджанского общества и государства. Эта религия имеет традиции и памятники в Азербайджане. Азербайджан, охраняя наследие данной религии, защищает свои культурные памятники. Поэтому внешнее вмешательство и фальшивое христианское сочувствие кажутся неуместными. Рвение армян и их покровителей в данном направлении напоминает пословицы "ловить рыбу в мутной воде" и "не велик сверчок, да поганит горшок".