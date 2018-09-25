Первые выборы Пашиняна - показатель нового авторитарного режима - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Завершились внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана. В процессе участвовали 4 блока и 8 партий, представляющие 12 политических сил. В Ереване всего 848 тыс. 343 избирателей. Из них 43,65% или 370 тыс. 365 человек приняли участие в выборах.

Совет старейшин Еревана избирает мэра города. Сила, набравшая на выборах наибольшее количество голосов, выдвигает на пост главы города кандидатуру и избирает мэра на собрании совета.

В этой политической кампании победу одержал блок премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг".

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, результаты голосования такие, как приведено ниже:

Избирательный блок “Мой шаг” (список возглавляет Хайк Марутян) - 81,06%; партия миллиардера, поддержавшего в майском перевороте Никола Пашиняна, Гагика Царукяна "Цветущая Армения" (Наира Зохрабян) - 6,59%; блок “Луйс” (Артак Зейналян) - 4,99%; партия Дашнакцутюн (Микаель Манукян) - 1,62%; партия "Эркир Цирани" ("Страна абрикосов") (Мгер Шахгалдян) - 1,39 %; блок партии Ереванцы (Арарат Зурабян) - 0,82%; партия "Наследие" (в списке лидирует кандидат в президенты на выборах 2014 года Раффи Ованниесян) - 0,75%; партийный блок Общество ереванцев (Анаит Тарханян, Арам Григорян и Армен Ованнисян) - 0,69%; партия "Демократический путь" (Мануэль Гаспарян) - 0,22%; партия Реформаторов (Артак Аветян) - 0,22%; партия Хайк (Геворг Овсепян) - 0,19%.

По итогам голосования набравший больше всего голосов Хайк Марутян станет мэром Еревана. Официальные результаты голосования будут обнародованы 30 сентября. Первое заседание Совета аксакалов Еревана состоится спустя 10 дней после оглашения результатов. Таким образом, новый мэр приступит к исполнению полномочий 10 октября.

Кто такой Хайк Марутян? Он родился 18 декабря 1976 года в Ереване. В 1992-97 годы окончил Государственный инженерный университет в армянской столице. В 1997-98 годы служил в специальном боевом взводе Службы нацбезопасности Армении. В 2002 году, создав компанию "Студия Каргин", работал там актером, сценаристом и продюсером. В стране его знают и как комика.

Х.Марутян был активным участником майского переворота.

Еще несколько слов о нарушениях, зафиксированных во время выборов. Созданная по приказу омбудсмена Армении рабочая группа расследует более тысячи нарушений закона, распространенных в СМИ и соцсетях. Большинство нарушений было связано с чинением препятствий наблюдателям и журналистам следить за избирательным процессом.

Еще во время предвыборной кампании распространилась информация, что ереванская прокуратура расследует жалобы о подкупе голосов избирателей за деньги.

Вмешивающиеся в выборы силы, результаты предвыборной кампании и произошедшие нарушения позволяют делать некоторые предположения о том, как проводятся выборы ереванского мэра.

Можно сказать, что все выдвинувшие кандидатуру на пост главы столицы Еревана являются представителями одного и того же политического лагеря сил, так или иначе способствовавших майскому перевороту. Например, партия "Дашнакцутюн" на момент событий вышла из созданной с тогдашним премьер-министром Сержем Саргсяном коалиции и примкнула к пашинянистам. Раффи Ованнесян не смог смириться с проигрышем Сержу Саргсяну на президентских выборах 2014 года, выразил протест против результатов выборов и даже провел акцию голодовки. После мая блок "Царукян" вместе с "Моим шагом" для разогревания предвыборной ситуации разыграли шоу: они намеренно высказывали друг о друге различные "предвзятые" мнения.

То, что кандидат от возглавляемого миллиардером блока "Царукян", набрал почти в 11 раз меньше голосов, чем премьер-министр Никол Пашинян показывает, что стороны ведут "игру в демократию".

