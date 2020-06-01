Пашиняна атакуют - Армения скатывается в пропасть безнадежности - КОММЕНТАРИЙ

Никол Пашинян https://report.az/storage/news/7f0862e2140180b440aaa47c80231e1c/2ef80be6-8e01-4deb-9ce3-059fbf460325_292.jpg

В Армении формируется новая оппозиция. Чрезвычайная ситуация, введенная в стране в связи с коронавирусом, пока работает на руку премьер-министра Никола Пашиняна. Иначе бы его давно свергли тем же способом, каким он сам пришел к власти. Улучив момент, правительство притесняет оппозицию, преподнося сведение счетов в контексте ограничительных мер в соответствии с чрезвычайным положением. Ситуация явно выходит из-под контроля Пашиняна.

Его правительство все чаще сталкивается с нападками с четырех сторон: первое - это уличные манифестации, организуемые общественно-политической организацией "Адекват". Эта политическая ячейка утверждает, что страна управляется Фондом Сороса. Неслучайно, они именуют власти страны "соросцами" и "выкормышами Сороса". Они выступают против правительства Никола Пашиняна. В апреле между членами этой организации и вице-спикером парламента Армении Аленом Симоняном произошла драка. Вскоре в социальных сетях замелькали фотографии главы "Адеквата" Артура Даниеляна с покореженным носом. А недавно активисты организации пикетировали здание Центробанка страны в знак протеста против деятельности этой структуры. Участники акции потребовали встречи с представителем банка.

Правоохранительные органы потребовали у протестующих прекратить акцию, однако те решительно заявили о своем намерении. Впоследствии заместитель начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Армении Эдгар Джаноян заявил о задержании двоих митингующих. А все, дескать, потому, что в Армении в связи с комендантским часом запрещены уличные акции. Оппозиция уверена - Пашинян попросту сводит счеты, пользуясь нынешней ситуацией.

Экс-члены команды армянского премьера тоже не в восторге от его нового курса. Возглавляет эти силы бывший глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. 30 мая он провел учредительный съезд партии "Айреник" (Отечество). Как известно, Ванецян был освобожден от должности в сентябре 2019 года, а 5 месяцев спустя заявил о намерении создать свою политическую партию в феврале нынешнего года. Пандемия не позволила ему представить свой блок в широком формате, однако его он-таки сколотил. Ванецян обвиняет своего экс-соратника Пашиняна во лжи, безответственности, недисциплинированности, деструктивности, неграмотности, создании хаоса, дилетантизме и популизме. В своем выступлении на съезде партии он заявил, что Армении нужны реальные, а не фейсбучные власти. "Что побуждает меня к этому? Ответственность! Сегодня я несу ответственность перед государством, общественностью, будущим поколением", - отметил Ванецян. По его мнению, ситуация в стране продолжает ухудшаться: "В последние месяцы каждый человек в Армении сталкивается с экономическими проблемами, порожденными неуправляемой экономикой. Спонтанные решения, беззубая деятельность, неумение вычленить вопросы первостепенной важности фактически создали серьезную опасность". По мнению Ванецяна, экономика Армении близится к коллапсу: "Социальное положение населения страны ухудшается. Основная проблема - отсутствие заработка. Население в Армении влачит тяжкое существование".

Напомним, что Артур Ванецян в 2016-2018 годах занимал пост заместителя начальника ереванского управления Службы национальной безопасности, а с 10 мая 2018 года был директором Службы национальной безопасности Армении. Артур Ванецян - 1979 года рождения. В 1999 году он окончил сельскохозяйственную академию, а впоследствии - Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, а также российскую Академию Федеральной службы. Несмотря на российское образование, Ванецян всегда позиционировал себя ярым приверженцем курса Пашиняна. Ныне же, отрекшись от прежних убеждений, он мнит себя главой правительства. Ванецян убежден в необходимости ежедневной работы с ОДКБ, Евразийским Экономическим Союзом, Генасамблеей Совета Европы, Европейским Союзом и другими международными организациями. Стоит отметить, что партийные соратники Ванецяна - тоже бывшие чиновники. Так, Ара Саакян некогда был вице-спикером парламента Армении, Арсен Бабаян - экс-заместитель главы аппарата парламента, Роберт Арутюнян - экс-заместитель министра иностранных дел Армении.

Оправдывая оккупацию азербайджанских земель, Ванецян уперто твердит о необходимости комплексного, а не поэтапного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Тем самым давая понять, что не будет оригинальничать и, подобно предшественникам, на протяжении многих лет козыряющих карабахской картой, тоже намерен прийти к власти на волне армяно-азербайджанского конфликта. Иными словами, Пашиняну предстоит расхлебывать не только последствия общественной и экономической ситуации в стране, но и как-то отвечать на вызовы, вытекающие из армяно-азербайджанского конфликта.

Наряду с этими вопросами, раздирающими правительство Пашиняна, в последнее время имя замглавы правительства Тиграна Авиняна всё чаще фигурирует в политических скандалах, а местная пресса прочит ему кресло премьера.

