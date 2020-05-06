Поэтапное освобождение Карабаха - армяне воротят нос от благодетелей - КОММЕНТАРИЙ

Нагорно-карабахский вопрос является краеугольным камнем общественно-политической и экономической жизни Армении. Вот уже 30 лет, как данный вопрос превратился в инструмент для демонстрации взаимоотношений между Москвой и Ереваном. Неуступчивость и рвачество официального Еревана того и гляди пошатнет и без того шаткое положение армянских властей.

Между тем, армянской церкви как никому другому известно о том, сколь щедро за минувшие два столетия вознаградила армян Россия. Благосклонность могущественного покровителя хитроумные армяне испокон обращали в щедрые дивиденды. И получали они их, преимущественно, в земельном эквиваленте. А земли эти, как нетрудно догадаться, исконно азербайджанские.

Чего стоит клятвенные и слезливые заверения армян в дружбе и братстве азербайджанцам доподлинно известно. Армяне всегда отплачивали черной неблагодарностью на добро. История знает много тому примеров. Неблагодарность, ставшая визитной карточкой этой этнической группы, ныне наглядно проявляется в их отношениях к тюркам. Достаточно вспомнить события, в которых фигурировали армяне, во времена Первой мировой войны и то, что последовало вслед за ней.

Армяне беспощадно истребляли детей, женщин и стариков, совершали уму непостижимые зверства, предавали тех, кто пригрел их на груди.

Впрочем, перейдем к сути повествования.

Так вот Армения, похоже, не собирается выполнять резолюции Совбеза ООН по Нагорному Карабаху и районам вокруг него, предусматривающие поэтапное освобождение оккупированных территорий Азербайджана.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров затронул тему поэтапного урегулирования конфликта. Реакция Еревана последовала незамедлительно.

Глава МИД Армении Зохраб Мнацаканян на слушаниях в парламентской комиссии подчеркнул, что Армения "не пойдет на односторонние уступки в карабахском вопросе". По мнению главы внешнеполитического ведомства Армении, подобные уступки несут угрозу безопасности Армении. Ереван предлагает Азербайджану признать армянское государство в Карабахе, и лишь в обмен на это изъявляет готовность покинуть прилегающие районы. Одним словом, очередной бред воспаленного армянского воображения.

Комментируя слова министра иностранных дел Армении, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева выразила четкую и однозначную позицию Азербайджана: "Наша позиция по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта ясна и неизменна. Конфликт должен быть решен в соответствии с требованиями Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Вооруженные силы Армении должны покинуть все оккупированные территории Азербайджана, а вынужденные переселенцы, изгнанные из родных земель, должны вернуться к родным очагам. Всё это не нуждается в каких-либо дополнительных комментариях".

Притязания армян общеизвестны. Вместо добрососедских отношений армяне сеют рознь и агрессию, действуя подобно спущенному с поводка псу. Под предлогом мнимой безопасности армяне по сути затягивают развязку конфликта, нагнетая напряженность. А безопасность Армении как раз и кроется в отказе от оккупационной политики и нелепых притязаний к соседям.

Из слов Мнацаканяна явствует то, что Армении для обеспечения безопасности необходимо отсутствие вокруг какого-либо государства. А ведь для любого здравомыслящего человека очевидно, что освобождение азербайджанских земель выгодно в первую очередь самой Армении. Тогда ей не придется клянчить средства для существования у диаспоры и жить на подачки.

Припомним событие последнего десятилетия: Армения подписала протоколы о нормализации отношений с Турцией, которые так и остались на бумаге по вине несоблюдения Арменией условий достигнутых соглашений.

Напомним, что 10 октября 2009 года в Цюрихе были подписаны протоколы между Турцией и Арменией, предусматривающие открытие границ и продолжение политических консультаций для восстановления двусторонних отношений. Протоколы были подписаны тогдашними главами внешнеполитических ведомств Турции и Армении - Ахметом Давутоглу и Эдвардом Налбандяном. Гарантом выступала США в лице тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон. Однако границы, закрытые с 1993 года, так и не были открыты. Почему же они остались закрыты? Отчего протоколы так и не были исполнены?

Стоит отметить, что Турция подписала документы с условием, что:

1. Армения оставит попытки признания на международной арене пресловутого "геноцида" (армянская интерпретация событий 1915 года);

2. Армения признает территориальную целостность Турции;

3. Армения освободит оккупированные территории Азербайджана.

