Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике

В истории национального государственного строительства Азербайджан всегда придавал большое значение отношениям с США. 28 мая 1919 года состоялась короткая встреча главы азербайджанской делегации, принявшей участие в Парижской мирной конференции, Алимардан

В истории национального государственного строительства Азербайджан всегда придавал большое значение отношениям с США. 28 мая 1919 года состоялась короткая встреча главы азербайджанской делегации, принявшей участие в Парижской мирной конференции, Алимардана Топчубашева и хозяином Белого дома в тот период Вудро Вильсоном. Правда, эта встреча не помогла АДР. В.Вильсон заявил, что "азербайджанский вопрос не может быть решен до России", и отказался покровительствовать новому независимому государству.

Соединенные Штаты и международные группы, блоки лидером которых они являются, сейчас иначе оценивают некогда упущенные возможности. Об этом можно судить по двум последним письмам президента США Джозефа Байдена, адресованным президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Нынешний хозяин Белого дома отправил первое письмо в марте этого года. В том письме он поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз, коснулся отношений между двумя странами, позиции официального Баку в безопасности мировых энергоносителей, новой реальности, сложившейся на Южном Кавказе.

В письме Байдена, адресованном Ильхаму Алиеву 20 мая, выделяются 7 важных моментов.

Во-первых, в нем говорится о пользе американо-азербайджанских отношений за прошедшие 30 лет: "Соединенные Штаты Америки еще раз подтверждают свою приверженность независимости и суверенитету Азербайджана. Мы намерены еще больше расширить наши отношения в ближайшие годы и десятилетия".

Во-вторых, Байден подчеркнул придание большой значимости роли азербайджанских энергоресурсов в обеспечении безопасности и стабилизации европейского и мирового рынков.

В-третьих, он высоко оценил поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины: "Поддержка Азербайджаном суверенитета Украины, а также гуманитарная и энергетическая помощь Украине - это важное послание".

В-четвертых, Байден оценил борьбу Азербайджана с терроризмом: "Мы также ценим Ваш значительный вклад в глобальную борьбу с терроризмом”.

В-пятых, американский лидер рассказал о роли Азербайджана на Южном Кавказе и важности новой ситуации в регионе. "Соединенные Штаты Америки готовы содействовать интенсификации дипломатических контактов между Азербайджаном и Арменией, которые позволят процветать всему Кавказу и Транскаспийскому региону, и налаживанию экономических, транспортных и межличностных связей Азербайджана".

Этим Джозеф Байден подчеркнул предпринятые Азербайджаном миротворческие шаги, приоритет регионального сотрудничества, важность развития Кавказа и Транскаспийского региона.

В-шестых, американский лидер отметил демократическое управление и целесообразность реформ. Это позволяет говорить, что США следят на предпринятыми в последнее время президентом Азербайджана шагами по реформам и управлению.

В-седьмых, это ценность, которую США придают независимости бывших советских республик. В своем письме Джозеф Байден расценил войну России против Украины как попытку подорвать основные столпы международной безопасности. Вероятно, США не хотят повторять события 123-летней давности.

Ильхам Алиев

Видимо, российский вопрос за весь прошедший период не находился на должном уровне, чтобы соответствовать международным нормам. США теперь видят в нем главный источник угрозы. Поэтому придают большое значение роли Азербайджана относительно суверенитета Украины и международной энергетической безопасности.

Письмо президента США также является высокой оценкой политики, проводимой президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Письмо еще раз доказывает, что Азербайджан является важным партнером мировой политики, в том числе в таких вопросах, как энергетическая безопасность.