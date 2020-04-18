Письма президенту - олицетворение веры и поддержки лидера - КОММЕНТАРИЙ

Мир и человечество оказались перед лицом смертельной опасности. И в такой ситуации людям, как никогда, важны доброта, чуткость и взаимопонимание. Добро всегда побеждает зло – такой идеей проникнуты все предания и мифы с самого сотворения человечества, а дурные деяния, проистекающие от двойственной натуры человека, позволяют лучше осознать значимость хороших поступков. Плохие деяния всегда на виду, оттого порой и кажется, что мир заполонило зло.

Время, как известно, лучший судья. Перед лицом опасности как в зеркале видится истинное нутро человека. Народ не обмануть, не зря ведь говорят: око народа – мерило справедливости. И эти весы не склонить нелепыми и пустопорожними заявлениями.

Обуявший мир коронавирус проверяет на стойкость и человеколюбие людей всей планеты. Во главе развернувшейся борьбы со смертельно опасным недугом, безусловно, стоят главы государств. Их отношение к своим согражданам нынче просматривается как нельзя явственно.

Азербайджан граничит с Ираном, ставшим одним из очагов смертельно опасного вируса. Учитывая тесные связи между населением обоих государств, предполагалось, что коронавирус получит широкое распространение в Азербайджане. Однако этого не произошло благодаря дальновидным и действенным мерам, предпринятым президентом Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, претворяемой ими в жизнь эффективной политике и воззваниям к народу.

Действия главы государства во имя здоровья и благосостояния граждан высоко ценятся народом. Об этом красноречиво свидетельствуют письма, направленные на имя президента рядовыми гражданами. В благодарственных письмах особо подчеркивается следующее:

- поддержка, оказываемая гражданам президентом Азербайджана;

- признательность за действия главы государства в борьбе с коронавирусом;

- эффективность мер, претворяемых в жизнь президентом Ильхамом Алиевым;

- предотвращение искусственного взвинчивания цен в аптеках и торговых объектах;

- осуществление превентивных мер в целях предотвращения распространения коронавируса в регионах страны;

- заверения в доверии главе государства;

- мобилизация главой государства граждан Азербайджана на борьбу с коронавирусом;

- поддержка деятельности президента;

- уверенность в том, что исполнение подписанных президентом программ, указов и распоряжений послужит улучшению благосостояния граждан страны, устранению безработицы;

- патриотизм Ильхама Алиева;

- забота главы государства о медработниках и высокая оценка их работы;

- комплексные действенные меры государства в борьбе с пандемией;

- поддержка государством малоимущих слоев населения и пострадавших от коронавируса;

- уверенность в том, что поручения президента устранят проблемы, возникшие в тяжелые времена;

- чуткость к проблемам народа, их решение;

- претворение в жизнь наиболее эффективных мер по борьбе с коронавирусом;

- солидарность с главой государства;

- помощь малоимущим в условиях режима социальной самоизоляции;

- полный контроль в Азербайджане ситуации с коронавирусом благодаря своевременным и продуманным превентивным мерам.

Многочисленные обращения и письма, адресованные президенту и первому вице-президенту, выражают мысли и чувства, идущие от самого сердца. Это показатель доверия и поддержки главы государства рядовыми гражданами. У всех на виду образцовые меры, предпринятые президентом и первым вице-президентом в борьбе с коронавирусом. Азербайджан еще месяц назад реализовал то, к чему нынче прибегают многие страны в борьбе со смертельно опасной инфекцией.

Указом главы государства от 19 марта был создан Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. В тот же день распоряжением Ильхама Алиева из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом было выделено 20 миллионов манатов. Средства фонда будут направлены в том числе на создание медицинских учреждений особого режима, премирование и оказание материальной помощи работникам медицинской сферы, совершенствование инфраструктуры и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений.

Наряду со всеми этими мерами президент и первый вице-президент пожертвовали свою годовую заработную плату в фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Их примеру последовали и другие граждане.

Введение с 24 марта в стране режима особого карантина является очередным успешным шагом президента Ильхама Алиева в борьбе с коронавирусом. Режим особого карантина был введен 24 марта 2020 года с 00:00 и действует до 00:00 20 апреля. В то же время Азербайджан вносит свой вклад в глобальную борьбу с пандемией. По инициативе президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева 10 апреля в режиме видеоконференции состоялся чрезвычайный саммит Тюркского совета. На саммите была достигнута договоренность о совместной борьбе с коронавирусом и оказании взаимопомощи.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был зафиксирован 28 февраля. С той поры началась активная борьба с этим недугом. Учитывая высокую вероятность распространения заболевания, 3 марта были прекращены занятия в общеобразовательных и высших учебных заведениях. Учебный процесс приостановлен до 20 апреля. Массовые мероприятия в стране были отложены, либо и вовсе отменены.

28 марта президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева приняли участие в открытии в Баку медицинского учреждения "Ени клиника".

"Открытие больницы было запланировано на конец лета – начало осени. Однако из-за пандемии работы были ускорены, выделены дополнительные средства, мобилизованы силы, и мы обеспечиваем начало поэтапного функционирования больницы. Больница предусмотрена на 575 коек. Однако на первом этапе в распоряжение больных будут предоставлено 100, а затем – 300 коек. Общая площадь больницы составляет около 100 тысяч квадратных метров. Здесь имеется 70 реанимационных мест. Это составляет важную часть обслуживания больных, зараженных коронавирусом. Имеется 21 операционная. В настоящее время необходимости в этих операционных нет. Однако по окончании пандемии больница продолжит работу по своему профилю. Считаю, что размещение здесь больных коронавирусом – самое правильное решение, так как в настоящее время эти люди являются наиболее чувствительной группой, и их лечение, оказание им необходимых медицинских услуг – важнейший вопрос", - подчеркнул глава государства на открытии клиники.

Оказание финансовой помощи предпринимателям, помилование заключенных старше 65 лет, повышение заработной платы медработников, задействованных в борьбе с коронавирусом, являются мерами, направленными на защиту национальной экономики от рецессии. Все это свидетельствует о последовательных и эффективных шагах команды под руководством президента Ильхама Алиева, направленных на поддержку граждан страны.

Не зря сказано: "Век худого дня недолог". Да и руку помощи способен протянуть отнюдь не каждый. Как говорится, герой делами славится. Азербайджанский народ сплотился вокруг своего лидера, выражая поддержку его деятельности, о чем красноречиво свидетельствуют благодарственные письма и обращения на имя президента Ильхама Алиева.