Выполни в ту пору Армения условия подписанных протоколов, границы уже давно были бы открыты и отпала бы всякая необходимость в заботах Мнацаканяна о якобы безопасности страны.

Однако, едва вдохнув ветер свободы от рабства и угодничества, Армения, испугавшись собственной смелости и получив изрядный нагоняй, пошла на попятную, растеряв остатки доверия.

Впоследствии Армения вновь предприняла попытку добиться открытия границы, якобы, чтобы приютить армян, бежавших из Сирии, однако уловка не удалась. Экс-посол Турции в США Осман Фарук Логоглу назвал это "предприимчивым поведением армянского лобби, решившим воспользоваться моментом для открытия турецко-армянских границ": "Армянам вовсе не обязательно перебираться по суше. Это ничто иное, как стремление перенести гуманитарный вопрос в политическую плоскость".

В ту пору эксперт Центра ближневосточных исследований Ойтун Орхан тоже разоблачил армянскую хитрость: "С начала войны многие армянские беженцы покинули Сирию и уехали в Армению. Непонятно, отчего им именно сейчас понадобилось открытие турецко-армянской границы?! Этот процесс представляется не столько гуманитарным, сколько продолжением инициатив по открытию турецко-армянской границы".

Стоит отметить, что с начала военных действий в Сирии оттуда перекочевали в Армению более 6 тысяч беженцев. За их счет Армении была оказана помощь со стороны ООН и других гуманитарных организаций.

Турецко-армянские протоколы вновь показали ведомость Армении. Очевидно, что в случае открытия границ Армения вполне могла выйти из-под контроля России. Потому-то тогдашний президент Армении Серж Саргсян не решился перечить главному благодетелю и подставил США.

Ныне в Армении сложилась неопределенная ситуация. Армянское издание "Иратец" утверждает, что власть ускользает из рук Пашиняна: "Он не может обеспечить единство даже в своей команде. Напряжение между различными крыльями власти достигло апогея. За Пашиняном действует "теневое правительство". Правоохранительные органы не могут предотвратить преступления".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян так и не смог нормализовать отношения с Москвой, экономика страны неминуемо движется к кризису. Представителей прежних властей заточают в тюрьмы или стращают арестами. 4 мая стало известно об аресте сына экс-министра финансов Армении Гагика Хачатуряна - Гургена. А спустя пару часов был объявлен в розыск и его отец. "Пашинян пытается выйти из положения, ободрав до нитки представителей прежних властей. Ожидается, что по инициативе премьер-министра Армении будут возбуждены новые уголовные дела против бывших должностных лиц”, - пишет армянское издание.

К тому же Армения никак не договорится с Россией по цене на газ, однако уже достигла договоренности по этому вопросу с соседним Ираном. Сообщается, что 28 апреля Пашинян переговорил с президентом Ирана Хасаном Рухани и в ходе беседы была достигнута договоренность о стоимости голубого топлива.

Вашингтон выделит Армении дополнительно 25 миллионов долларов США на борьбу с коронавирусом. Это является своего рода показателем отношения к нынешним армянским властям. Не исключено, что по мере нарастания охлаждения в отношениях между Ереваном и Москвой, сумма дотаций может возрасти.

Заигрывания Еревана с Вашингтоном категорически не нравятся Москве. Между тем, под видом борьбы с коррупцией Пашинян убирает кремлевских ставленников. Дабы усмирить зарвавшегося армянского премьера, Кремль, разозлившись, может пустить в ход козырную карту - карабахский вопрос. Общеизвестно, что Армения выслуживается перед могущественными господами, подобно флюгеру поворачиваясь то в одну, то в другую сторону.

Одним словом, это марионеточное государство, искусственно созданное на исконно азербайджанских землях для продвижения определенных интересов на Кавказе. На протяжении 200 лет Армения является служанкой и содержанкой в одном лице.

Власти меняются, а суть все та же. При таком раскладе урегулирование нагорно-карабахского конфликта, способное даровать региону мир и процветание, очевидно, не выгодно ни армянским покровителям, пользующимся шаткостью ситуации в своих интересах, ни армянам, получающим от этой шаткости щедрые дивиденды.