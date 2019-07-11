Переговоры между Россией и НАТО в Баку - вклад Азербайджана в урегулирование международных отношений - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан вновь подтвердил, что придерживается верного внешнеполитического курса, взятого с момента восстановления независимости.

Серьезным основанием для подобных утверждений являются недавние визиты в Баку главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и Главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Тода Уолтерса. 10 июля генералы встретились с президентом Ильхамом Алиевым, провели переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана. Затем состоялась встреча Герасимова и Уолтерса с глазу на глаз.

Отметим, что это не первая встреча официальных лиц США и России в Баку. Первая встреча подобного рода состоялась в феврале 2017 года. Тогда Валерий Герасимов встретился с американским коллегой генералом Джозефом Дэнфордом. 7 сентября того же года в Баку была организована встреча между главой генштаба России и председателем Военного комитета НАТО Петром Павелом. 19 апреля 2018 года Валерий Герасимов встретился в столице Азербайджана с главнокомандующим Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе Кёртисом Скапаротти. Судя по информации, распространенной по итогам встреч, на повестке переговоров была текущая обстановка. Стороны выразили обоюдный интерес в поддержке каналов военной связи. На одной из предшествующих встреч Валерий Герасимов выразил обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия НАТО близ российских границ, подчеркнув необходимость создания условий для снижения напряженности.

Стоит отметить, что между альянсом и Россией полностью приостановлено сотрудничество в гражданской и военной сферах. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в апреле текущего года. По его словам, сотрудничество было прекращено по инициативе НАТО. А.Грушко отметил, что у НАТО нет планов выхода из сложившейся кризисной ситуации в двусторонних отношениях. Замминистра заявил, что официальная Москва сможет уклониться от возможного военного противостояния с Североатлантическим альянсом. Он подчеркнул, что конфликт между военным блоком и Россией может привести к катастрофе для всего человечества, в то же время напомнив, что военные расходы НАТО в 22 раза превышают военный бюджет России.

В свете вышесказанного, встречу сторон в Баку следует расценивать с точки зрения значимости, придаваемой ими Азербайджану, и отношений нашей страны, как с США, так и с Россией. Несомненно, выбор Баку местом проведения подобных встреч имеет ряд преимуществ. Стороны учли ряд аспектов, отдав предпочтение Азербайджану. Каковы эти аспекты и преимущества? Во-первых, на территории Азербайджана нет военного присутствия иных государств. В этом смысле Азербайджан придерживается нейтралитета. Во-вторых, Азербайджан не входит в ОДКБ, а значит, находится вне зоны военного влияния России, что важно для США. В то же время, Азербайджан не является членом НАТО. Нейтральная позиция Азербайджана, в отличие от его соседей, устраивает Россию. В этом смысле проведение встречи в любой другой постсоветской республике не отвечает интересам ни той, ни другой стороны, поскольку все они так или иначе либо пророссийские, либо прозападные.

Разумеется, выбор местом встречи Баку был продиктован и участием Азербайджана в крупнейших энергетических и транспортных проектах, что, в свою очередь, способствовало укреплению статуса нашей страны на международной арене. И, конечно же, все это является наглядным результатом успешной внешней политики, проводимой под руководством президента Ильхама Алиева, свидетельствует о высоком авторитете главы нашего государства, а также роли Азербайджана в региональных и глобальных процессах.

И, наконец, выбор пал на Азербайджан ввиду значимости, придаваемой Азербайджану Россией, ЕС и США. Успешное участие в реализации ряда международных проектов является показателем того, что Азербайджан играет стабилизирующую роль не только в регионе, но и в более широком масштабе. Усилия в обеспечении безопасности на Южном Кавказе, противодействие терроризму в региональном и международном масштабах - факторы, повышающие значимость республики.

Азербайджан испокон был мостом между Востоком и Западом, что указывает на исключительную роль нашей страны в решении судьбоносных вопросов.

Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью констатировать, что встреча в Баку стала очередным вкладом Азербайджана в урегулирование отношений между Западом и Россией.