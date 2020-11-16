ПОЕЗД УШЕЛ – Армения пока может только мечтать о новых дорогах в мир

Возможность сотрудничества в рамках крупных транзитных проектов в регионе эта страна уже упустила навсегда

Пока в Азербайджане с нетерпением ждут окончания срока возврата всех земель Карабаха, обговоренного в трехстороннем заявлении президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении, армяне все никак не могут смириться с разгромным поражением. При этом их премьер Никол Пашинян делает слабые попытки оправдать свое решение экономическим преимуществом, которое получит Армения в рамках данного заявления.

Конкретно речь идет о первом предложении последнего пункта упомянутого заявления - «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе». Правда, вторым предложением далее говорится о возобновлении транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахчыванской АР, однако, армянский премьер предпочитает сосредоточиться на том, что соглашение о мире в Нагорном Карабахе позволит открыть дорогу между Ереваном и Сюником, а также возобновить транспортные коммуникации с Ираном через Нахчыван.

Такую же точку зрения высказывал и глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Армения страдала больше других из-за прекращения торговых и транспортных связей по линии Азербайджана и Турции. "Сейчас в соответствии с той договоренностью, которая вступила в силу, все эти связи восстанавливаются. Экономика должна вздохнуть свободно, должна появиться транспортная связанность с партнерами Армении", – отметил С.Лавров.

Говоря о снятии экономической блокады, армянская сторона четко понимает, что речь не идет об открытии границ с «заклятыми врагами». Поэтому, на вопрос, относится ли открытие границ также к Турции, Пашинян ответил: «Нет. Потому что Турция не является частью этого соглашения. Мы хотим иметь не одну дорогу в Россию, а несколько возможных путей и, если, например, в результате этих переговоров мы сможем решить наши проблемы, представьте, какое переломное изменение будет для Армении, если в конечном итоге, железная дорога станет для нашей страны реальным фактором, который свяжет нас с Персидским заливом и Россией».

Тут отметим, что через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе пролегает единственная сухопутная дорога, связывающая Армению с Россией. Из-за ухудшения погоды на дороге периодически вводятся ограничения для проезда транспортных средств, особенно для грузовиков и автобусов.

Итак, руководство Армении четко понимает: возможность сотрудничества в рамках крупных транзитных проектов в регионе эта страна уже упустила навсегда.

Достигнутый в начале 1990-х формат Азербайджан-Грузия-Турция вполне успешно проявил себя и по части трубопроводных, и в рамках железнодорожных проектов. Миллиардные инвестиции сполна возвращаются в виде стабильных доходов в бюджеты стран-участников, сбоев практически не происходит, безопасность обеспечивается на высшем уровне, что было доказано как раз недавно на фоне попыток армян нанести ущерб трубопроводам. Какой-либо возможности вклиниться в эти проекты у Армении, естественно, уже нет даже на теоретическом уровне.

Однако железнодорожные пути, ведущие в Иран, действительно могут стать спасительной соломинкой для экономики Армении. Правда, пока это теоретическая и долгосрочная перспектива.

Здесь отметим, что Армения и Иран уже предпринимали попытки построить железную дорогу в обход Азербайджана. Правительство Армении 7 августа 2014 года одобрило предварительную программу строительства дороги протяженностью 300 км и стоимостью в 3,2 миллиарда долларов США. Однако… проект так и не стартовал из-за отсутствия реальных инвесторов.

Еще бы - во всех проектах такого масштаба страна-участник должна внести свою лепту, реализуя работы на своей территории за счет собственных ресурсов или привлекаемых кредитов. Первого у Армении не было, нет и вряд ли будет в ближайшие годы, а для привлечения займов она исчерпала все возможности, понабрав внешнего долга свыше 60% ВВП.

С другой стороны, инвесторам необходимо доказать эффективность проекта, предоставить график его окупаемости. А это дело весьма сложное, так как в регионе уже с успехом реализуется другой крупный проект железнодорожного узла в Иран, но уже через Азербайджан, и с участием еще и России - международный транспортный коридор МТК "Север-Юг". Сегодня стороны этого проекта активно обсуждают необходимость завершения строительства недостающих участков, с тем, чтобы запустить маршрут в кратчайшие сроки. Ожидается, что с выходом данного маршрута на полную мощность объемы грузооборота по территории Азербайджана удастся довести до 6 млн тонн, а в будущем они могут увеличиться вдвое.

Кстати, в отличие от Армении, с инвесторами у нас проблем нет, в частности, свою готовность предоставить недостающую сумму для финансирования строительных работ уже изъявил Азиатский банк развития.

В регионе уже существует еще и готовый маршрут Астара-Баку-Астрахань с комбинированной железнодорожно-морской и автомобильной перевалкой грузов. А после получения необходимого коридора в Нахчыван из Азербайджана, мы сможет сделать свои транзитные проекты еще больше привлекательными для партнеров и инвесторов, привлечь больше стран-участников, в частности, подключить и Турцию.

А вот где найдут армяне средства, чтобы реализовать свой план о дороге из России в Иран – это еще большой вопрос, как было указано выше. Экономика Армении истощена настолько, что без «гуманитарной помощи» извне правительство этой страны сегодня даже затрудняется прокормить свое население, а не то, чтобы мечтать о проектах масштабного характера.

Эксперт Гулу Нуриев