Недавно армянское издание "Past" опубликовало статью о расколе блока "Мой шаг" и создании вышедшими из блока депутатами новой фракции. По мнению авторов статьи, вскоре блок Пашиняна покинет председатель парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян, а вслед за ним - и несколько других депутатов. Авторы убеждены, что заправляет балом вице-премьер Тигран Авинян. Издание отмечает, что независимую группу из отколовшихся от блока Пашиняна - так называемое авиняновское крыло - возглавит Рубен Рубинян.

Газета "Грапарак" по своим каналам узнала о грядущей отставке вице-премьера. Издание пишет, что это произойдет в середине июля. О трениях между Пашиняном и его замом говорит в том числе отсутствие Рубиняна на последнем брифинге главы правительства Армении. Кроме того, не за горами и отставка министра здравоохранения Арсена Торосяна.

Одним словом, в Армении грядет жаркое лето, сулящее череду громких отставок. Предположительно, лица из "черного списка" Пашиняна попытаются сколотить свою группу или фракцию. Досье на них уже собрано. Сообщается, что вскоре всплывут их связи с уличенным в мошенничестве священнослужителем Вараздатом, экс-президентом Сержем Саргсяном и его братом Вигеном Саргсяном.

Все эти угрозы обусловлены отсутствием единства в команде армянского премьера и его слабостью. Реформы Пашиняна тоже оборачиваются скандалами. Так, по мнению армянского издания "Джоховурд", грядет скандал в структуре Военной полиции Армении. Всему виной - противозаконные действия исполняющего обязанности главы Военной полиции Александра Агаджаняна. Издание пишет, что Агаджанян увольняет старых работников и за взятку набирает на их место новых. А крышует все это министр обороны Армении Давид Тоноян, по протекции которого Агаджанян и занимает свой нынешний пост.

Ну и, наконец, четвертое звено, от которого исходят угрозы для Пашиняна, располагается за пределами Армении. Возглавляет эту группировку зять Сержа Саргсяна, экс-посол Армении в Ватикане Микаэль Минасян, обвинивший армянского премьера в создании мафиозной системы и незаконной торговле бриллиантами. По словам Минасяна, Пашинян обманывает народ. Однако, убежден он, народ, уставший от игр премьера, потихоньку прозревает: "Народу надоело участвовать в пашиняновском шоу. Пашинян отложил проведение референдума по внесению поправок в Конституцию поскольку заведомо знал, что проиграет. На помощь ему подоспел "коронавирус", который он старательно высмеивал". Коснувшись аферы армянского премьера с торговлей бриллиантами, экс-посол в Ватикане заявил о том, что бриллианты незаконно завозят из Индии и поставляют на 2-3 известных завода в Армении. "Там бриллианты арменизируют и экспортируют, минуя уплату таможенных пошлин".

Минасян отметил, что в первом квартале 2020 года Армения экспортировала бриллианты на сумму 40 млн долларов. "Для обработки такого количества бриллиантов необходимо 1 400 специалистов, а в Армении зарегистрировано лишь порядка 400 ювелиров. Одним словом, армянские специалисты физически не осилят обработку такого количества изделий".

Отметим, что Минасян возглавлял дипмиссию Армении в Ватикане с 2013 года. В ноябре 2018 года был отозван и на него тут же завели уголовное дело. Пашинян до сих пор не ответил на обвинения зятя Сержа Саргсяна. Вместо этого он кинулся рассказывать о преступных деяниях своего оппонента.

В Армении ходят слухи о разного рода намерениях "соросовцев", под диктовку которых, якобы, действуют власти страны. Так, они прочат своих ставленников на должности послов в России, Франции и других странах, и вовсе не намерены продвигать своих людей на пост премьера и министра иностранных дел. Так, например, бытует мнение о желании "соросовцев" выдвинуть секретаря Совета безопасности Армена Григоряна на должность посла Армении в России. А, между тем, его персона отнюдь не по душе Кремлю.

Таким образом, против Пашиняна сформировалась новая политическая сила, действующая по четырем фронтам. Вполне вероятно, что эти силы выступят впоследствии единым фронтом. На это указывают слова Ванецяна, отметившего, что единство различных политических сил способно вывести Армению из тяжелой ситуации.

Пашинян ведет уголовное преследование своих противников. До окончания режима, введенного в связи с коронавирусом, находящийся под следствием Роберт Кочарян будет проходить лечение в больнице. Ясно одно - после окончания пандемии Пашиняна ждут тяжелые времена. Народ Армении не насытить байками и разглагольствованием о коронавирусе. Как говорится, голод - не тетка. Аресты, уголовное преследование, сведение счетов с противниками вряд ли заполнят животы армян. Ванецяну и Микаэляну тоже не переломить ситуацию. Социально-экономические проблемы неминуемо тянут Армению в пропасть и безнадежность...