Похвала Карапетяна Саргсяну - премьер-министр не пугает своих врагов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министру Армении Карену Карапетяну до сих пор не разрешили вести открытую борьбу за пост главы правительства. Это в очередной раз доказали слова, высказанные им на позавчерашнем заседании парламента.

В своем выступлении на парламентском заседании К. Карапетян ответил на вопросы депутатов.

Председатель считающейся оппозиционной парламентской фракции "Выход" Никол Пашинян адресовал ему вопрос по поводу того, будет ли он баллотироваться на пост премьер-министра в 2018 году: "Пресс-секретарь Республиканской партии Армении (правящая партия – С.И.) Эдуард Шармазанов отметил, что из представленной им политической организации будет выдвинута кандидатура президента Сержа Саргсяна. Готовы ли Вы выдвинуть свою кандидатуру, или же довольствуетесь постом заместителя премьер-министра".

Отвечая на вопрос, К. Карапетян сказал: "Разрешите держать при себе право касательно того, буду я баллотироваться или нет. Уверяю Вас, что каждый выскажет свое мнение по этому вопросу. Наряду с этим, должен подтвердить, что мы все ценим его за опыт и роль (подразумевает Сержа Саргсяна – С.И.)".

К. Карапетян с осторожностью подошел к вопросу, так как является членом Республиканской партии Армении. Так как ни ранее, ни в прошлом году неспроста был приведен в правительство Армении. Он говорил с опаской, чтобы не спугнуть соперников и врагов.

В действительности, его ответ депутату можно истолковать следующим образом: С. Саргсян является для них ценным человеком и его нужно проводить с почетом. Если будет возможность и предпочтение будет отдано мне, я стану премьер-министром. В противном случае, можно довольствоваться и должностью заместителя. Однако во всех случаях К. Карапетян уже сейчас отмечает, что в случае, если не займет в правительстве первое место, согласится со вторым.

В конце октября и 14 ноября действующие в ереванских торговых центрах "Arinch Mall" и "Surmalu" предприниматели провели акцию протеста перед зданием армянского парламента.

Они также провели кампанию сбора подписей против нового Налогового кодекса. Отмечается, что "Arinch Mall" принадлежит лидеру партии "Процветающая Армения", блока "Царукян" в парламенте Армении, миллионеру Гагику Царукяну.

На днях на заседании депутат от блока "Царукян" Геворг Петросян поинтересовался у премьер-министра ситуацией в указанных торговых центрах и отметил о жестоком обращении налоговых инспекторов.

К. Карапетян осудил жестокость и заявил о необходимости расследования фактов, если таковые имеются: "Но если Вы спрашиваете об "Arinch Mall", должны поставить вопрос в иной форме".

На самом деле, этим премьер-министр ответил Г. Царукяну.

В целом, при обсуждении проекта госбюджета на 2018 год блок "Царукян" выступил с резкой критикой в адрес правительства. Этим он перешел в атаку по отношению к премьер-министру по поводу "Arinch Mall", а также приступил к открытой борьбе против К. Карапетяна как "оппозиция" и тайный человек С. Саргсяна. Поэтому депутаты от Республиканской партии не ответили на критику блока "Царукян" в адрес правительства. Блок "Царукян" также заявил, что проголосует в парламенте против проекта госбюджета на 2018 год.

Депутат Тигран Уриханян задал вопрос в связи с продажей "Газпром Армения" акций России: "Не продала ли Армения последние 20% акций "Газпром Армения" дешево за 300 млн долларов?". К. Карапетян, отвечая на вопрос, похвалил "Газпром" и отметил, что компания инвестировала в Армению 1 млрд долларов. Премьер-министр отметил, что "Газпром" инвестировал до 18-96% на строительство газопровода Иран-Армения, а также на газификацию страны.

Кстати, Армения покупает природный газ из России по цене 150 долларов за тысячу кубометров и продает населению в три раза дороже. "Газпром Армения" принадлежит К. Карапетяну.

К. Карапетян не ведет открытую борьбу против С. Саргсяна, однако время от времени не скрывает своих претензий и словно живет этим желанием: "В этот раз первый заместитель премьер-министра, в очередной раз премьер-министр".

Все равно, в Армении нынешняя ситуация в политической, социальной, экономической, одним словом, во всех областях связана с именем президента С. Саргсяна. К. Карапетян может унаследовать созданное президентом существующее положение, больше всего, если поступит указание сверху, из Москвы. В противном случае, и нынешние условия его устраивают.

Позавчера президент Армении С. Саргсян в Агверане провел встречу с армянскими предпринимателями. Пообещал им, что будут созданы наиболее оптимальные условия для инвестирования в Армению в будущем. На той встрече К. Карапетяна никто не видел.

Говорят, что у премьер-министра очень теплые отношения с проживающим в России армянским миллиардером Самвелом Карапетяном. В прошедшие дни К. Карапетян и С. Карапетян провели ряд мероприятий в Армении. Тем самым К. Карапетян хотел продемонстрировать, что привлекает в экономику Армении миллиардеров. С. Саргсян, встретившись с примерно 30 бизнесменами, словно направил послание премьер-министру.

Интересно то, в какой форме пройдет борьба за пост премьер-министра. Но и не секрет, что это также шоу. В Армении одобрение на пост премьер-министра, а ранее должность президента, давала Москва, армянское лобби, церковь и так будет и впредь. А эти агитации нужны для того, чтобы ввести в заблуждение общественность. Потому что премьер-министр будет избран парламентом. У этой структуры 105 членов. 65 из них представляют правящую коалицию (из них 58 человек представляют Республиканскую партию, а 7 дашнаков), оппозиционных депутатов 40 (Партия "Процветающая Армения", блок "Царукян" 31, Альянс "Выход", блок "Выход" 9). Иными словами, из-за наличия больше половины голосов правящей коалиции в парламенте, на посту премьер-министра будет утвержден тот, кого они захотят.

Принятие парламентом Армении 15 ноября законопроекта "О военной службе и статусе военнослужащего" во втором чтении еще раз подтвердило это. 86 из принимавших участие в заседании депутатов проголосовали за законопроект, против - 6. Хотя в общем есть 40 оппозиционных депутатов. Так как оппозиционный блок "Выход" призвал проголосовать против этого законопроекта. Даже этот блок в целом не проголосовал против этого документа.

В демократических и нормальных государствах претенденты на пост президента и премьера-министра заявляют о своей кандидатуре чуть ли не за год. Почему? Потому что они приходят к власти путем голосования. В отставших, регрессивных государствах крупные политики заявляют о своей позиции в связи с данным вопросом чуть ли не в день выборов.

Таким образом, К. Карапетян ведет себя как охотник за дичью и занимает выжидательную позицию. Все равно, чье избрание посчитают нужным из Москвы, того и поддержит парламент. Карен и Серж в этой игре - пешки.