Пашинян на распутье то ли на Запад податься, то ли к Кремлю прижаться - КОММЕНТАРИЙ

Порой думают, что Азербайджан только и делает, что обвиняет Армению. При этом армянские чиновники и СМИ в упор не видят, либо же намеренно переиначивают открытые заявления азербайджанской общественности, медиа-структур и властей, продиктованных одним желанием – освобождением от оккупации Нагорного Карабаха.

Это желание соответствует логике, основывается на право и историю, однако достучаться до Армении и ее покровителей не удается на протяжении многих лет. Выходит, международное право не одинаково для всех, некоторым закон не писан.

Обещания Пашиняна, его выступления в лучших традициях уличного трибуна говорят о том, что армянскому премьеру не дает покоя баррикадное прошлое. Комментарий МИД Армении его демагогических высказываний лишний раз подтверждают это. Пашиняном обуревают эмоции, он акцентирует внимание на вопросах, способных привлечь внимание общественности. В отсутствии четкого плана и финансов ничего иного Пашиняну не остается. Однако громкие обещания, не исполненные впоследствии, оставляют горький осадок, подрывая доверие к властям. Армения прозябает в нищете и выхода, судя по всему, не предвидится. Население бежит из страны и теперь его в Армении меньше того, что было в советское время. Все это наглядно свидетельствует о безрадужных перспективах Армении.

Отметим, что численность населения Армянской ССР по состоянию на 23 августа 1991 года составляла 3 миллиона 287 тысяч человек, а в июне 2019 года - 2 миллиона 961 тысяча 600 человек. Как Пашинян предполагает повысить к 2050 году рождаемость, стремительно падающую день ото дня, остается только догадываться. Каким образом, спустя 31 год, численность населения Армении возрастет почти в два раза, достигнув отметки в 5 млн, знает, видимо, один Пашинян. Стремясь отвести внимание общественности страны от насущных социальных и экономических проблем, армянский премьер выступает со смехотворными популистскими заявлениями.

Возомнив себя избавителем властных кругов от людей пророссийски настроенных Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и представителей карабахского клана, он тем самым стремиться завоевать симпатии Запада. При этом парадоксально, что Саргсян разгуливает на свободе, а Кочарян загремел за решетку! Ведь именно на волне событий 2008 года Кочарян привел к власти Саргсяна. Иными словами, на крови людей. И почему председатель партии "Процветающая Армения" депутат, миллиардер Гагик Царукян все еще занимает депутатское кресло, загребая деньги? И это при том, что его имя упоминается в мартовских событиях 2008 года. Сообщалось, что именно он финансировал вооруженный отряд из Карабаха для разгона акций протеста в Ереване.

А теперь Пашинян собрался одурачить голову общества очередным скандалом. Пару дней назад армянский премьер опубликовал на странице в Facebook информацию о некоем секретном документе, составленном в 2014 году. Он заявил, что этот документ проливает свет на коррумпированный властный режим в Армении. Раскритиковав прежние власти, он в то же время не предложил новую систему государственного управления.

Армянские СМИ отмечали, что в период президентства Кочаряна и Саргсяна коррупция была возведена до уровня государственной идеологии. По убеждению армянских СМИ, у нынешних властей страны нет ни стратегии, ни программы, ни единой концепции. СМИ страны пишут, что олигархи, некогда помогавшие прежним режимам власти страны, ныне содействуют Пашиняну. По мнению местных СМИ, с одной стороны, Пашинян борется с пережитками прошлого, а с другой - сам сотрудничает с ними.

Как утверждают армянские СМИ, Никол Пашинян мечтает о беспрецедентно долгом пребывании у власти. Не исключено, что комиссия, созданная в связи с подготовкой новой конституции, послужит этой цели.

Во внешнеполитическом курсе правительства Пашиняна нет никакой логики и определенности. Армянский премьер, точно флюгер, поворачивается то в сторону России, то в сторону Запада, пытаясь задобрить обоих. А страдают от его манипуляций рядовые граждане Армении. Предположительно, с 2020 года Россия хочет поднять стоимость газа, продаваемого Армении с 165 долларов до 220 долларов за тысячу кубометров.

Понятно, что Пашиняну и сподвижникам не преодолеть трудностей без поддержки общества. Поэтому важно не растерять доверие. Однако в последнее время авторитет Пашиняна стремительно падает, поскольку осознает, что за громкими словами нет никакой реальной программы. Не будучи в состоянии разрешить фундаментальные задачи, стоящие перед правительством страны, Пашинян пытается одурачить армянское общество. Затягивание и этого вопроса все больше загоняет его в тупик. Если так пойдет дальше, он прибегнет к клеветническим кампаниям, а в этом случае не исключено повторение сценариев октября 1999 года, марта 2008 года и мая 2018 года.