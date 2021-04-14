История истории рознь?

Экспонаты такого рода можно увидеть во многих музеях мира

На днях президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в столице Парк военных трофеев. Помимо военной техники, взятой в качестве военных трофеев у врага во время Отечественной войны, там экспонируются и каски солдат, а также макеты-муляжи, изображающие армянских военнослужащих. Открытие парка вызвало дискуссии в социальных сетях и стало объектом негодования для проигравшей стороны. Пользователи сети возмущались тем, что каски армянских военнослужащих и макеты- муляжи армянских солдат стали частью экспозиции в данном музее.

Но почему-то возмущенные такими кадрами пользователи не учли тот факт, что экспонаты такого рода можно увидеть во многих музеях мира. Вот самые наглядные примеры из них:

Военный музей, Городской музей Вроцлава ( Варшава)

Польша, которая крупно пострадала от Второй Мировой Войны создала свой музей войны, где представлены различные военные экспонаты. Изогнутые пулеметы, противотанковые ружья UR, ружья Маузера и Мосина, соболь с огнеметом и впечатляющая коллекция шлемов и военной формы - вот лишь некоторые из основных моментов интригующих и оригинальных коллекций Военного музея Вроцлава. В музее находится коллекция из более чем 500 шлемов. Оловянные шляпы использовались уже в 18 веке для защиты солдат от пуль, осколков и холодного оружия на поле боя. Подавляющее большинство коллекции составляют шлемы польской армии, завещанные Яцеком Кияком. Шлемы поступают из различных воинских частей, не только польских, но часто переделанных с польской маркировкой на них. Одним из таких предметов является немецкий шлем с гербом Вроцлава.

Военный музей Браганза ( Португалия)

В замке Браганса в исторической цитадели находится один из лучших из многочисленных военных музеев Португалии. Экспонаты музея варьируются от примерно 12 века до Первой мировой войны и беспорядочных войн Португалии в ее африканских колониях Ангола и Мозамбик в 1960-х и 1970-х годах. Последний конфликт представлен в музее в виде таких экспонатов как африканские топоры, дубинки, маски, копья и другие предметы, привезенными в качестве сувенирных трофеев военнослужащими из регионов Браганса и Трас-ос-Монтес.

Всемирный музей в Вене

Иногда в музеях Европы можно встретить более нашумевшие и "спорные" трофеи. Открывшийся несколько лет назад в Вене Всемирный музей (Weltmuseum) попал под шквал критики из-за выставки с участием специфического экспоната — отрубленной головы из Бразилии, военного трофея, принадлежавшего индейскому племени мундуруку. Экспозиция тогда возмутила многих специалистов.

А изображения противников в виде макетов-муляжей также не редкость, как в Музеях Европы, так и ближнего зарубежья. Очень часто их можно встретить и в музеях, посвященных Второй мировой войне и военно-исторических музеях о борьбе против фашизма.

Военный музей в Великобритании

Калининградский областной историко-художественный музей

Музей Блиндаж-бункер Ляша

Музей Великой Отечественной Войны в Минске

Военный музей в Латвии

Музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда"

И почему-то исторические экспонаты европейских музеев не вызывают такого недовольства, а демонстрация победы азербайджанского народа и увековечивание нашей истории влечет критику со стороны определенных кругов.

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