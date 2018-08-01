Почему ЦБА не изменил учетную ставку? - АНАЛИТИКА

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Баку. 1 августа REPORT.AZ/ Сегодня Центробанк Азербайджана принял решение сохранить учетную ставку на уровне 10%.

Аналитическая группа Report отмечает, что на фоне всех макроэкономических показателей и в рамках мягкой монетарной политики решение снизить или сохранить ставку было ожидаемым.

В последний раз ЦБА изменил ставку в июне 2018 года, снизив ее с 11% до 10%, и установив верхний и нижний пределы процентного коридора в диапазоне ± 2%.

Данное решение продиктовано возвращением инфляции в коридор однозначных показателей, укреплением позиции азербайджанского маната по отношению к доллару благодаря поддержке валютного рынка из-за растущего профицита платежного баланса на фоне роста нефтяных цен, вследствие чего инфляционные ожидания к концу года остаются низкими.

Как и в июне, отсутствие значимых изменений основных макроэкономических показателей, дедолларизация и снижение давления на манат, удержание мировых цен на нефть выше 70 долларов, позитивные ожидания в связи с платежным балансом страны по-прежнему являются факторами, поддерживающими решение ЦБА о сохранении стабильной учетной ставки.

В то же время отмечается, что этим решением ЦБА продолжит поддерживать манатную ликвидность банков и получение ими доходов через депозитные и нотные аукционы по процентной ставке в размере 8%.