На выборах 14 мая 2017 года участвовал представитель оппозиции, но в последних выборах представитель этого лагеря не участвовал, что позволяет сомневаться в демократичности выборов и в обеспечении участия в процессе всех кандидатов от страны. Иными словами, из результата выборов получатся, что только пашинянисты или силы, участвовавшие в майском перевороте власти, провели между собой выборы. Более 50% жителей Еревана в выборах участия не приняло и в какой-то мере беззвучно бойкотировало первые выборы в период правления Николы Пашиняна. В свою очередь это показывает, что в стране нет гражданской активности, а главное - доверия и веры в проводимую Пашиняном политику и в самого премьер-министра. В противном случае, ереванцы участвовали бы в выборах и поддержали бы пашинянистов. При нынешней ситуации, не может быть и речи о такой поддержке.

Жители столицы Армении на выборах прошлого года не проявляли активность на выборах, и проголосовало всего 345 тыс. 226 человек, так как знали, что на этих выборах во второй раз "победит" кандидат от правящей партии Республиканцев Тарон Маргарян. Несмотря на "революцию", громкие заявления и обещания, в этот раз избирательная активность не выросла значительно - в голосовании приняли участие немногим более 370 тысяч жителей Еревана.

На выборах прошлого года партия Республиканцев набрала 71,25% голосов. Оппозиционные представители того времени отдали 21% голосов за блок "Выход" ("Елк") Никола Пашиняна, 7,75% - за "Эркир Цирани" ("Страна абрикосов"). Царукян в этой политической кампании не участвовал.

Значит население не делает особой разницы в политических силах и не доверяет проводимым ими выборам.

Несомненно, это может послужить сигналом для Николы Пашиняна. Потому что весной будущего года в Армении состоится более крупная политическая кампания – парламентские выборы. Премьер-министр Армении на мероприятии по закрытию в Нью-Йорке офиса блока "Елк" сказал, что по возвращении в страну приступит к обсуждениям с главами фракций о роспуске парламента.

Можно предположить, что де-факто считающаяся оппозиционной партия Республиканцев (на деле же из-за большого числа в парламенте они не оппозиция, а де-юре власть) будет активнее на парламентских выборах. Заявления угрожающего характера считающегося в последнее время их представителем Роберта Кочаряна в адрес премьер-министра тоже позволяют так думать. Другими словами, путь избавления представителей бывшей власти от судебных залов лежит через активность в политических процессах. В противном случае, Пашинян посадит всех в тюрьмы как "антиреволюционные силы".

Естественно, в этом вопросе было бы наивно забывать про интересы России, поддерживающую жизнь в Армении. Поэтому результаты этих выборов могут считаться неким предупреждением Москве.

Другая сторона - США - в этом противостоянии видится победившей Кремль. Можно говорить, что поздравительное письмо, направленное премьер-министру Николу Пашиняну президентом США Дональдом Трампом по случаю 27-летия независимости Армении, оказало воздействие на выборы: "В будущие месяцы открываются новые возможности для американо-армянских отношений".

Кроме того, в преддверии выборов Дональд Трамп выдвинул на пост посла США в Армении Линн Трейси, которая в настоящее время занимает пост старшего советника по делам России в Госдепартаменте и пост заместителя посла США по Москве, Ашхабаду и Астане.

Как видно, Вашингтон из-за России уделяет Армении особое внимание. Кстати, посольство США в Ереване по величине стоит на втором месте после дипмиссии Вашингтона в Багдаде. Сообщается, что в посольстве с территорией в 9 гектаров работает 500-600 сотрудников. Это здание посольства было открыто 6 мая 2005 года.

Таким образом, победа пашинянистов на внеочередных выборах в Совет аксакалов стало 0:1 в игре Москвы и Вашингтона в связи с Арменией. Следующий ход за Кремлем. Его мы увидим в ближайшие 8 месяцев.

P.S. На утро после выборов, 24 сентября, была приостановлена поставка газа из России в Армению. Продажей данного топлива занимается компания "Газпром Армения". Было сообщено, что с 24 по 26 сентября не будет поставки газа в страну. Газотранспортирующая компания Грузии предупредила "Газпром Армению" об этом. По информации, ввиду ремонтно-восстановительных работ на газопроводе Северный Кавказ-Южный Кавказ временно приостановлена подача газа. И вот возникает вопрос: почему на утро после выборов приостановилась подача газа? В любом случае это можно считать и предупреждением с севера. А зима близится.