Почему остаются закрытыми сухопутные границы? – Стратегическое решение на фоне геополитических потрясений

Почему остаются закрытыми сухопутные границы? – Стратегическое решение на фоне геополитических потрясений

Военное противостояние между Израилем и Ираном вновь вывело на повестку вопрос о закрытых сухопутных границах Азербайджана. Даже те, кто ранее высказывал недовольство по поводу закрытия границ, теперь признают обоснованность данного шага и выражают поддержку политике, проводимой в этом направлении азербайджанским правительством.

Участие США в воздушных ударах Израиля по Ирану, а также ответные удары Тегерана по Израилю свидетельствуют о том, что напряженность в регионе, вероятно, сохранится надолго. Это в свою очередь представляет угрозу для национальной безопасности Азербайджана, находящегося в непосредственной близости от зоны конфликта.

В этом контексте сохранение сухопутных границ закрытыми приобретает стратегическое значение с точки зрения защиты национальных интересов страны. Геополитические потрясения в регионе в очередной раз доказывают, насколько продуманным и стратегически обоснованным было принятое пять лет назад решение о закрытии границ в связи с распространением пандемии, которое остается в силе и по сей день.

На севере и юге от Азербайджана в настоящее время наблюдаются военные конфликты и высокая напряженность. Воздушные атаки, удары дронов, атаки на ядерные объекты в соседних странах могут привести к еще более масштабным региональным потрясениям.

В этой связи открытие границ могло бы повлечь за собой массовый приток мигрантов, дестабилизацию общественно-политической обстановки и нарушение социально-экономического баланса в стране.

Кроме того, закрытые границы препятствуют проникновению в Азербайджан различных провокаций, радикальных групп и разведывательных сетей из нестабильных соседних государств, минимизируя идеологическое воздействие извне. Это также способствует обеспечению безопасности и социальной стабильности населения, проживающего в приграничных районах.

Учитывая, что Азербайджан недавно завершил военное противостояние с Арменией — страной-оккупантом — и по-прежнему сталкивается с рядом угроз, трудно переоценить значимость закрытых границ для национальной безопасности.

Президент Ильхам Алиев неоднократно поднимал эту тему в своих выступлениях, подчеркивая, что внутренняя стабильность и общественная безопасность Азербайджана являются приоритетом, и именно они лежат в основе решений по вопросам, связанным с границами:

"Как человек, ежедневно занимающийся вопросами национальной безопасности, могу сказать, что после закрытия границ мы получили серьезные выгоды для национальной безопасности — и это реальность. Да, люди должны это учитывать. Мы понимаем, что у жителей Азербайджана, а также у азербайджанцев и представителей других национальностей, проживающих в соседних странах, это вызывает беспокойство, однако национальная безопасность должна стоять выше всех остальных чувств или причин. Особенно в условиях, когда на севере у нас война, а на юге — кризис".

(Из выступления на международном форуме "COP29 и Зеленое видение для Азербайджана", прошедшем 23 апреля в Университете АДА)

В то же время это не означает, что Азербайджан остается безучастным к гуманитарной ситуации, складывающейся в соседних странах. Как и всегда, официальный Баку проявляет особую чуткость к гуманитарным вопросам и активно участвует в соответствующих процессах. Ярким подтверждением этого является недавняя эвакуация иностранных граждан из Ирана через территорию Азербайджана в их родные страны.