Пашинян на переговорах в Москве – деловой визит или инструктаж Кремля? - КОММЕНТАРИЙ

Визит Пашиняна в Москву - переговоры за "семью печатями"

Визит Пашиняна в Москву - переговоры за "семью печатями"

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян отбыл с деловым визитом в Россию. Распространилась информация, что он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в частности, относительно ситуации на азербайджано-армянской границе. Тем не менее, детали вопросов, которые будут обсуждать два лидера, общественности не разглашали.

20 июня состоялись внеочередные выборы в парламент Армении. По итогам этой политической кампании партия Никола Пашиняна победила почти с 54% голосов. Новое правительство вновь будет сформировано партией "Мой шаг", что фактически означает переизбрание Никола Пашиняна премьер-министром. Как правило, подобного рода визиты организуются после формирования правительства. И потому спешный, скороспелый визит Пашиняна слегка обескураживает. Возникает предположение, что в Москву он был вызван. Иными словами, его позвали с деловым визитом в Россию для инструктажа до формирования нового правительства.

Новое правительство Пашиняна - Кремль дает добро?

В первом правительстве Пашиняна были министры с антироссийскими настроениями. Они беспокоили Москву. Позднее Пашинян стал назначать их на другие должности, чтобы найти путь к сердцу Кремля. За те почти 3 года, что Пашинян возглавлял правительство, Кремль был им недоволен им, что проявлялось и в отношениях. Через эту призму Россия, исходящая из опыта прошлых лет, могла вызвать Пашиняна в Москву, чтобы проконтролировать новое формируемое правительство, благословить создаваемый кабинет министров.

Коме того, в парламенте Армении произошло серьезное изменение. Если раньше в парламенте были представлены пророссийская партия "Цветущая Армения" и проевропейская партия "Светлая Армения". Сейчас их места займут такие промосковские фигуры как Роберт Кочарян от "Альянса Армении", Артур Ванесян, Серж Саргсян от блока "Честь имею". Это может считаться своеобразным посланием Пашиняну, его команде и спонсорам.

Равнодушие Пашиняна к трехстороннему заявлению и поручения официальной Москвы

Р.Кочарян, судебный процесс по уголовному делу которого продолжается, был освобожден из-под стражи, принял участие в парламентских выборах и сегодня позиционируется как основной оппозиционный лидер. Эти два блока – основной фактор России в парламенте Армении, а для правительства – угрожающая группа. Поэтому можно предположить, что Кремль вызвал Пашиняна для инструктажа во избежание прошлых ошибок. Для информации: в последний раз он посещал Москву 7 апреля. Тогда Путин и Пашинян обсудили вопросы регионального сотрудничества.

Пашинян отбыл в Москву на следующий день после того, как незаконные армянские военнослужащие на азербайджанской территории, контролируемой российскими миротворцами, обстреляли Агдам. Одним из пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября является полный вывод армянских войск с азербайджанских территорий. Однако это условие не соблюдается. Ожидается, что и об этом припомнят Пашиняну. Потому как одним из обсуждаемых вопросов также считается возвращение Азербайджана в созданную по инициативе России Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Продолжающаяся провокация официального Еревана

Азербайджан был членом ОДКБ с 24 сентября 1993 года по 2 апреля 1999 года. Однако страна вышла из организации из-за того, что Армения так и не оставила своих намерений и продолжала удерживать под оккупацией территории соседнего государства. Можно предположить, что при выполнении всех условий Азербайджана, вопрос может быть пересмотрен. Пока что Армения действует в этом направлении крайне медлительно. Официальный Ереван занимается провокацией в вопросах Зангезурского коридора, вывода войск с азербайджанских земель и решения пограничного вопроса между двумя странами. Представители Москвы могут провести с Пашиняном переговоры и в данном направлении.

"Лидеры обсудят вопросы, которые считают важными. Безусловно, с учетом текущей ситуации будет обсужден вопрос безопасности", - сказал посол России в Ереване Сергей Копыркин, рассказывая журналистам о темах, которые обсудят на встрече Путин и Пашинян. По его словам, стороны обсудят шаги, которые будут предприняты после выборов, для углубления будущих связей.

Значит, Пашинян в Москву отправился не по собственной инициативе, а по призыву Москвы. Отзвуки этого раздадутся после первого заседания нового парламента Армении, намеченного на 17 июля.