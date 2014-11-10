Почему турецкий генерал взял на прицел армян?

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Одним из самых интересных событий минувшей недели можно назвать визит в Азербайджан генерала дивизии главного штаба командования сил особого назначения вооруженных сил Турецкой республики Зекаи Аксакаллы. Прибывшего с рабочим визитом гостя принял министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

В последний день четырехдневного визита (5-8 ноября) делегация, возглавляемая генералом Зекаи Агсакаллы посетила военные соединения на линии фронта.

О визите генерала на линию фронта СМИ Азербайджана и Турции писали много и с воодушевлением. Ведь пребывание генерала с рабочим визитом в Азербайджане запомнилось особенными жестами с его стороны: генерал посетил передовую линию обороны, расположенную близ вражеских позиций; он наблюдал в бинокль захваченную армянской стороной территорию, а также заявил, непосредственно на линии фронта, что "Турция всегда рядом с Азербайджаном". Генерал также поинтересовался техническими параметрами и боевыми возможностями снайперских винтовок "Истиглал", а также взял в руки одну из них и через окно прицела вновь осмотрел оккупированные территории Азербайджана.

Официальная информация гласит - генерал осмотрел оккупированные земли. Но в сообщениях СМИ ничего не говорится о том, как генерал оглядел через окно прицела снайперской винтовки позиции армян, а также взял ли он их на прицел. На самом деле это нормально. О таких деталях не говорят открыто.

Но то, что турецкий генерал, взяв в руки снайперскую винтовку, направил ее на врага и запечатление этого факта на фотопленку было не случайно. Этот жест генерала можно назвать "месседжем", который Турция и Азербайджан продумали сообща.

Этот "месседж" дан именно тогда, когда вооруженные силы Армении начали военные учения на оккупированных территориях Азербайджана. Этот посыл дан в год, когда диверсионно-разведывательные группы Армении атаковали позиции вооруженных сил Азербайджана на армяно-азербайджанской государственной границе и линии соприкосновения войск.

Этот посыл по масштабу можно сравнить с открытой поддержкой Азербайджанскому государству в 2001 году, когда истребительная эскадрилья "Турецких ястребов" осуществила полет над Баку и спорными территориями Каспийского моря.

Официальный Баку неоднократно заявлял о том, что является сторонником мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Но оккупированные земли Азербайджана должны быть освобождены - пусть даже ценою войны... Если война начнется, то Турция, мягко говоря, будет рядом с Азербайджаном. Визит генерала Зекаи Аксакаллы еще раз это подтвердил.

Кстати, в формировании войск специального назначения Азербайджана Турция сыграла большую роль. Да и сейчас азербайджанские офицеры учатся в турецких школах специального назначения. Скорее всего, это сотрудничество еще более расширится после визита турецкого генерала. Ведь во время своего пребывания в Баку З.Аксакаллы заявил о важности обмена опытом между силами особого назначения двух стран, а также расширения сотрудничества в сферах обучения и образования.

P. S. СМИ Азербайджана и Турции распространили фото генерала со снайперской винтовкой. Фото говорит само за себя: турецкий генерал направляет оружие на армян-оккупантов и прицеливается. Курок может быть спущен в любую минуту - во всех смыслах этого слова!