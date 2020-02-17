Американский эксперт: Пашинян проявил себя слабым, непоследовательным лидером

Позиция Азербайджана в перспективе возобладает в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, активная дипломатия Баку всегда была успешна. Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс, комментируя полемику главы азербайджанского государства Ильхама Алиева и армянского премьера Николы Пашиняна в ходе панельных обсуждений на тему нагорно-карабахского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Отмечу, что в ходе своего выступления президент Ильхам Алиев подчеркнул важность полного территориального суверенитета Азербайджана, который имеет первостепенное значение для европейской безопасности. Считаю, что азербайджанский президент в данном случае выступил как дальновидный лидер и постоянный сторонник экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности с Германией и Европой", - заявил П.Тейс.

По его мнению, ОБСЕ совершенно не смогли защитить принципы международного гуманитарного права в рамках конфликта, организованного вооруженными силами Армении на суверенной территории Азербайджана.

"Президент Азербайджана вновь донес до мира правду об отвратительных преступлениях против человечности и геноциде, совершенных вооруженными силами Армении в отношении азербайджанского гражданского населения, разрушении культурного наследия", - отметил американский эксперт.

Говоря о позиции премьера Армении в ходе дискуссии политолог подчеркнул, что Н.Пашинян выглядел "смущенным и слабым лидером", был непоследователен в своих рассуждениях и полемике.

"Пашинян - советский чиновник, который стремится сохранить нынешний статус-кво в Нагорном Карабахе. Высокий уровень коррумпированности политики Еревана продлевает вооруженный конфликт в регионе и заставляет свой народ страдать от крайней нищеты. Считаю, что в долгосрочной перспективе позиция Азербайджана возобладает в контексте урегулирования конфликта, активная дипломатия Баку всегда была успешна и достаточно эффективна в этой области", - резюмировал он.